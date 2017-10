330 43

COMUNICADO: BENCH INTERNATIONAL ASCIENDE A NATASHA ALLEN A VICEPRESIDENTA SENIOR GLOBAL Y DIRECTORA GENERAL DE RU

REFORZANDO SU COMPROMISO CON LA INDUSTRIA DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE REINO UNIDO MIENTRAS CONTINUAN LAS NEGOCIACIONES DEL BREXIT

LOS ANGELES, 4 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- Bench International, para continuar con compromiso con la industria de ciencias biológicas de Reino Unido mientras continúan las negociaciones del Brexit, ascendió recientemente a Natasha Allen a vicepresidenta sénior global y directora general de Reino Unido. "Nuestra presencia global en Reino Unido con liderazgo sobre el terreno nos asegura que podremos encontrar a los líderes adecuados en el momento adecuado", explica la presidenta y directora ejecutiva de Bench International Denise ("DeeDee") DeMan. "Admiramos mucho el I+D que ha surgido históricamente en Reino Unido que es la seña de identidad de sus exitosas industrias farmacéutica y biofarmacéutica", DeMan añade.

Allen ha sido ejecutiva de Bench International desde 2006. Para enfrentarse a los desafíos de una industria global de ciencias biológicas y del impacto de las negociaciones del Brexit, las principales responsabilidades de Allen incluirán liderar todas las actividades corporativas y de desarrollo empresarial además de la ejecución de proyectos en Reino Unido. También trabajará como miembro ejecutivo del equipo de liderazgo de Bench Global. "El futuro no está escrito, pero eso no significa que debemos temer a lo desconocido. Me siento muy orgullosa de representar a Bench para asegurar que se mantiene el éxito de nuestro sector de ciencias biológicas en Reino Unido reclutando a líderes para las capacidades únicas e innovadoras de Reino Unido", comenta Allen. "El Brexit es simplemente otro desconocido. La innovación científica progresa gracias a lo desconocido", añade Allen.

Acerca de Bench International Search Inc. Bench International, establecido en 1974, se ha comprometido a reclutar a los líderes que tendrán un impacto fundamental en la industria de las ciencias biológicas. Completan con éxito el 98 % de sus búsquedas y más de ¾ de sus ejecutivos se quedan en la misma compañía al menos 5 años. La compañía trabaja en los sectores farmacéutico, atención médica, biotecnología y otros segmentos de la industria de las ciencias biológicas. La compañía tiene su sede central en Los Angeles, California, y oficinas y líderes de la compañía ubicados en San Francisco, Filadelfia, Nueva Jersey, Nueva York, Reino Unido, Suiza y Australia.

