COMUNICADO: CryoLife anuncia que ha alcanzado un acuerdo definitivo para adquirir JOTEC (3)

Las declaraciones realizadas en el presente comunicado de prensa que tengan carácter prospectivo o que expresen opiniones, expectativas o deseos de la administración se describen como declaraciones prospectivas, en el sentido de lo expresado por la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Tales declaraciones prospectivas reflejan los puntos de vista de la administración en el momento de su realización. En estas declaraciones se incluye nuestra creencia de que esta adquisición permitirá que CryoLife mantenga un constante crecimiento de ingresos ligeramente inferior al 10%, al tiempo que expandimos de forma significativa nuestros mercados potenciales totales y diversificamos nuestros ingresos; se incluye que JOTEC tiene una cartera de productos tecnológicamente diferenciados que satisfacen las necesidades del mercado internacional de injertos de estent, valorado en 2000 millones de dólares estadounidenses, que se utilizan para reparaciones aórticas endovasculares y abiertas y que dichos productos están obteniendo cuota de mercado; se incluye nuestra expectativa de que este mercado internacional aumente hasta aproximadamente los 2500 millones de dólares estadounidenses para 2021; nuestra expectativa de que la cartera adquirida continúe registrando un crecimiento superior al 10% fuera de los Estados Unidos, por lo menos durante los próximos cinco años; de que la adquisición aprovechará nuestra infraestructura mundial, acelerará nuestra capacidad para entrar directamente en Europa y fomentará considerables oportunidades de venta cruzada entre las carteras de productos de CryoLife y JOTEC; nuestra creencia de que esta transacción impulsará la expansión del margen bruto y acelerará nuestra trayectoria para lograr un margen de explotación del 20% o mayor y de que colocará a CryoLife en una posición que le permitirá generar un crecimiento de los BPA, fuera de los principios de contabilidad generalmente aceptados, a una tasa de crecimiento anual compuesto de, como mínimo, el 20%, durante los próximos cinco años; nuestra expectativa de que las nuevas líneas de productos y las capacidades de I+D de JOTEC impulsen el crecimiento a largo plazo más allá de un horizonte temporal de cinco años, en especial, a medida que sus productos más innovadores entran al mercado de los Estados Unidos; nuestra expectativa de que el mercado de injertos de estent de los Estados Unidos aumente aproximadamente hasta los1500 millones de dólares estadounidenses para 2021; nuestra creencia de que la experiencia clínica y reguladora de CryoLife logrará que la Administración Estadounidense de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorice nuestros productos, lo que permitirá su entrada al mercado de los Estados Unidos; nuestra creencia de que CryoLife está en una posición ideal para acelerar la adopción de nuestros productos a través de sus actividades complementarias e internacionales de cirugía cardíaca y vascular; y nuestras estimaciones de reversiones en los ingresos del tercer trimestre o en trimestres sucesivos asociadas con readquisiciones a distribuidores, así como las estimaciones del impacto en los ingresos del tercer trimestre de los huracanes que han tenido lugar recientemente en Florida y Texas. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres, estimaciones y suposiciones que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales. Entre estos riesgos e incertidumbres se incluyen que puede que los beneficios que se espera que resulten de la adquisición sean incorrectos o no lleguen a alcanzarse: puede que nuestras suposiciones con respecto al crecimiento en los mercados de injertos de estent internacionales y de los Estados Unidos sean incorrectas; puede que la cartera adquirida no siga registrando un crecimiento superior al 10% durante los próximos cinco años; es posible que no podamos aprovechar suficientemente nuestra infraestructura mundial o acelerar nuestra cap

