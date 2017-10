330 43

COMUNICADO: Oceana: Aseguradoras mundiales se unen para retirar el apoyo financiero a la pesca pirata

Las aseguradoras hacen frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada como parte de una iniciativa conjunta de Oceana y las Naciones Unidas para la sostenibilidad de los seguros marítimos

Allianz AGCS [http://www.agcs.allianz.com ], AXA [https://www.axa.com ], Generali [https://www.generali.com ], Hanseatic Underwriters [https://hanseatic.com ] y The Shipowners' Club [https://www.shipownersclub.com ] han patrocinado la primera declaración mundial del sector asegurador sobre la sostenibilidad de los seguros marítimos. La declaración [http://eu.oceana.org/en/assisting-ocean-stewardship-through-marine-insurance ] representa el compromiso de no asegurar ni facilitar el aseguramiento a sabiendas de buques que figuren en listas negras por su participación en pesca pirata, también conocida como pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU, por sus siglas en inglés). Esta iniciativa pionera ha sido presentada en Malta en la Conferencia Our Ocean [https://ourocean2017.org ], un encuentro internacional de dirigentes de todo el mundo que este año organiza la Unión Europea.

"La pesca IUU contribuye a la sobrepesca y tiene implicaciones para todos nosotros. Deja sin trabajo a pescadores honrados e introduce en el mercado pescado capturado ilegalmente. El compromiso de las aseguradoras de quitar el respaldo financiero a los buques piratas pesqueros es un gran avance. Pedimos que más firmas se unan a esta iniciativa contra la pesca IUU y demuestren responsabilidad corporativa y liderazgo sostenible", afirma Lasse Gustavsson, director ejecutivo de Oceana en Europa. Oceana [http://oceana.org ] es la mayor organización internacional dedicada en exclusiva a la conservación marina.

"Vivimos en el Planeta Azul y es una tragedia que para muchas personas la pesca pirata, la contaminación marina y la muerte de los arrecifes de coral sean algo ajeno. Con este compromiso, las aseguradoras demuestran visión de futuro y liderazgo. Hacen patente que las prácticas corporativas responsables y sostenibles y la salud de los océanos van de la mano", afirma Butch Bacani, que dirige la Iniciativa para los Seguros Sostenibles de la ONU (PSI) [http://www.unepfi.org/psi ], la mayor iniciativa de cooperación entre la ONU y el sector asegurador.

Se estima que las capturas de pescado IUU oscilan entre 11 y 26 millones de toneladas al año y su valor está entre 10.000 y 23.500 millones de dólares. La pesca IUU puede destruir hábitats y ecosistemas marinos, así como perjudicar a los pescadores que cumplen la ley, cuyas oportunidades pesqueras se reducen cuando los buques IUU escogen como objetivo los mismos stocks pesqueros que ellos.

En la actualidad, la declaración ha sido firmada por 21 grandes aseguradoras y entidades del sector de todo el mundo. Oceana y PSI hacen un llamamiento a las compañías del sector, así como a las entidades interesadas, para que suscriban y apoyen la declaración.

