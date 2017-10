330 43

COMUNICADO: El Indice de Diversidad e Inclusión de Thomson Reuters revela las 100 empresas más diversas e inclusivas de 2017 (1)

- El Indice de Diversidad e Inclusión de Thomson Reuters revela las 100 empresas mundiales más diversas e inclusivas de 2017

El Indice de Diversidad e Inclusión mide el rendimiento relativo frente a múltiples factores que definen los lugares de trabajo diversos e inclusivos

NUEVA YORK y LONDRES, 11 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- Thomson Reuters ha anunciado hoy la lista de las 100 empresas mundiales más diversas e inclusivas de 2017 organizadas según el Indice de Diversidad e Inclusión (D&I). Este año, 35 empresas nuevas se han ganado un puesto en la lista de las 100 mejores. El índice D&I es un reflejo de la visión de Thomson Reuters de ofrecer noticias, información y analíticas a las comunidades financieras y empresariales de todo el mundo. Las puntuaciones de los índices están basadas en los datos ambientales, sociales y de gestión (ESG) de Thomson Reuters, diseñados para medir de forma transparente y objetiva el rendimiento relativo de más de 6000 empresas y para ofrecer a los clientes una visión diferenciada.

https://mma.prnewswire.com/media/570428/THOMSON_REUTERS_LOGO.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/570428/THOMSON_REUTERS_LOGO.jpg]

El índice D&I está disponible en Thomson Reuters Eikon, al igual que las métricas subyacentes de diversidad e inclusión, que pueden emplearse para ayudar a los profesionales de las finanzas a filtrar empresas en función de las oportunidades y los riesgos de sus inversiones a largo plazo. Las puntuaciones del índice D&I se calculan para cada empresa en cuanto a los pilares de diversidad, inclusión, desarrollo humano y controversia en los medios. Solo a las empresas que puntúen en los cuatro pilares se les asigna una puntuación total (la media de las puntuaciones de los pilares). Las empresas que cuenten con las mejores puntuaciones globales y que queden clasificadas en los primeros 100 puestos se seleccionan para el índice.

"Los indicios globales son tremendamente claros: la diversidad se está convirtiendo cada vez más en un problema de rendimiento, un motor de crecimiento, y las empresas ya no pueden permitirse el lujo de no darse cuenta de los beneficios sociales que también tiene", afirmó Debra Walton, directora general de Propuestas a Clientes del departamento de Finanzas y Riesgos de Thomson Reuters. "Nuestra investigación muestra que en periodos de 1, 3 y 5 años, las empresas que realizan inversiones y se centran en métricas ambientales, sociales y de gestión pueden tener un rendimiento bursátil más fuerte y una mejor rentabilidad a largo plazo. Seguimos comprometidos a la hora de proporcionar a nuestros clientes internacionales un acceso exclusivo a estos datos e información tan importantes a través de nuestras métricas y de nuestro Indice de Diversidad e Inclusión para, así, ayudarles a tomar decisiones de inversión socialmente responsables con conocimiento de causa".

Ahora, en su segundo año, el índice D&I continúa recibiendo el reconocimiento de analistas del sector de todo el mundo:

Virginie O'Shea, directora de Investigación en Aite Group, comentó: "La inversión en datos ambientales, sociales y de gestión se ha convertido en un fenómeno mundial y refleja el aumento de la importancia de factores como la diversidad y la inclusión entre la comunidad de inversores, tanto por parte de inversores institucionales como minoristas. Es probable que los cambios generacionales alimenten esta tendencia aún más, junto con el enfoque de los gobiernos y entidades reguladoras nacionales a la hora de fomentar la gestión corporativa y la inversión socialmente responsable a largo plazo".

Will Jan, vicepresidente y director de Análisis de Outsell, comentó: "En un entorno empresarial cada vez más globalizado, la diversidad y la inclusión se vuelven más fundamentales que nunca. Tener acceso a esa información para tomar decisiones responsables es un paso natural en la evolución de los servicios financieros".

Brad Bailey, director de Investigación de Mercados de Capital de Celent, comentó: "A medida que continuamos siendo testigos de un creciente interés en la inversión en datos ambientales, sociales y de gestión, resulta crucial contar con puntos de referencia transparentes para que los gestores de cartera e inversores cuenten con un marco claro para la asignación efectiva de recursos a las empresas con enfoques más inteligentes respecto a la diversidad".

"En Thomson Reuters, entendemos que centrarse en el impacto social total resulta fundamental para impulsar el éxito financiero a largo plazo", declaró Patsy Doerr, responsable global de Responsabilidad Corporativa e Inclusión de Thomson Reuters. "Crear la fuerza de trabajo del futuro significa crear equipos diversos que atraigan a los mejores y más brillantes trabajadores de todo el mundo. El índice D&I ayuda a inversores y analistas a identificar a las empresas que están haciendo esto correctamente y las ayuda a tomar decisiones de inversión que estén en consonancia con sus valores y con la cuestión principal. Esperamos con impaciencia poder trabajar con nuestros clientes para poner en práctica las mejores estrategias posibles para un crecimiento sostenible de sus negocios".

El índice D&I se presentó en 2016 y clasifica a las 100 principales empresas internacionales que cotizan en bolsa y que cuentan con los lugares de trabajo más diversos e inclusivos, según la evaluación realizada a partir de 24 métricas de cuatro categorías clave: diversidad, inclusión, desarrollo humano y controversia en los medios. Después, el índice se calcula ponderando cada métrica en función de su importancia en el mercado y de cómo se compara cada empresa con sus homólogas.

Para más información sobre el índice D&I (metodología, hoja informativa), visite http://financial.thomsonreuters.com/en/products/data-analytics/market-data/indices/diversity-index.html [http://financial.thomsonreuters.com/en/products/data-analytics/market-data/indices/diversity-index.html]

Las 25 empresas mejor valoradas de la lista y su correspondiente puntuación porcentual total en relación con D&I (%):

1 Contact Energy Ltd 84,25 2 Gap Inc 81,00 3 Johnson & Johnson 81,00 4 DiGi.Com Bhd 80,00 5 Diageo PLC 79,25 6 Colgate-Palmolive Co 79,00 7 Novartis AG 79,00 8 Roche Holding AG 79,00 9 Kathmandu Holdings Ltd 78,75 10 Cisco Systems Inc 78,50 11 Natura Cosmeticos SA 78,25 12 Accenture PLC 78,00 13 Medtronic PLC 77,50 14 Eli Lilly and Co 77,25 15 Hera SpA 77,25 16 Nedbank Group Ltd 76,75 17 Unilever NV 76,25 18 Allianz SE 76,00 19 Bank of Montreal 76,00 20 Bristol-Myers Squibb Co 75,75 21 Norsk Hydro ASA 75,75 22 Procter & Gamble Co 75,75 23 Unilever Indonesia Tbk PT 75,75 24 Kering SA 75,25 25 Verbund AG 75,25

Si desea consultar la lista íntegra de las 100 empresas más diversas e inclusivas del mundo, visite: http://financial.thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/pdf/financial/diversity-and-inclusion-top-100-companies.pdf [http://financial.thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/pdf/financial/diversity-and-inclusion-top-100-companies.pdf]

Para saber qué dicen las instituciones de primer nivel sobre el índice D&I, visite: http://financial.thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/pdf/financial/diversity-and-inclusion-quotes.pdf [http://financial.thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/pdf/financial/diversity-and-inclusion-quotes.pdf]

