COMUNICADO: Systech International y Toppan Printing Co., Ltd. ofrecen soluciones de protección de marca con Systech UniSecure(TM)

PRINCETON, Nueva Jersey, 10 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- Systech International [http://www.systechone.com/], un líder tecnológico internacional en seguridad de productos y protección de consumidores y marcas, y Toppan [http://www.toppan.co.jp/], una compañía líder e integrada de impresión que innova en empaquetado de productos y soluciones de seguridad, han anunciado hoy que han llegado a una asociación estratégica. El acuerdo convierte a Toppan en el socio favorito de Systech para la comercialización de UniSecure [http://www.systechone.com/unisecure/](TM) en Japón y en otros mercados de la región de Asia-Pacífico.

"Nuestra relación estratégica en desarrollo con Toppan es importante para nuestra compañía. La presencia internacional dominante de Toppan, su tenacidad en la búsqueda de calidad y su continuo aporte de excelencia son bien conocidos. Estamos orgullosos de que hayan dado reconocimiento a la avanzada tecnología de Systech y su liderazgo consolidado en la industria farmacéutica", señala Scott Magnacca, vicepresidente sénior y director general de UniSecure en Systech.

Systech UniSecure [http://www.systechone.com/unisecure/] es la única solución demostrada y sin aditivos para la autenticación de productos que aprovecha los códigos de barras que se encuentran en los productos y el empaquetado para crear una firma única que no se puede duplicar, lo cual garantiza la autenticidad del producto.

Las operaciones de impresión son dinámicas y combinan factores del entorno para producir variaciones minúsculas o "ruido" en las marcas impresas. Estas variaciones son aleatorias, únicas y van más allá de la resolución que se puede lograr con cualquier impresora. UniSecure [http://www.systechone.com/unisecure/] saca partido a estas variaciones al detectar patrones medibles y aprovecharlos para generar una característica de seguridad inherente y encubierta a partir de las marcas de impresión que se encuentran en el paquete.

La capacidad de identificar y autenticar de forma exclusiva productos individuales es el único modo de evitar la falsificación y los riesgos de desvío en la cadena de suministro, además de proteger la equidad de marca y favorecer la seguridad del consumidor.

Akihisa Yamamoto, director general sénior de Desarrollo de Productos de Seguridad de Toppan, afirma: "Estamos muy entusiasmados por asociarnos con Systech. Han creado una tecnología asombrosa de tercera generación que marcará realmente la diferencia en el campo de la protección de marca e interacción con el consumidor, ofreciendo además enormes ventajas respecto a las soluciones de autenticación convencionales en lo referente a seguridad, implementación y uso por parte de los consumidores. Creemos que existe un enorme mercado para esta tecnología en Asia".

Acerca de Systech International [http://www.systechone.com/]: Systech revolucionó la serialización y actualmente está definiendo el futuro de la autenticación. Durante 30 años, Systech ha llevado a cabo las mejores prácticas para marcas internacionales en los sectores de farmacia, ciencias biosanitarias y productos de consumo envasados. Systech cuenta con una amplia presencia con oficinas en América del Norte, Europa e India, y una red de socios en Sudamérica, Oriente Medio, China, y Japón. Los servicios de autenticación basados en la nube de Systech están disponibles para compañías que desean identificar, autenticar y realizar el seguimiento de productos de manera exclusiva, desde el fabricante hasta el consumidor final.

Acerca de Toppan Printing Co., Ltd. [http://www.toppan.co.jp/] Toppan Printing Co., Ltd., o Toppan, es una empresa internacional de impresión japonesa fundada en 1900 y con sede en Tokio. Toppan, una de las mayores compañías de impresión del mundo, resulta fundamental para la evolución de las técnicas de impresión y se encuentra ampliando su exhaustiva oferta empresarial. Al fusionar tales técnicas con marketing, TI, capacidades creativas y una amplia gama de tecnologías de procesamiento, Toppan ha desarrollado una serie de "tecnologías de impresión". A partir de estas, Toppan lleva a cabo numerosas actividades en sus tres campos empresariales: Información y Comunicación, Vida e Industria y Electrónica.

Contacto:Systech InternationalStacey Owens-PerrottaT +1 609 235 3639stacey.owens-perrotta@SystechOne.com[mailto:stacey.owens-perrotta@systechone.com]

Sitio Web: http://systechone.com/

