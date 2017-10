COMUNICADO: El Dr. Sotheara Chhim gana el Premio Dr. Guislain "Breaking the Chains of Stigma" 2017 (1)

330 43

Este premio celebra aportaciones de carácter excepcional realizadas en el campo de la defensa y la concienciación en materia de salud mental

GANTE, Bélgica, 11 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- Hoy el Museo Dr. Guislain y Janssen Research & Development LLC han anunciado que Sotheara Chhim, médico y con máster en Medicina Psicológica, ha sido declarado ganador de la convocatoria de 2017 del Premio Dr. Guislain "Breaking the Chains of Stigma" [http://www.drguislainaward.org/] (rompiendo las cadenas del estigma). El premio honra al Dr. Chhim por sus extraordinarios esfuerzos de cara al desarrollo de servicios de salud mental en Camboya a través de enfoques terapéuticos científicos y mediante el lanzamiento de la iniciativa "Operation Unchain" (operación sin cadenas), un programa diseñado para acabar con el estigma de las enfermedades mentales. El Dr. Chhim será reconocido por sus aportaciones esta noche durante una ceremonia celebrada en su honor en el Museo Dr. Guislain de Gante (Bélgica).

"El trabajo del Dr. Chhim para romper literalmente las cadenas de aquellos que padecen trastornos de salud mental en Camboya encarna la pasión del Dr. Guislain por defender los derechos de los pacientes con enfermedades mentales y mejorar sus servicios sanitarios y, en definitiva, su posición social", declaró el Hno. Brother René Stockman, director general del Museo Dr. Guislain. "Es un honor conceder a este tipo de trabajo el reconocimiento que se merece para continuar desestigmatizando la percepción de las enfermedades mentales en nuestras comunidades de todo el mundo".

El Dr. Chhim es el director ejecutivo y el consultor sénior de psiquiatría de la Transcultural Psychosocial Organization (Organización Psicosocial Transcultural o TPO) Camboya, la principal organización no gubernamental (ONG) del país en el campo de la atención para la salud mental y el apoyo psicosocial. Bajo su liderazgo, la TPO Camboya ha desarrollado e implantado programas para aumentar la concienciación sobre las enfermedades psicosociales y mentales en muchas partes de Camboya. El Dr. Chhim y la TPO también han proporcionado asesoramiento sobre salud mental, tratamiento y servicios especializados para prisioneros, supervivientes de violencia de género y de torturas. Hasta la fecha, más de 22.000 pacientes y familias se han beneficiado tanto de su trabajo como del de su equipo.

"Tras experimentar las consecuencias del régimen de los Jemeres Rojos y la ausencia de atención para la salud mental, sentí la inspiración necesaria para perseguir la pasión de mi vida, que no era otra que ayudar a las personas convirtiéndome en uno de los primeros psiquiatras de Camboya", dijo el Dr. Sotheara Chhim. "Me siento honrado de recibir el Premio Dr. Guislain 2017 y espero ampliar mi trabajo y conseguir una concienciación aún mayor sobre los problemas en materia de salud mental en las comunidades de toda Camboya".

En 2015, el Dr. Chhim lanzó la Operation Unchain, una iniciativa para ayudar a las comunidades rurales pobres de Camboya donde no se dispone de tratamientos, concienciación ni recursos para la salud mental, lo que deriva en que se encierre o encadene a los pacientes. La Operation Unchain ofrece tratamiento a estos pacientes y educa a sus familias y comunidades en materia de salud mental, lo que provoca un cambio de actitud hacia el enfermo mental, además de brindar a los pacientes la oportunidad de llevar una vida productiva. Desde su lanzamiento, este proyecto ha tratado a 68 pacientes que llevaban encadenados o enjaulados entre 2 y 20 años, repercutiendo en 62 comunidades.

"Nos complace reconocer el incansable esfuerzo del Dr. Chhim para proporcionar recursos que desestigmaticen las enfermedades mentales en las comunidades de toda Camboya", dijo el Sr. Husseini K. Manji, médico y director del Area Terapéutica Global de Neurociencia, Janssen Research & Development, LLC. "Con el Premio Dr. Guislain, Janssen pretende rendir tributo a personas y organizaciones por sus excepcionales aportaciones destinadas a ayudar a reducir el estigma de la salud mental en comunidades de todo el mundo".

El Premio Dr. Guislain "Breaking the Chains of Stigma" honra el legado de la persona a la que debe su nombre, el Dr. Joseph Guislain (1797-1860), el primer psiquiatra belga que ofreció un tratamiento con base científica a los pacientes con enfermedades mentales, además de un firme defensor de los pacientes. Tanto el Museo Dr. Guislain como Janssen son organizaciones que gozan de una rica tradición y una prolongada participación en el campo de la investigación, el tratamiento y la educación en torno a las enfermedades mentales. El Museo Dr. Guislain ha servido durante 31 años para educar al público y corregir los malentendidos y prejuicios asociados al tratamiento de las enfermedades mentales.

El programa "Premio Dr. Guislain" es un proyecto conjunto del Museo Dr. Guislain y Janssen Research & Development, LLC. Janssen aporta el apoyo financiero y en especie del programa. El Dr. Chhim recibirá un premio de 50.000 dólares que deberá emplearse para seguir trabajando de cara a reducir el estigma social de la salud mental y para ayudar a aquellos pacientes que continúen encadenados o enjaulados en Camboya.

El hecho de que Janssen patrocine este premio es un fiel reflejo de sus casi sesenta años de compromiso para ayudar a encontrar soluciones para pacientes con enfermedades mentales. El premio es un importante componente de la iniciativa Healthy Minds (mentes saludables) de las compañías farmacéuticas Janssen de Johnson & Johnson, cuyo objetivo es fomentar la colaboración entre los socios dedicados a la biotecnología, la farmacéutica y el sector público con el fin de acelerar el descubrimiento de nuevas soluciones terapéuticas para las enfermedades y trastornos cerebrales, así como apoyar a la comunidad dedicada a la salud mental y a varias organizaciones y proyectos en su defensa

El Museo Dr. Guislain publicó la convocatoria de nominaciones al Premio Dr. Guislain "Breaking the Chains of Stigma" el 23 de febrero de 2017. Se recibieron más de 35 nominaciones de todas partes del mundo, entre las cuales un jurado formado por defensores internacionales de la salud mental y autoridades de reconocido prestigio en este campo eligió al Dr. Chhim.

Acerca del Premio Dr. Guislain "Breaking the Chains of Stigma"

Pueden participar para recibir el Premio Dr. Guislain "Breaking the Chains of Stigma" todas las personas, organizaciones o proyectos de todo el mundo que hayan contribuido de manera excepcional con la labor de tratar o fomentar la concienciación en torno a la salud mental. El premio se otorga a una(s) persona(s), organización o proyecto que:

-- haya contribuido excepcionalmente con la salud mental en su sentido más amplio, en el ámbito cultural y/o social; -- haya contribuido genuinamente a mitigar el estigma en torno a los problemas de salud mental; -- haya difundido el tema de la atención a la salud mental; y -- haya hecho todo lo anterior con pasión, creatividad e innovación.

El jurado está compuesto por:

