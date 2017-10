COMUNICADO: Generali restaura el centro de Venecia con el lanzamiento de una iniciativa de comunidad global, THE HUMAN SAFETY NET (1

330 43

Procuratie Vecchie, el histórico hogar en Venecia de Generali, abrirá sus puertas tras la restauración del prestigioso arquitecto de nivel mundial David Chipperfield, para convertirse en el centro de The Human Safety Net.

Un movimiento global que conecta a las comunidades en todo el mundo para crear una red de 'personas ayudando a personas'.

Generali Group, una de las principales aseguradoras de todo el mundo, anunció hoy el lanzamiento mundial de The Human Safety Net, una nueva iniciativa revolucionaria para ayudar a algunas de las comunidades más vulnerables de todo el mundo. The Human Safety Net, en la que participa Generali, está abierta a las alianzas y asociaciones con personas y organizaciones con pensamientos similares.

Mejorando y protegiendo las vidas de las personas The Human Safety Net se basa en la idea de que las comunidades de 'personas ayudando a personas' pueden tener acerca de un cambio sostenible, creando un efecto de maduración positivo. Refleja el compromiso de Generali para contribuir con una sociedad saludable, resistente y sostenible en la que las personas puedan desarrollar y florecer en su potencial completo.

Los programas van dirigidos a los principales temas sociales que afectan a las comunidades en las que vivimos y trabajamos, incluyendo: creación de oportunidades de vida iguales para niños en entornos desfavorecidos; apoyo a los refugiados que están empezando y ahorro para recién nacidos procedentes de las consecuencias debilitadoras y potencialmente fatales de la asfixia. Todos los programas comparten un fin común: desbloquear el potencial de las personas desfavorecidas para que puedan transformar sus vidas, las de sus familiares y las de sus comunidades.

Gran proyecto de restauración y revitalización de la Piazza San Marco

Como parte de su compromiso de larga duración, Generali creará un hogar para The Human Safety Net en uno de sus activos inmobiliarios de más valor: Procuratie Vecchie, en la icónica Piazza San Marco de Venecia. Como ciudad con categoría de la UNESCO World Heritage Site y sinónimo de la imaginación, ingenio y apertura, Venecia es el lugar ideal para The Human Safety Net.

Generali llevará a cabo una restauración única de Procuratie Vecchie en la que se reunirán otras partes de la plaza y de los Royal Gardens. Cuando finalice, re-establecerá las rutas históricas y flujo hacia y desde la Piazza San Marco.

Generali ha nombrado al destacado arquitecto David Chipperfield para restaurar el edificio, aplicando una aproximación y sensibilidad que permitirá una transformación respetuosa del monumental Procuratie Vecchie en un centro emocionante de The Human Safety Net. Procuratie Vecchie proporcionará una puerta abierta para que las personas busquen inspiración de los programas, intercambio de ideas y voluntariado para llevar a cabo la acción colectiva. El centro hospedará las muestras públicas regulares, eventos y debates relacionados con los retos sociales y demográficos más acuciantes, que abarcan desde la pobreza hasta la inmigración.

Philippe Donnet, consejero delegado de Generali Group, explicó: "La belleza de Venecia es una fuente de inspiración para el mundo, y Generali se enorgullece de enriquecer la herencia de la ciudad al restaurar el área de la Piazza San Marco. Al abrir al público Procuratie Vecchie por primera vez en casi cinco siglos, estamos creando espacios nuevos y vibrantes en los que las personas se pueden reunir y debatir entorno a algunos de los temas sociales y globales más destacados".

"Agradecemos a las autoridades de Venecia su apoyo en este hito. Venecia lleva tiendo siendo un cruce de caminos de diferentes culturas de todo el mundo, y esperamos construir con esta tradición a través de The Human Safety Net y con nuestro movimiento de 'personas ayudando a personas'. David Chipperfield Architects fue la elección natural gracias a su amor por Venecia y su visión compartida de una restauración coherente desde el punto de vista arquitectónico y social".

David Chipperfield, director de David Chipperfield Architects, destacó: "The Human Safety Net y su hogar sito en Venecia, una ciudad muy vinculada a la historia y cultura, reúnen el conocimiento e inspiración de un bien común. Estoy encantado de trabajar con este proyecto coherente arquitectónicamente y socialmente, que reunirá y conectará ideas y personas en todo el mundo. Trabajando junto a Generali, disponemos de la visión para transformar Procuratie Vecchie en un espacio más activo y dedicado, que integre la misión mundial de The Human Safety Net, al tiempo que mantiene la belleza dignificada y la historia de los edificios".

Tres programas The Human Safety Net for Families promociona las oportunidades de vida iguales para niños que han crecido en la pobreza. The Human Safety Net proporcionará apoyo para 30.000 familiares durante los primeros seis años de la vida de los niños, que se ha demostrado científicamente como el periodo con mayor formación. Estos años modelan lo que el niño consigue en el colegio, su salud y su ruta de carrera futura.

The Human Safety Net for Refugee Start-Ups toma una aproximación diferente para la crisis de los refugiados en Europa al otorgar poder a los refugiados de cara a conseguir su potencial empresarial y construir sustento en sus nuevos países 'natales'. Este programa busca ayudar a los refugiados a establecer 500 nuevos negocios, creando trabajos y oportunidades para trabajar.

The Human Safety Net for Newborns trabaja junto a la comunidad médica y padres para mejorar la prevención y tratamiento de una devastadora enfermedad de nacimiento denominada asfixia. La asfixia deja a muchos bebés incapacitados para el resto de su vida, y trágicamente puede producir incluso la muerte. Este programa busca formar a profesionales y equiparles con tecnologías innovadoras, con el fin de salvar 1.000 vidas de esta enfermedad potencialmente mortal.

Los empleados de Generali del grupo han enviado unas 300 ideas para proyectos comunitarios a The Human Safety Net. Los tres programas seleccionados comparten el objetivo común de desbloquear el potencial de las personas desaventajadas. Generali busca dirigirse a su organización completa en la iniciativa, además de inspirar a clientes, personas con pensamiento similar y ONGs a colaborar. Esta cadena de 'personas ayudando a personas' está en el centro de The Human Safety Net.

Acerca de Generali Group Creada en el año 1831, Generali Group está entre las principales aseguradoras del mundo y funciona en más de 60 países, con unos ingresos premium totales de más de 70.000 millones de euros en 2016. Con más de 74.000 empleados en todo el mundo y 55 millones de clientes, el grupo presenta una posición destacada en Europa Occidental, aumentando su presencia de forma importante en los mercados de Europa Central y Oriental y también en Asia. En el año 2017, Generali Group se incluyó entre las compañías más sostenibles del mundo según la clasificación Corporate Knights.

