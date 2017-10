330 43

COMUNICADO: Smile Train celebra el World Smile Day®: un día dedicado a las sonrisas y los actos de bondad

Smile Train invita a todo el mundo a participar en la celebración

NUEVA YORK, 6 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- Hoy, gentes de todo el mundo celebrarán el World Smile Day® (Día mundial de la sonrisa). En honor a este día tan especial Smile Train [https://www.smiletrain.org/], la organización más grande del mundo dedicada al labio leporino y paladar hendido, lanzó una campaña para celebrar a todas las personas que contribuyen a su labor y a todos los profesionales de la medicina que ayudan a transformar las vidas de los niños con labio leporino y paladar hendido en sus propias comunidades al realizar cirugía y cuidados completos para labios leporinos y paladares hendidos de forma totalmente gratuita. La celebración es verdaderamente internacional, ya que Smile Train ha ayudado a más de un millón de niños en más de 85 países en desarrollo.

Smile Train dará el pistoletazo de salida a las celebraciones del World Smile Day® en Chicago y acogerá una ceremonia de iluminación privada en el emblemático edificio Two Prudential Plaza, que se iluminará en los distintivos tonos rojo y azul de Smile Train en tributo a este día. Durante la ceremonia, la supermodelo, actriz y embajadora de Buena Voluntad de Smile Train, Christie Brinkley [https://www.smiletrain.org/get-involved/celebrities/christie-brinkley], el senador de los Estados Unidos Dick Durbin (D-IL) [https://www.durbin.senate.gov/] y la teniente de alcalde Andrea Zopp [https://www.uschamberfoundation.org/bio/andrea-zopp] pronunciarán unas palabras y harán un brindis ceremonial. Tras la ceremonia de iluminación, Smile Train acogerá un evento para toda la comunidad de 4 a 7 de la tarde en Two North Riverside Plaza [https://www.smiletrain.org/events/world-smile-day-chicago-celebration] con actuaciones musicales en directo, regalos, juegos y la oportunidad de codearse con algunas de las celebridades destacadas que colaboran con la organización.

"Durante años, Smile Train ha ayudado a la comunidad internacional a comprender que la cirugía de labio leporino y paladar hendido no se trata de un mero tratamiento cosmético, sino que cada nueva sonrisa creada supone una nueva oportunidad para que los niños disfruten de unas vidas saludables y felices", dijo la consejera delegada de Smile Train, Susannah Schaefer. "El objetivo de este World Smile Day® es recaudar fondos que contribuyan a crear muchas más sonrisas para los niños de todo el mundo que nacen con labio leporino y paladar hendido".

Smile Train invita a todas las personas del planeta a participar en las celebraciones del World Smile Day® y a publicar una fotografía en Instagram en la que salgan divirtiéndose, acompañada del hashtag #SmileTrainWSD. Smile Train también anima a todos aquellos que solicitaron un kit de celebración World Smile Day® a que publiquen fotografías en las que aparezcan posando con los contenidos del kit. Para obtener más información sobre Smile Train o hacer una donación, visite smiletrain.org [https://my.smiletrain.org/donation/donate/givenow].

Smile Train también contará con eventos pop-up [https://www.smiletrain.org/lp/world-smile-day]en todo el mundo:

1. América del Sur: del 2 al 6 de octubre, Smile Train celebrará su primera Semana del Labio Leporino y Paladar Hendido de América del Sur para crear concienciación sobre los niños que no han recibido tratamiento para el labio leporino y paladar hendido. Los países participantes incluyen a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Al evento asistirán las embajadoras de Smile Train: Miss EE. UU., Miss Universo Argentina, Miss Universo Bolivia, Miss Universo Brasil, Miss Universo Colombia, Miss Universo Ecuador y Miss Universo Perú. 2. Los Angeles: el 5 de octubre, el Young Leadership Circle (YLC) de Smile Train acogió una celebración del World Smile Day® en Poppy con música de Nick Mathers y Matt Handley, así como a cargo de la invitada especial DJ Jordyn Woods. 3. China: el 5 de octubre, el Smile Train China acogió una fiesta del World Smile Day® para celebrar su sonrisa n. ° 2000 en su hospital asociado, el Hospital Infantil de Kunming. 4. Sureste Asiático: el 5 de octubre, Smile Train Filipinas acogió un evento para recaudar fondos que contó con una banda de música jazz y blues, los Bleu Rascals. El 8 de octubre, Smile Train Indonesia celebrará un evento para toda la comunidad en el Zoológico de Ragunan con una carrera popular, regalos y un concurso de disfraces. Smile Train también donó un equipo de anestesia, un equipo de cauterización y una máquina de succión a su socio el Hospital General de Rangún, el más grande de Birmania, para conmemorar el World Smile Day®. 5. Sur de Asia: el 6 de octubre, Smile Train India acogerá un evento privado en la Fore School of Management. 6. Alemania: el 6 de octubre, Smile Train Alemania celebrará una fiesta en honor del World Smile Day® en Adfinitas, Hannover. 7. Nueva York: el 6 de octubre, la boutique The Pink Link (Huntington, Nueva York) acogerá un evento distendido Sip and Share para facilitar información a los invitados sobre Smile Train. Del 6 al 8 de octubre, el 20% de las ventas de los productos no rebajados será donado a Smile Train. El 14 de octubre, el Young Leadership Circle (YLC) de Smile Train acogerá una celebración del World Smile Day® en Kola House con música a cargo de la invitada especial DJ Vashtie Kola. Podrá comprar sus entradas aquí. [https://www.greenvelope.com/viewer/?ActivityCode=.public:ed241f08c947444 f99aefba4bb1b464a383639333834] 8. Socios corporativos: algunos de los socios corporativos de Smile Train organizarán sus propias celebraciones. Dr. Brown's Medical suministrará a los tres principales socios de Smile Train en México 660 biberones con sistema de alimentación especializado para niños nacidos con labio leporino o paladar hendido. Labrada Nutrition va a celebrar una sesión de ejercicio y Facebook live [https://www.facebook.com/LabradaNutrition/] de una hora el 6 de octubre a beneficio de Smile Train. Tetley Tea y Elleven Dental, en el Reino Unido, también van a celebrar fiestas.

Acerca de Smile Train

Smile Train proporciona cirugía y cuidados completos para labios leporinos y paladares hendidos a niños en países en vías de desarrollo. A través de la formación de médicos locales y la capacitación de hospitales asociados en todo el mundo, impulsamos una solución sostenible y un modelo adaptable para el tratamiento de labio leporino y paladar hendido, lo que mejora radicalmente las vidas de los niños, incluida su capacidad para comer, respirar y hablar con el paso del tiempo. Para obtener más información sobre cómo el enfoque sostenible de Smile Train genera unos donativos con un impacto inmediato y a largo plazo, visite smiletrain.org [http://smiletrain.org/].

Acerca del World Smile Day®

El World Smile Day® (Día mundial de la sonrisa) fue creado por Harvey Ball, quien creía que todas las personas deberían dedicar un día al año a sonreír y realizar actos de compasión en todo el mundo. El Sr. Ball, quien diseñó el logotipo de la cara sonriente smiley en 1963, creó el World Smile Day® para revitalizar el significado original de su logotipo como símbolo de generosidad.

CONTACTO: CONTACTO: Smile Train, Nijha Diggs, directora de RelacionesPúblicas, 646.751.3231, ndiggs@smiletrain.org

Sitio Web: http://smiletrain.org/

PUBLICIDAD