COMUNICADO: Comerciantes globales dan la bienvenida a la nueva generación de turistas chinos con servicios de tarjeta UnionPay

SHANGHAI, 7 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- Se espera que 6 millones de turistas chinos visiten diversos países durante la Semana de oro a partir del 1 de octubre. De acuerdo con los últimos análisis de la Academia de Turismo de China, en comparación con años anteriores, la nueva generación de turistas chinos que salen al exterior, en vez de gastar mucho tiempo en compras, prefieren actividades como alquiler de coches, espectáculos, comida especial, entretenimiento, etc. Esta tendencia obliga a los establecimientos comerciales extranjeros a mejorar la experiencia de compra de los turistas chinos, como ofrecer el servicio de tarjeta UnionPay.

Según ha notificado Australian Financial Review, los turistas chinos que visitan Australia han cambiado sus preferencias de artículos de lujo a restaurantes de primera clase, apartamentos con servicios y museos. Por ejemplo, The Meat & Wine Co ha experimentado un notable aumento de turistas chinos tras aceptar UnionPay.

Además, los establecimientos comerciales y los sectores turísticos se han dado cuenta de la importancia del servicio de tarjeta UnionPay a la hora de atraer a turistas chinos. Los dos grupos hoteleros más grandes de Europa han aceptado de forma conjunta UnionPay, incluidas 200 tiendas de Louvre y 110 de Accor; los comerciantes griegos aceptaron inicialmente UnionPay Mobile QuickPass, que posibilita micropagos sin verificación de contraseña y firma, lo que permite que los titulares de tarjeta UnionPay paguen con sus teléfonos móviles; DLVA en la Provenza se esfuerza por establecer las "UnionPay Payment Demonstration Towns" y los turistas utilizarán allí las tarjetas UnionPay como estimen conveniente.

Las tarjetas UnionPay, que incorporan una forma de pago familiar, segura, práctica y preferente, sin duda se convierten en la primera opción para el turismo exterior chino. La amplia aceptación de UnionPay cubre 162 países y regiones, incluidos casi todos los destinos turísticos favoritos de los chinos como Latinoamérica, Asia central y Africa. Actualmente, más de 21 millones de establecimientos comerciales y 1,5 millones de cajeros automáticos fuera de China continental aceptan las tarjetas UnionPay.

Durante la Semana de oro, muchos turistas chinos han compartido sus experiencias de compra en las tiendas de arte de Kioto, en tiendas locales alemanas, en estaciones de servicio americanas, etc. Con la expansión de las nuevas tendencias de viajar por cuenta propia y vivir nuevas experiencias, la red de aceptación de tarjetas UnionPay se ha expandido desde visitas turísticas y compras, a servicios de catering, supermercados, transporte y entretenimiento, respaldando de forma objetiva patrones de viaje diversificados de los turistas chinos.

Los privilegios exclusivos constituyen otra razón. Más de 200 comerciantes de reconocimiento mundial en 33 destinos turísticos conocidos cooperan con UnionPay International durante el Día Nacional para ofrecer un descuento de hasta un 40% para titulares de tarjetas UnionPay. Los privilegios exclusivos de las tarjetas UnionPay son numerosos en cantidad y en el ámbito de aplicación. El descuento de las tarjetas UnionPay generalmente es el máximo que ofrece el establecimiento comercial. Para los turistas chinos, la inexistencia de tasa de conversión de divisa lo hace más interesante si cabe.

CONTACTO: CONTACTO: HAO Lingyan, +86-021-20265941/ +86-13524719592,haolingyan@unionpayintl.com

