COMUNICADO: Translation and Interpreting Institute de HBKU invita a la Conferencia sobre Traducción en la Era Digital

El Translation and Interpreting Institute (TII) en el College of Humanities and Social Sciences (CHSS) de la Hamad Bin Khalifa University (HBKU) está aceptando propuestas para su novena Conferencia Anual Internacional sobre Traducción. El evento de dos días tendrá lugar los días 27 y 28 de marzo de 2018 y será organizado por el colegio en el Qatar National Convention Center (QNCC). TII acoge propuestas de académicos, profesionales y miembros de la comunidad que son invertidas, a través de la teoría o práctica, para abordar el tema de la conferencia de este año, que es la Traducción en la Era Digital: desde herramientas de traducción a los cambios de paradigmas.

El envío de resúmenes debe ser de al menos 300 palabras en inglés o árabe, que son los idiomas oficiales de la Conferencia. También debe incluir la afiliación institucional del solicitante, información de contacto y una breve biografía de no más de 100 palabras. La fecha límite para la presentación de los trabajos es el 12 de noviembre. Los asistentes seleccionados tendrán la oportunidad de presentar sus ponencias en la Conferencia durante 20 minutos y responder a preguntas formuladas por sus compañeros y el público durante un período de 10 minutos.

Las áreas temáticas para la novena Conferencia Anual Internacional sobre Traducción incluyen, pero no se limitan a la traducción al árabe en la era digital; el papel de las comunidades de traductor online en el activismo social y político; proyectos de traducción en colaboración e iniciativas; traducción multimedia e hipermedia; y traducción en el ámbito de las humanidades digitales. La Conferencia también invita a los solicitantes a presentar documentos para explorar la evolución de la industria de la traducción, a través de crowdsourcing y outsourcing y examinar el creciente interés en el uso de bases de datos online, cuerpo y traducción automática. Los documentos también tocan temas como la censura y manipulación en la era digital, transadaptacion y transcreación.

Los campos de traducción e interpretación actúan como constructores clave que permiten la transferencia de conocimiento entre desarrolladores estratégicos, allanando el camino para el desarrollo social y el avance hacia una economía basada en el conocimiento. El rápido avance en tecnología digital conduce a un acceso sin precedentes a la información del mundo, poniendo así énfasis en el campo.

El Dr. Amal Al Malki, decano fundador de CHSS, señaló: "Importantes innovaciones en tecnología han influenciado la forma de comunicarnos en la era digital. Las competencias de la novena Conferencia Anual Internacional sobre Traducción abarcan áreas clave de desarrollo, tales como el papel que las comunidades de traductor online juega en el activismo social y político y los proyectos de traducción colaborativa.

"Como parte de la Conferencia, invitamos a traductores empresariales a presentar documentos, explorando el mercado en evolución de la traducción, que es cada vez más fiable en medios no tradicionales. Los participantes seleccionados tendrán la oportunidad de presentar sus conclusiones en la Conferencia," añadió el Dr. Al Malki.

La Universidad también patrocina ponentes de la Conferencia. Esto incluirá ofrecer billetes de avión económicos, alojamiento y transporte a y desde la Conferencia sólo.

Los interesados en presentar una propuesta para la Conferencia de 2018 pueden hacerlo online en http://www.tii.qa/9th.

Acerca de Hamad Bin Khalifa University

Innovando hoy, formando mañana

Hamad Bin Khalifa University (HBKU), un miembro de Qatar Foundation for Education, Science, and Community Development (QF), se fundó en 2010 como una universidad intensiva de investigación que actúa como un catalizador para un cambio transformador en Qatar y en la región teniendo un impacto global. Situada en la Ciudad de la Educación, HBKU se compromete a construir y cultivar la capacidad humana a través de una experiencia académica enriquecedora, un ecosistema innovador y alianzas únicas. HBKU ofrece programas multidisciplinares de pregrado y posgrado en sus universidades y ofrece oportunidades para la investigación y becas para sus institutos y centros. Para obtener más información sobre HBKU, visite http://www.hbku.edu.qa.

