COMUNICADO: Los amigos cristianos inundan Jerusalén

JERUSALEN, October 6, 2017 /PRNewswire/ --

Los Evangélicos se han convertido en una fuerza dominante de apoyo a nivel mundial para Israel

La Fiesta de los Tabernáculos se ha convertido en un imán en Jerusalén, tirando de decenas de miles de amigos evangélicos de Zion de todos los continentes. Vienen a expresar su amor y solidaridad con el pueblo judío. Los peregrinos vienen a rezar por la paz en Jerusalén y extender sus bendiciones a Israel. También celebran la alegría de Sukkot por marchar en las calles de Jerusalén. Proceden de China, Alemania, Rusia, Sudáfrica, Austria, Brasil, Estados Unidos y más.

Estos peregrinos son sionistas cristianos pro-Israel que no piden disculpas. Los Evangélicos se han convertido en una fuerza dominante de apoyo a nivel mundial para Israel. Recientemente, cuando el Presidente Donald Trump visitó Israel, cuarenta y siete carteleras le saludaron por toda la ciudad de Jerusalén. Fueron patrocinadas por Mike Evans, fundador de Friends of Zion Museum en Jerusalén y un miembro de la Trump Founding Faith Board. El voto Evangélico detrás de la postura pro-Israel de Trump fue el más grande presentado en la historia americana para cualquier candidato presidencial. Representó más del 36 por ciento del electorado.

Uno de los imanes más visibles en Jerusalén, que atrae a los Evangélicos es Friends of Zion Heritage Center. El presidente fundador del museo fue el último presidente Shimon Peres. Entregó el premio del museo a muchos líderes del mundo entre ellos el ex-presidente George W. Bush y el Príncipe Alberto II de Mónaco.

El Friends of Zion Museum disfruta de capacidad para multitud; tanto que sus puertas están ahora abiertas una hora antes y permanecen abiertas cinco horas más tarde - de 8:00 AM a 11:00 PM. En dos años, su iniciativa ha movilizado a 28 millones de amigos en las redes sociales a nivel mundial. Una de sus iniciativas es el Jerusalem Prayer Team que tiene 27.878.323 amigos y es el principal sitio de Facebook en Israel, siendo el segundo Gal Gadot (Wonder Woman) con 9.726.206.

Cuando se le preguntó a que atribuyó el éxito asombroso, el fundador Mike Evans respondió que "Israel siempre ha tenido estos increíbles amigos. Lo único que no ha ocurrido en el pasado es que nadie ha dedicado tiempo para activar y educarlos. Estamos utilizando las redes sociales para hacerlo. Esa es la razón por la que hemos creado el primer museo inteligente de Israel que utiliza la tecnología de videomapping y rotoscopia. Está conectado a las redes sociales."

Cuando Evans pidió a Shimon Peres ser presidente, contestó, "¿ Quiere hacer amigos? Vamos a hacerlo juntos. Se necesita mucha menos energía para hacer amigos que enemigos y para mantenerlos."

Mike Evans es una autor de gran venta #1 del New York Times con 72 libros publicados. Es el fundador de Friends of Zion Museum en Jerusalén.

