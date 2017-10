330 43

COMUNICADO: Soluciones de gestión de trabajo y recursos de Planview (1)

Soluciones que integran la planificación empresarial y tecnológica para empresas que aceleran la innovación en la era de la transformación digital

Flowserve impulsa la innovación dirigida al mercado y centrada en el cliente con la potencia de Planview

AUSTIN, Texas, 9 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- A medida que la transformación digital redefine la actividad empresarial como la conocemos, todas las empresas están abordando los retos de esta nueva realidad. Para moverse con éxito por la complejidad y el ritmo asociados con el aprovechamiento de los nuevos avances a la vez que se satisfacen las expectativas de los clientes, las organizaciones deben derribar los muros que dividen a los equipos y les impide aprovechar el impulso. Las soluciones de gestión de trabajo y recursos garantizan que todo el equipo en la organización opera en conjunto para proporcionar lo que el cliente necesita. Las empresas que utilizan las soluciones de gestión de trabajo y recursos pueden orquestar la ejecución estratégica de tecnologías y capacidades empresariales para impulsar el cambio y la innovación.

Los clientes de Planview han impulsado los índices de finalización de proyectos en un 50 por ciento y han ahorrado millones de dólares eliminando proyectos innecesarios. Otros trasladaron el 20 por ciento del gasto en programas de desarrollos de nuevos productos de mayor valor y mejoraron la visibilidad de oportunidades reduciendo el tiempo necesario para poder disponer de los resultados en casi un 85 por ciento.

"Los productos y la tecnología están convergiendo a un ritmo frenético, mientras que la fuerza laboral ahora es multigeneracional, intercultural y, en la mayoría de los casos, virtual. Si está revisando el proceso de desarrollo de productos para que esté más orientado a datos y sea más ágil o simplemente está estableciendo un proceso cerrado más estructurado, todas las empresas buscan incrementar la innovación abordando los desafíos de la transformación digital", afirmó Patrick Tickle, Director de productos de Planview [https://youtu.be/aki0FWVZR1Q?utm_medium=pr]. "Nuestras soluciones de gestión de trabajo y de recursos equipan a las empresas de cualquier tamaño, industria o estructura para que sean ágiles y capaces de adaptar y de responder a dinámicas del mercado en evolución en favor de objetivos estratégicos integrados".

Las organizaciones deben optimizar el trabajo y los recursos para que crezca la innovación

Flowserve [https://www.flowserve.com/] es uno de los proveedores más importantes de soluciones de control de movimiento fluido para las aplicaciones más difíciles y críticas, con 18 000 empleados en 55 países. Actualmente, la empresa cuenta con un sólido motor de innovación que trasciende los límites departamentales y que abarca verdaderamente un método integrado para el desarrollo de productos. Para llegar a este punto, el equipo de investigación y desarrollo de Flowserve ha confiado en las soluciones de gestión de trabajo y recursos de Planview para acelerar el tiempo de lanzamiento al mercado, optimizar los recursos infrautilizados y mejorar el éxito de la comercialización.

"La innovación fundamentalmente es recopilar ideas de personas y unirlas a estrategias específicas", afirmó Eric van Gemeren, Vicepresidente de marketing y tecnología de Flowserve. "Las soluciones de gestión de trabajo y recursos de Planview nos ayudan a mejorar el tiempo de lanzamiento al mercado asegurándonos de que contamos con las personas apropiadas en los lugares adecuados aplicando las habilidades correctas en los aspectos apropiados".

Los 1000 miembros del equipo de Flowserve dedicados a la gestión de proyectos, gestión de productos, I+D e ingeniería fueron capaces de colaborar de forma transparente en la organización con una innovación dirigida al mercado y centrada en el cliente para ofrecer productos nuevos y mejorados de forma incluso más rápida que antes.

Planview se ha erigido como empresa líder en una industria que reconoce la fortaleza de una visión amplia que abarca todos los componentes de la gestión de trabajo y recursos.

-- Planview fue reconocida como la única empresa visionaria en el "Cuadrante mágico de Herramientas de arquitectura empresarial" de Gartner 2017 y como líder en el "Cuadrante mágico de Gestión de cartera de proyectos, en todo el mundo" de Gartner 2017 (1) -- Planview fue designada como líder en la evaluación de septiembre de 2017 de Forrester Wave(TM), The Forrester Wave(TM): Herramientas de gestión de carteras estratégicas, Tercer trimestre de 2017 en The Forrester Wave(TM): Paquetes de gestión de arquitectura empresarial, Segundo trimestre de 2017 en The Forrester Wave(TM): Gestión de trabajo colaborativo empresarial, Cuarto trimestre de 2016 -- Constellation Research nominó a Planview en su ShortList(TM) por su Gestión de tareas sociales en el Tercer trimestre de 2017, que examina a los principales distribuidores de software de colaboración empresarial

(1 )Gartner. "Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools." Samantha Searle, Marc Kerremans. 24 de mayo de 2017; Gartner. "Magic Quadrant for Project Portfolio Management, Worldwide." Daniel B. Stang, Matt Light, Teresa Jones. 25 de mayo de 2017.

Renuncia de responsabilidad de Gartner

Gartner no refrenda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología seleccionar solo a aquellos proveedores con las calificaciones más altas o con otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner se componen de opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin concreto.

Acerca de Planview

Como líder mundial en gestión de trabajo y recursos, Planview facilita a todas las organizaciones la consecución de sus objetivos empresariales. Proporcionamos las soluciones más amplias del sector diseñadas para planificación estratégica, gestión de cartera y recursos, innovación de productos, arquitectura empresarial y gestión de trabajo colaborativo. Nuestras soluciones abarcan toda clase de trabajo, recurso y organización para abordar las diversas necesidades de equipos, departamentos y empresas diversificados y distribuidos. Con sede en Austin, Texas, los 700 empleados de Planview dan servicio a más de 3000 clientes en todo el mundo mediante una cultura de liderazgo en tecnología innovadora, una experiencia profunda del mercado y comunidades altamente comprometidas. Para más información, visite http://www.planview.com/ [http://www.planview.com/?utm_medium=pr].

