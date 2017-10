330 43

COMUNICADO: ofo, la mayor compañía de bicicletas compartidas sin estación, se expande por los Estados Unidos

Después de los lanzamientos en Seattle y Massachusetts, la mayor compañía de bicicletas compartidas sin estación del mundo llega a Washington D. C.

WASHINGTON, 11 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- ofo, la primera y mayor compañía de bicicletas compartidas sin estación del mundo, ha anunciado hoy su puesta en marcha en Washington D. C.



"Nuestras bicicletas han conseguido una buena acogida en los EE. UU. hasta la fecha, y estamos impacientes por la llegada de ofo a Washington D. C.", señala Dai Wei, fundador y consejero delegado. "A medida que seguimos expandiéndonos hacia nuevas regiones, cada vez son más las ciudades que muestran un gran interés en ofo debido a su practicidad, su impacto ambiental positivo y los beneficios que conlleva para la salud. Esperamos hacer llegar pronto a ofo a más ciudades en los EE. UU.".

ofo pondrá a disposición de los usuarios 400 de sus brillantes bicicletas amarillas durante el transcurso de la primera semana. De acuerdo con la política piloto de la ciudad, las bicicletas de ofo llegarán a todos los barrios, incluidas las áreas de tránsito intensivo como Foggy Bottom, Farragut Square, Dupont Circle, Chinatown y Union Station. Los usuarios pueden descargar la app de ofo para encontrar bicicletas cercanas y escanear el código QR situado en el cuadro de la bicicleta, o bien el candado inteligente para desbloquearlas. Una vez finaliza el viaje, se cobra 1 dólar como tarifa por cada hora de uso de la bicicleta.

Los viajes a través de la ciudad serán gratuitos hasta el 22 de octubre, además de que habrá promociones adicionales durante los meses siguientes. Al igual que en otras ciudades donde se encuentra operativa, ofo cuenta con personal local de gestión y mantenimiento in situ para ayudar con el aparcamiento y las reparaciones de las bicicletas.

"Washington D. C. es un gran candidato para las bicicletas compartidas sin estación", afirmó Grace Lin, vicepresidenta de ofo en los EE. UU. "Nos alegra poder mejorar el acceso y las opciones de transporte para el elevado número de residentes, viajeros diarios y visitantes que no desean o no pueden depender de conducir, de los taxis o del transporte público para llegar a su destino".

ofo, fundada en 2014, revolucionó el concepto de las bicicletas compartidas sin estación. En la actualidad opera en más de 180 ciudades en 15 países y genera más de 25 millones de transacciones diarias. Washington D. C. representa la cuarta ciudad oficial para ofo en los Estados Unidos, después de Seattle (Washington); Worcester (Massachusetts); y Revere (Massachusetts). ofo también llegará a Aurora (Colorado) y otras ciudades de Massachusetts este mes.

ACERCA DE OFO

Fundada en 2014, ofo es la mayor plataforma de bicicletas compartidas sin estación del mundo. ofo se creó con la idea de compartir y tiene como objetivo llegar a todas partes del mundo haciendo que las bicicletas sean accesibles para todos. Hasta la fecha, ofo ha conectado a usuarios a más de 10 millones de bicicletas en más de 180 ciudades en 15 países, ha generado más de 25 millones de transacciones diarias y ha proporcionado a más de 200 millones de usuarios internacionales 4000 millones de viajes en bicicleta eficientes, cómodos y ecológicos. Desde abril, ofo trabaja en asociación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En agosto puso en marcha una colaboración con la Fundación Clara Lionel de Rihanna, por la cual donará bicicletas a niñas de Malaui que necesiten un medio seguro para llegar a la escuela. Para obtener más información, visite www.ofo.com [https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.ofo.com&data=02%7C01%7Cdaniele.marx@edelman.com%7C927daf58b0be419e864b08d50f7bb8f7%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C636431946428556159&sdata=IZDpyU1iJsUjct1yG5WHbH4u5dp6tlX2Rh2JoaH1A28=&reserved=0].

