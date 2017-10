330 43

COMUNICADO: Animas Corporation cesa sus operaciones y sale del mercado de las bombas de insulina

La empresa trabajará con Medtronic como aliado estratégico para ayudar a que se garantice a los pacientes de bombas de insulina una transición fluida

CHESTERBROOK, Pensilvania, 5 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- Animas Corporation, una empresa de Johnson & Johnson Diabetes Care Companies, ha anunciado hoy que tiene intención de abandonar la fabricación y la venta de las bombas de insulina Animas® Vibe® y OneTouch Ping® y que sale del negocio de las bombas de insulina.

Animas ha seleccionado a Medtronic plc , líder mundial en la diabetes, como su aliado estratégico para facilitar una transición fluida para los pacientes, los cuidadores y el personal sanitario. A los pacientes que usen las bombas de insulina de Animas se les ofrecerá la opción de pasarse a un sistema de bomba de Medtronic.

Lo más importante para Animas es la seguridad del paciente y la continuidad de cuidados, y por ello continuará ofreciendo, durante un periodo de transición, servicios de atención al cliente, formación y soporte de garantía, así como proporcionando los suministros que se usan en combinación con las bombas de insulina Animas® Vibe® y OneTouch Ping®.

"Somos conscientes de que los pacientes que viven con diabetes dependen de nuestros productos para recibir unos cuidados esenciales, y queremos asegurarles que permaneceremos a su lado durante todo el proceso de transición", manifestó Valerie Asbury, directora general de Johnson & Johnson Diabetes Care Companies. "Nuestra máxima prioridad es asegurarnos de que la experiencia de nuestros pacientes durante la transición a Medtronic se produzca sin sobresaltos. Durante más de 30 años, Medtronic ha sido líder global en el tratamiento de personas con diabetes, y confiamos en que proporcionará un apoyo excelente a nuestros pacientes y a sus equipos sanitarios".

"Estamos muy agradecidos a nuestros pacientes y a sus equipos sanitarios por la confianza, la fiabilidad y la lealtad que han puesto en los productos de Animas durante más de 12 años", añadió la Sra. Asbury. "Con las necesidades cambiantes de los clientes, las dinámicas de mercado que evolucionan con tanta rapidez y la presión creciente de la competencia, ha resultado demasiado difícil mantener el negocio de las bombas de insulina y nos hemos decantado por el cese de operaciones. La decisión ha sido sumamente difícil y se ha tomado tras llevar a cabo un estudio extenso de todas las opciones viables para el negocio de Animas."

Alrededor de 90.000 pacientes usan en la actualidad las bombas y otros productos de Animas. Los pacientes, los cuidadores y el personal sanitario pueden explorar las opciones de transición de bombas de insulina en la página web www.medtronicdiabetes.com/Animas [http://www.medtronicdiabetes.com/Animas] o contactando con Medtronic en los siguientes números gratuitos:

-- EE. UU.: (855) 322-9568 -- Canadá: (800) 284-4416

Los pacientes, los cuidadores y el personal sanitario también pueden visitar el sitio web www.animaspatientsupport.com [http://www.animaspatientsupport.com/] para obtener más información.

Animas ha interrumpido con efecto inmediato la venta de todas las bombas de insulina Animas® Vibe® y OneTouch Ping® en EE. UU. y Canadá. La decisión y programación de salida de otros países, excluidos EE. UU. Y Canadá, está pendiente de la finalización de la consulta con los respectivos comités de empresa. Para aquellos pacientes, cuidadores y personal sanitario que residan fuera de EE. UU. y Canadá y que utilicen actualmente las bombas y productos de Animas, la empresa continuará vendiendo bombas y operando con regularidad.

Animas tiene alrededor de 410 empleados a nivel mundial y, rigiéndonos por nuestro Credo, se tratará con equidad y respeto a todos los que se vean afectados por estas medidas.

Como parte del proceso de análisis estratégico de Johnson & Johnson Diabetes Care Companies, que se anunció en enero de 2017, Johnson & Johnson seguirá evaluando opciones estratégicas posibles para LifeScan, Inc., líder mundial en la medición de glucosa en la sangre, con la línea de productos OneTouch®.

Johnson & Johnson sigue comprometido con la prevención y el tratamiento de la diabetes, y seguirá apoyando a las personas afectadas de diabetes con productos, servicios y soluciones innovadoras a través de sus negocios de dispositivos médicos, productos farmacéuticos y bienes de consumo. Entre estas iniciativas se encuentran importantes tareas de liderazgo e innovación en áreas tales como la cirugía bariátrica y a través de medicamentos como INVOKANA® (canagliflozina) e INVOKAMET® (canagliflozina/metformina HCL).

Precauciones sobre las declaraciones prospectivasEste artículo multimedia contiene "declaraciones prospectivas" según se define en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995 en relación con sus planes estratégicos para su negocio de cuidados para la diabetes. Se advierte al lector de que no confíe en estas declaraciones prospectivas, ya que se basan en expectativas actuales acerca de eventos futuros. Si las suposiciones resultan erróneas, o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados reales podrán diferir materialmente con respecto a las expectativas y proyecciones de Animas Corporation, cualquiera de las filiales de Johnson & Johnson Diabetes Care Companies y/o Johnson & Johnson. Entre estos riesgos e incertidumbres están, sin limitarse a, la posibilidad que las actividades mencionadas no se realicen de manera anticipada o en el plazo dado; y que, potencialmente, los esperados beneficios estratégicos u oportunidades asociadas a la iniciativa no surtan efecto, o bien que lleven más tiempo en hacerse plausibles de lo esperado. Para acceder a un listado completo de estos riesgos, incertidumbres, su descripción y otros factores, consulte el Informe Anual de Johnson & Johnson, a través del Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 1 de enero de 2017, incluido el "Elemento 1A. Factores de riesgo", su último Informe Trimestral presentado a través del Formulario 10-Q, incluido el epígrafe "Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements" (precauciones sobre las declaraciones prospectivas) y los documentos posteriores de la empresa presentado ante la Comisión de Valores de Estados Unidos. Se pueden encontrar copias es estos archivos en los sitios web www.sec.gov [http://www.sec.gov/], www.jnj.com [http://www.jnj.com/] o en Johnson & Johnson mediante solicitud. Ni Johnson & Johnson Diabetes Care Companies ni Johnson & Johnson asumen obligación alguna de actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de información nueva o bien de eventos o desarrollos futuros.

CONTACTO: CONTACTO: Bridget Doherty, (610) 428-0038, BDohert3@its.jnj.com;Contacto para los inversores: Lisa Romanko, (732) 524-2034

