330 43

COMUNICADO: CryoLife anuncia que ha alcanzado un acuerdo definitivo para adquirir JOTEC (1)

Proporciona acceso al mercado internacional de injertos de estent, valorado en 2000 millones de dólares estadounidenses, con una competitiva cartera de productos tecnológicamente avanzados

Añade una sólida línea de productos y mejora significativamente las capacidades de I+D

Acelera la estrategia directa dirigida a Europa y amplía sustancialmente las oportunidades de venta cruzada

Se espera que impulse un crecimiento de los ingresos ligeramente inferior al 10% con margen bruto y la ampliación del margen de explotación

Teleconferencia y webcast: mañana, 11 de octubre de 2017 a las 8:30 de la mañana (hora del Este de los EE. UU.)

ATLANTA, 12 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- CryoLife, Inc. , una empresa líder en procesamiento de tejidos y productos médicos dedicada a la cirugía cardíaca y vascular, ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir JOTEC AG ("JOTEC"). JOTEC, con sede en Alemania, es un desarrollador privado de injertos de estent endovasculares tecnológicamente diferenciados y de injertos quirúrgicos cardíacos y vasculares, enfocados en la reparación aórtica. La combinación de CryoLife y JOTEC dará lugar a una empresa con una cartera de productos amplia y altamente competitiva enfocada en la cirugía aórtica y colocará a CryoLife en una posición en la que podrá competir desde una sólida posición en los crecientes e importantes mercados quirúrgicos endovasculares.

http://mma.prnewswire.com/media/570765/CRYOLIFE__INC__LOGO.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/570765/CRYOLIFE__INC__LOGO.jpg]

Pat Mackin, presidente y consejero delegado de CryoLife, declaró: "Creemos que esta adquisición permitirá que CryoLife mantenga un constante crecimiento de ingresos ligeramente inferior al 10%, al tiempo que diversificamos nuestros ingresos en un potencial mercado significativamente mayor. JOTEC tiene una cartera de productos tecnológicamente diferenciados que satisfacen las necesidades del mercado internacional de injertos de estent, valorado en 2000 millones de dólares estadounidenses, que se utilizan para reparaciones aórticas endovasculares y abiertas. Su avanzada cartera de productos les ha permitido alcanzar una tasa de crecimiento anual compuesto del 17% durante los últimos cinco años, lo que supera significativamente el crecimiento del mercado europeo general. Esperamos que la cartera adquirida continúe registrando un crecimiento superior al 10% fuera de los Estados Unidos, por lo menos durante los próximos cinco años. Asimismo, la adquisición aprovechará nuestra infraestructura mundial, acelerará nuestra capacidad para entrar directamente en Europa y fomentará considerables oportunidades de venta cruzada entre las carteras de productos de CryoLife y JOTEC. La transacción también impulsará la expansión del margen bruto y acelerará nuestra trayectoria para lograr un margen de explotación del 20% o mayor. Confiamos en que esto colocará a CryoLife en un posición que le permitirá generar un crecimiento en los BPA, fuera de los principios de contabilidad generalmente aceptados, a una tasa de crecimiento anual compuesto de, como mínimo, el 20%, durante los próximos cinco años".

El Sr. Mackin añadió: "También esperamos que las nuevas líneas de productos y las capacidades de I+D de JOTEC impulsen el crecimiento a largo plazo más allá de un horizonte temporal de cinco años, en especial, a medida que sus productos más innovadores entran al mercado de los Estados Unidos. Nuestro plan es hacer uso de la experiencia clínica y en materia normativa de CryoLife para que la Administración Estadounidense de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorice nuestros productos, lo que creemos que permitirá su entrada al mercado de los Estados Unidos.

Thomas Bogenschütz, consejero delegado de JOTEC, declaró: "CryoLife está en una posición ideal para acelerar la adopción de nuestros productos a través de sus actividades complementarias e internacionales de cirugía cardíaca y vascular. Estamos ansiosos por trabajar con el equipo de CryoLife para impulsar el crecimiento de nuestras actividades ya existentes, expandirnos a nuevos territorios y acelerar nuestras iniciativas de I+D en mercados clave como el de los Estados Unidos.

JOTEC generó unos ingresos de cerca de 41 millones de euros en 2016, lo que representa un crecimiento anual compuesto de alrededor del 17% durante los últimos cinco años. Asimismo, generó unos ingresos de cerca de 43 millones de euros, unos 51 millones de dólares estadounidenses según el tipo de cambio actual, durante los doce meses anteriores al 30 de junio de 2017.

Justificación estratégica de la transacción

-- Proporciona a CryoLife: -- Una cartera de productos tecnológicamente avanzados y muy competitivos que está obteniendo una mayor cuota de mercado -- Una nueva e importante línea de productos y excelentes capacidades de I+D -- Impulsores para un crecimiento de los ingresos a corto y largo plazo hasta 2028; y -- Acceso al mercado de injertos de estent de los Estados Unidos, valorado en 1200 millones de dólares estadounidenses, que se espera que aumente hasta los 1500 millones de dólares para 2021. -- Ampliación de los potenciales mercados de CryoLife mediante el acceso al actual mercado internacional de injertos de estent, valorado en 2000 millones de dólares estadounidenses, y que se espera que aumente hasta los 2500 millones de dólares para 2021. -- Aceleración de la estrategia de ventas directas de CryoLife en los principales mercados europeos -- Creación de importantes oportunidades de venta cruzada aprovechando las empresas de venta directa con las que ya cuentan CryoLife y JOTEC -- Impulso del crecimiento de ingresos previsto (ligeramente inferior al 10%), ampliación del margen bruto y obtención de un margen de explotación un 20% mayor durante un periodo de cinco años

Condiciones del acuerdo

De conformidad con las condiciones del acuerdo definitivo, CryoLife adquirirá JOTEC tras un pago inicial de 225 millones de dólares estadounidenses, sujeto a ciertos ajustes, que consistirá en un 75 por ciento en efectivo y un 25 por ciento en acciones ordinarias de CryoLife emitidas a favor de los accionistas de JOTEC. CryoLife espera financiar la transacción y los gastos relacionados, así como refinanciar su préstamo a plazos por valor de 69 millones de dólares estadounidenses, gracias a un crédito garantizado de 255 millones de dólares estadounidenses, que consiste en un préstamo oficial a plazos (préstamo de clase B) de 225 millones de dólares y una línea de crédito renovable no utilizada de 30 millones de dólares, 56,25 millones en acciones ordinarias de CryoLife y dinero disponible en efectivo. Los créditos garantizados cuentan con una cobertura total por parte de Deutsche Bank, Capital One y Fifth Third Bank y se espera que se vinculen a los inversores antes del cierre de la adquisición.

Ambas empresas, así como sus correspondientes consejos de administración, han aprobado el acuerdo definitivo. Se espera que la transacción se concluya a finales de este año, sujeta a las condiciones de cierre habituales.

Aspectos financieros

(CONTINUA)

PUBLICIDAD