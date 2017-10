330 43

COMUNICADO: Richmont Mines informa de producción récord en el tercer trimestre y costos directos principales de Island Gold Mine; Is

TORONTO, October 12, 2017 /PRNewswire/ --

Richmont Mines Inc. ("Richmont" o la "Corporación"), informa de los resultados sólidos del tercer trimestre de Island Gold Mine con producción récord trimestral de 26.659 onzas de oro, a coste de efectivo bajo de 666 dólares (532 dólares estadounidenses) por onza. Para el período de nueve meses, Island Gold Mine produjo 76.541 onzas de oro a un coste efectivo principal de 637 dólares (487 dólares estadounidenses) por onza, posicionando este activo fundamental para superar la guía anual. (Todos los importes están en dólares canadienses a menos que se indique lo contrario).

LO MAS DESTACADO DEL TERCER TRIMESTRE - ISLAND GOLD MINE

- Island Gold Mine informó de una producción récord de 26.659 onzas de oro (22.666 onzas vendidas) para el trimestre y 76.541 onzas de oro (74.849 onzas vendidas) para el periodo de nueve meses. La producción en el trimestre fue afectada positivamente por un grado más alto que el previsto de 10,04 gramos por tonelada. Island Gold Mine está ahora bien posicionada para exceder la gama alta de la dirección de producción anual de 87.000-93.000 onzas. - Los costes de efectivo para el trimestre fueron 666 dólares (532 dólares estadounidenses) por onza y 637 dólares (487 dólares estadounidenses) por onza para el periodo de nueve meses. Island Gold Mine permanece para superar el extremo inferior de la guía de coste efectivo anual de 715-765 dólares (550-590 dólares estadounidenses) por onza. - El balance de efectivo para el final del trimestre fue de 90,1 millones de dólares (72,2 millones de dólares estadounidenses), un ligero descenso de 5,8 millones de dólares (4,6 millones de dólares estadounidenses) respecto al segundo trimestre. Como resultado de la sincronización, el inventario de productos terminados al final del trimestre consistió en aproximadamente 2.000 onzas de oro. En el cuarto trimestre se vendieron estas onzas. - A 11 de septiembre de 2017, Richmont anunció que había firmado un acuerdo definitivo con Alamos Gold ("Alamos") por el que Alamos adquirirá todas las acciones emitidas y en circulación de Richmont siguiendo un plan de acuerdo. Se espera que la transacción cierre en o cerca del 23 de noviembre de 2017. - El 2 de octubre de 2017, Richmont completó la venta de los activos de Québec de Richmont a Monarques Gold Corporation, que incluye la Beaufor Mine, Camflo Mill y el proyecto de desarrollo Wasamac así como todos los otros derechos de mineral, arrendamientos mineros y concesiones mineras situados en la provincia de Québec.

"Island Gold Mine ha entregado otro trimestre récord de producción a costes de efectivo directos, lo que posiciona la operación para vencer una guía anual por tercer año consecutivo. Durante el período de nueve meses continuó este activo de alta calidad para superar a la evaluación económica preliminar recientemente publicada en todos parámetros incluyendo toneladas extraídas y molidas, grados y costes operativos de unidad, todo lo cual apoyará un importante flujo de efectivo," comentó Renaud Adams, director general y consejero delegado. Y añadió, "Durante el trimestre, anunciamos una transacción fundamental con Alamos que es consistente con nuestro compromiso de crear significativo valor para los accionistas. Nuestros accionistas mantendrán la exposición a la posibilidad permanente de Island Gold Mine y se beneficiarán de tener propiedad significativa en un productor intermedio diversificado con un equipo de gestión probado y experimentado."

[1] Se refiere a la divulgación de medidas de rendimiento no- IFRS presentado al final de este comunicado de prensa.

Próximas noticias

- Resultados financieros del tercer trimestre (8 Nov.) - Reunión de accionistas de Richmont (16 Nov.) - Cierre de la transacción Richmont / Alamos (23 Nov.)

Medidas de rendimiento de normas de informe financiero no internacional ("IFRS") En este comunicado, se usa el término "costes de efectivo por onza", que es una medida de rendimiento no-IFRS, y podría no ser comparable a medidas similares presentadas por otras empresas. La Corporación considera que, además de medidas convencionales, preparadas de acuerdo con IFRS, la Corporación y ciertos inversores utilizan esta información para evaluar el rendimiento de la Corporación. En consecuencia, se pretende proporcionar información adicional y no debe considerarse de forma aislada o como un sustituto de las medidas de rendimiento preparadas de acuerdo con IFRS. "Los costes de efectivo por onza" es una medida común del rendimiento en la industria de la minería del oro, pero no tienen una definición estandarizada. La Corporación informa de costes de efectivo por onza basados en onzas vendidas. Los costes de efectivo incluyen costes operativos de la mina, administración, derechos de autor y créditos de subproducto pero son exclusivos de depreciación, gasto de acreción, interés sobre arrendamientos capitalizables, gastos de capital y costes de evaluación exploración y proyecto. Consulte MD&A 2017 y 2016 de la Corporación para una reconciliación de costes de efectivo a coste de ventas.

Acerca de Richmont Mines Inc. Richmont Mines produce actualmente oro de la Island Gold Mine en Ontario, donde está también avanzando el desarrollo de la amplia extensión de recursos de alto grado en profundidad. Con más de 35 años de experiencia en producción, exploración y desarrollo de oro, y una gestión financiera prudente, la Corporación está bien posicionada para crear rentablemente su base de reserva canadiense y entrar con éxito en su siguiente fase de crecimiento.

Declaraciones prospectivas Este comunicado contiene declaraciones prospectivas que incluyen riesgos e incertidumbres. Cuando se utiliza en este comunicado, las palabras "estima", "proyecta", "anticipa", "espera", "pretende", "cree", "espera", "podría", "objetivo" y expresiones simulares, así como "podrá", "hará" y otras indicaciones de tiempo futuro, se refieren a declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se basan en las actuales expectativas y se aplican solo en la fecha en la que se realizaron. Excepto que se requiera por ley, la Corporación no asume ninguna obligación y rechaza cualquier responsabilidad de actualizar o revisar públicamente declaraciones o información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.

Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los indicados en dichas declaraciones incluyen entre otros, cambios en el precio del oro prevalente, la tasa de cambio canadiense-estadounidense, grado del oro explorado y dificultades no previstas en las operaciones de minería que podrían afectar a los ingresos y costes de producción. Otros factores como la incertidumbre acerca de las regulaciones del gobierno también podrían afectar los resultados. Otros riesgos pueden estar en el formulario de información anual de Richmont, los informes anuales y los informes periódicos. La información prospectiva contenida aquí se refiere a la fecha de este comunicado.

