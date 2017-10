330 43

COMUNICADO: ¡Ciao Roma! W Hotels pone sus miras en Italia (1)

W Rome revolucionará la Ciudad Eterna en 2021 con un diseño rompedor, una energía efervescente y un movido bar en la azotea

ROMA, 11 de octubre de 2017 /PRNewswire/ --W Hotels Worldwide, la marca de estilo de vida contemporánea centrada en el diseño, ha anunciado hoy que tiene previsto inaugurar W Rome, que dotará de un nuevo significado a La Dolce Vita en la capital italiana. W Rome, que marcará el debut de la emblemática marca W en Italia, será desarrollado por Omnam Group a través de un fondo inmobiliario gestionado por Kryalos SGR. El hotel ocupa dos edificios históricos emplazados en la vibrante zona de la Via Veneto y conectará a los huéspedes con las novedades e innovaciones de Roma da partir de 2021.

http://mma.prnewswire.com/media/567809/W_Rome.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/567809/W_Rome.jpg]

"Roma es una de las ciudades con más estilo y más a la moda de Italia y, por tanto, un destino perfecto para la marca W", dijo Jenni Benzaquen, vicepresidenta de Marcas de Lujo para Europa de Marriott International. "Con su diseño rompedor, espacios animados y estilo único, W Rome inyectará un nuevo y decididamente gregario estilo de lujo moderno a la escena hotelera romana".

W Rome, que goza de una situación privilegiada cerca de la famosa Plaza de España y las boutiques exclusivas de la Via Condotti, se convertirá pronto en uno de los lugares de visita imprescindibles para socializar, tanto los para habitantes locales como para nómadas globales. La Via Veneto, un afianzado centro neurálgico de la vida social romana, ha sido el destino definitivo para los amantes del hedonismo durante décadas, y ofrece a sus visitantes lo último en moda, una opulenta escena gastronómica, cafeterías muy chic y fabulosos locales nocturnos. El hotel, destinado a convertirse en el excitante eje central de la zona, contará con 159 elegantes habitaciones y suites, incluida la decadente suite Extreme WOW (la versión de la marca de la suite presidencial).

En su vasta azotea, el W Rome emplazará un bar exclusivo donde los estilosos huéspedes y los creadores de tendencia locales podrán disfrutar de las vistas panorámicas a la ciudad y descubrir la pizpireta cultura del cóctel de la marca. Las zonas sociales del W Rome incluyen el Salón W (la versión de vestíbulo de la marca W), junto con dos animados restaurantes y más de 120 metros cuadrados de espacio para eventos ultramodernos. Las instalaciones de gimnasio FIT(®) y el spa ofrecerán a los huéspedes del W la oportunidad de relajarse o ejercitarse. Los huéspedes tendrán además acceso ilimitado al exclusivo servicio Whatever/Whenever(®) de la marca en todo el hotel, con el que podrán disfrutar de lo que quieran, cuando quieran.

"Esta colaboración refleja nuestras ambiciones para este proyecto tan distintivo, y no nos podríamos imaginar un operador mejor o más capacitado que Marriott International y su fantástica marca W Hotels", dijo David Zisser, fundador y consejero delegado de Omnam Group. "La combinación de ubicación céntrica y belleza de este edificio histórico, junto con la inconfundible personalidad y estilo vanguardista de la marca, brindan una oportunidad excepcional para ofrecer una nueva experiencia hotelera de lujo en Roma".

W Rome abarcará dos propiedades adyacentes del siglo XIX situadas en la Via Liguria. Sus imponentes edificios, que se construyeron originalmente para un uso residencial, acogieron previamente un hotel, así como oficinas para ministerios gubernamentales y empresas privadas. Las estructuras serán renovadas cuidadosamente y reinventadas para actualizar los elementos históricos, al mismo tiempo que se teñirán de la audaz e inspiradora filosofía de diseño de la marca W.

"Este último fichaje demuestra que, incluso en mercados maduros como el de Roma, W Hotels tiene la gran suerte de colaborar con promotores visionarios tales como Omnam Group, que sienten la misma pasión por crear una experiencia hotelera emocionante y original", dijo Carlton Ervin, director de Desarrollo para Europa de Marriott International. "La elección de W Hotels para su destacado proyecto refleja la confianza que ambos compartimos en que la inimitable oferta de la marca estará en perfecta armonía con esta ciudad espectacular para satisfacer las necesidades y deseos de futuros viajeros en la capital italiana".

"Estamos especialmente emocionados de dar la bienvenida al primer hotel W de Italia, emplazado en uno de nuestros edificios romanos más emblemáticos. Una vez más, esto confirma a Kryalos como un promotor de confianza y capacitado para guiar a las marcas internacionales que deseen adentrarse y consolidarse para un crecimiento exitoso en Italia", dijo Paolo Bottelli, consejero delegado de Kryalos SGR.

Este anuncio reafirma el imparable crecimiento de la marca en Europa, en donde W Hotels cuenta actualmente con siete establecimientos. Está prevista la creación de diez nuevos hoteles W en la región, con la llegada de W Tel Aviv a principios de 2018 y la apertura de W Hotels en Madrid, Belgrado y la maravillosa costa del Algarve portuguesa en 2019, seguidos a continuación de establecimientos en Praga y Budapest en 2020. Además de Roma, W Hotels tiene programado debutar en Marbella y Edimburgo en 2021. W Hotels cuenta con una cartera internacional formada por más de 50 establecimientos y tiene previsto alcanzar la cifra de 75 hoteles en 2020.

Aviso acerca de las declaraciones prospectivas: Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" conforme a las disposiciones de la legislación de valores, que incluyen el número de propiedades de alojamiento que la empresa podría añadir en los próximos años y otras declaraciones similares relativas a posibles expectativas o eventos futuros que no constituyen hechos históricos. Le advertimos que estas declaraciones no deben ser consideradas garantías de resultados futuros y están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, que incluyen cambios en las condiciones del mercado; cambios en las economías internacionales y regionales; cambios en cuanto a la oferta y demanda de habitaciones de hotel; condiciones competitivas en el sector del alojamiento; relaciones con clientes y propietarios de establecimientos; la disponibilidad de capital para financiar el crecimiento y renovación de hoteles; y otros factores identificados por la empresa identifica en su último informe trimestral a través del Formulario 10-Q o en su informe anual a través del Formulario 10-K; cualquiera de los cuales podría dar a lugar a que los resultados reales difieran significativamente de las expectativas expresas o implícitas en la presente. Hacemos estas declaraciones a fecha de este comunicado de prensa y no asumimos obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración a futuro como resultado de nueva información, eventos futuros u otra información.

(CONTINUA)

PUBLICIDAD