COMUNICADO: SEG pide la creación de un órgano internacional para la gestión de la anguila

Los días 9 y 10 de octubre, está programado provisionalmente que los ministros de Pesca de la UE estudien la posibilidad de adoptar una propuesta de la Comisión Europea[1] que prohibiría la pesca de la anguila en el Báltico como medida de emergencia, porque se considera que el Reglamento de la anguila de la UE [2], elaborado en 2007, está fallando, ya que los objetivos fijados no se han alcanzado y no se ha conseguido la protección requerida. Sin embargo, Sustainable Eel Group (SEG), tiene la certeza de que esta medida aislada no será efectiva y reclama que se enfoque la situación de forma global para garantizar una mejor gestión de la anguila.

SEG, una ONG europea cuya misión es impulsar la recuperación de la anguila, está exigiendo una respuesta decisiva al estancamiento de la situación. Prohibir una zona de pesca determinada no es una solución a largo plazo para una gestión internacional de la anguila eficaz. Son muchos los factores que han contribuido y siguen contribuyendo a su empeoramiento: la merma del hábitat de humedal, la contaminación, una gestión hídrica que bloquea las rutas migratorias, las bombas de agua no controladas, las centrales hidroeléctricas y la sobreexplotación. Es un problema complejo que no puede resolverse con medidas de emergencia regionales centradas solo en la pesca. SEG considera que ahora mismo se necesita una revaluación completa del Reglamento de la anguila.

La cantidad de anguila ha disminuido drásticamente en Europa en los últimos 60 años. La anguila europea es muy importante cultural, ecológica y económicamente, por lo que necesita una protección acorde. Se consume anguila en muchas comunidades de Europa y el norte de Africa. El procesamiento y venta de la anguila le añade valor, y el empleo total asciende a varios miles de puestos de trabajo. SEG calcula que el valor total es de 750 millones de euros al año.

En 2003, durante la elaboración del Reglamento de la anguila de 2007, la Comisión publicó una Comunicación[3] que incluía el debate sobre la repartición de responsabilidades en la gestión de la anguila entre la UE y sus Estados miembros. Entre otros asuntos, la Comisión contempló "la posibilidad de crear un órgano de gestión" que coordinase y organizase medidas de protección nacionales e internacionales. Hasta el momento, no se ha creado ninguna organización de gestión de este tipo. Como consecuencia parcial de esto, las medidas de protección nacionales no están coordinadas y resultan inefectivas.

SEG cree que es necesario un cambio sustancial para garantizar una protección adecuada y un aprovechamiento sostenible de la anguila que se materialice con la creación de un órgano internacional (como se contempló en 2003) para coordinar y promover una protección eficiente y efectiva que, al mismo tiempo, permita una explotación sostenible con vistas a conseguir una gestión responsable con la que se recupere la población de anguila europea.

Sobre SEG

SEG es una ONG internacional que trabaja para impulsar la recuperación de la anguila europea y que reúne a responsables del mundo de la ciencia, la protección del medio ambiente y los intereses comerciales.

More information: web: http://www.sustainableeelgroup.org

1. Propuesta de la Comisión COM (2017) 461 final, por la que se establecen, para 2018, las posibilidades de pesca aplicables en el mar Báltico a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces

2. Reglamento (CE) No 1100/2007 del Consejo , por el que se establecen medidas para la recuperación de la población de anguila europea

3. COM(2003) 573 final, elaboración de un plan de actuación comunitario para la gestión de las anguilas europeas

CONTACTO: Andrew Kerr, Chairman, phone: +44-7887-993924, email:a.kerr@sustainableeelgroup.org

