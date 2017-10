330 43

COMUNICADO: Sequana Medical anuncia los resultados del registro de vigilancia multicentro post-marketing de alfapump®

ZURICH, October 4, 2017 /PRNewswire/ --

- Sequana Medical anuncia la publicación de los resultados del registro de vigilancia multicentro post-marketing de alfapump(R) en farmacología alimentaria y terapéutica (AP&T)

Sequana Medical AG (Sequana Medical), una empresa de dispositivos médicos de etapa comercial y un innovador en el tratamiento de la enfermedad hepática, anuncia la publicación de "Treatment of refractory ascites with an automated low-flow ascites pump in patients with cirrhosis", los resultados de los primeros 56 pacientes en el registro de vigilancia multicentro post-marketing (PMSR) de alfapump(R) en AP&T (farmacología alimentaria y terapéutica)(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apt.14331/epdf).

En la mayor serie indicada hasta la fecha de pacientes implantados con alfapump(R), el drenaje continuado de ascitis con alfapump(R) llevó a una reducción considerable de frecuencia de paracentesis, con una frecuencia media de paracentesis que cayó más de un 90%, pasando de un 2,17 a un 0,17 al mes.

56 pacientes de alfapump(R) (43 hombres y 13 mujeres, con una edad media de 62 años) y con contraindicaciones de TIPSS (transjugular intrahepatic portosystemic shunt), procedentes de centros de Alemania, Suiza, Reino Unido y España fueron sometidos a seguimiento durante un periodo de hasta 24 meses. Se registraron las complicaciones, deficiencias de los dispositivos, frecuencia de paracentesis y supervivencia de los pacientes.

El doctor Guido Stirnimann, del University Hospital Inselspital Bern, Suiza, principal autor de los manuscritos, comentó: "El tratamiento de la ascitis refractaria en pacientes con cirrosis es complicado, y las nuevas terapias son una necesidad no cumplida en la hepatología, gracias a las limitaciones importantes de los grandes volúmenes de paracentesis y TIPSS. Los resultados de esta gran serie indicada hasta la fecha de pacientes con alfapump(R) demuestra que en sujetos reales alfapump(R) proporciona una opción de tratamiento innovadora y efectiva".

"Estamos muy contentos con los resultados del registro de vigilancia de post-marketing, que ha demostrado claramente que alfapump(R) proporciona beneficios importantes con esta complicación destacada de la enfermedad hepática", explicó Ian Crosbie, consejero delegado de Sequana Medical. "A través de nuestro desarrollo en marcha y colaboración cercana con los médicos, seguimos mejorando el rendimiento de alfapump(R). Ya estamos viendo el impacto de esto en nuestros implantes más recientes realizados a pacientes en los que se ven tasas mucho menores de efectos secundarios y reinvenciones, además de reducciones mayores en la frecuencia de la paracentesis".

Acerca de la ascitis refractaria (RA) La acumulación de ascitis es una complicación frecuente de la cirrosis y una de las razones principales para el ingreso hospitalario. El número de pacientes con cirrosis y ascitis se prevé que crezca significativamente, con mucho del crecimiento debido a la creciente prevalencia de la enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD) y esteatohepatitis no alcohólica (NASH).

Aproximadamente el 60% de los pacientes cirróticos desarrollan ascitis en los 10 años de diagnóstico. Aproximadamente el 10% de pacientes con ascitis desarrollan ascitis refractaria, donde las ascitis no puede ser tratada con diuréticos o restricción de sodio en la dieta. El tratamiento más frecuente para los pacientes con RA es paracentesis, un procedimiento largo, invasivo y doloroso que puede requerir visitas semanales al hospital para el drenaje del exceso de líquido y se asocia con pobre calidad de vida. Esto a menudo implica el drenaje de más de 5 litros de líquido y se denomina paracentesis de gran volumen.

Acerca de alfapump(R) alfapump(R), de Sequana Medical, es una bomba totalmente implantable, programable, cargada vía transcutánea, con baterías para el tratamiento de la ascitis refractaria. Moviendo la ascitis a la vejiga, el cuerpo puede eliminarla naturalmente a través de la orina. La alfapump(R) evita la acumulación de líquido y sus posibles complicaciones, mejorando la calidad de vida del paciente y nutrición y reduciendo potencialmente las visitas al hospital y los costes sanitarios. La alfapump(R) DirectLink Technology permite a los médicos recibir información del rendimiento de la bomba y administrar más eficazmente a los pacientes tratados por la alfapump(R).

Se han implantado más de 600 sistemas alfapump(R) y el producto está comercialmente disponible en Europa.

Estos son los resultados de Europa, y no se aplican a Estados Unidos / Canadá, ya que el dispositivo está actualmente en fase de investigación.

Acerca de Sequana Medical Sequana Medical es una empresa de dispositivos médicos de etapa comercial y un innovador en el tratamiento de la enfermedad hepática. El primer producto, alfapump(R), es una bomba totalmente implantable, programable, cargada vía transcutánea, con baterías para el tratamiento de la ascitis refractaria (acumulación crónica de líquido en el abdomen) debido a cirrosis hepática o ascitis malignas con una esperanza de vida de 6 meses o menos. La alfapump(R) es una de las primeras alternativas reales a la paracentesis de gran volumen, un procedimiento largo, invasivo y doloroso que puede requerir visitas al hospital cada semana para el drenaje del exceso de líquido. Pasando la ascitis a la vejiga, donde el cuerpo puede eliminarla naturalmente a través de la orina, la alfapump(R) previene la acumulación de líquido y sus posibles complicaciones, mejorando la calidad de vida del paciente y nutrición y reduciendo potencialmente las visitas al hospital y los costes sanitarios. alfapump(R) DirectLink Technology permite a los médicos recibir información del rendimiento de la bomba, y administrar de forma más efectiva a los pacientes tratados por alfapump(R). La alfapump(R) ha recibido la Marca CE y está comercialmente disponible en 14 países. alfapump(R) está actualmente en evaluación en Estados Unidos bajo un estudio IDE.

A través de la experiencia adquirida en el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de alfapump(R) junto con una cartera de propiedad intelectual amplia, Sequana Medical ha establecido una plataforma favorable para terapias de desequilibrio de líquido totalmente implantables.

La compañía tiene su sede en Zurich, Suiza, y nuestros inversores incluyen NeoMed Management, VI Partners, Biomed Invest, Capricorn Health Tech, Entrepreneur's Fund, Quest for Growth, Salus Partners y Life Science Partners. Para obtener más información, visite http://www.sequanamedical.com.

Contactos: Sequana Medical Sabine Landes Responsable de marketing y comunicaciones +41-44-403-55-36 sabine.landes@sequanamedical.com

