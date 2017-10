330 43

COMUNICADO: Precision for Medicine adquiere Epiontis, proveedor de servicios líder en tecnología epigenética y control inmunológico

LA INCORPORACION DE UN LABORATORIO UBICADO EN BERLIN EXPANDE LA AMPLIA GAMA DE CAPACIDADES DE CONTROL INMUNOLOGICO DE PRECISION FOR MEDICINE Y REFUERZA SU PRESENCIA INTERNACIONAL

BETHESDA, Maryland y BERLIN, 4 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- Precision for Medicine, empresa que forma parte del Grupo Precision Medicine, anunció hoy su adquisición de Epiontis GmbH, un laboratorio de especialidades europeo de última generación situado en Berlín y que ofrece servicios de control inmunológico mediante una nueva plataforma epigenética patentada. Esta adquisición suma la tecnología epigenética y la experiencia única de Epiontis a la sólida gama de servicios de control inmunológico para ensayos clínicos de Precision, lo que redunda en un mayor valor y capacidades que ofrecer a sus clientes. Además, así Precision expande su creciente presencia internacional y refuerza su posicionamiento como empresa científica pionera en el área de la medicina de precisión, un sector que está en plena expansión.

Con sede en el en Parque de la Ciencia y la Tecnología de Adlershof, Epiontis ha desarrollado y ampliado su oferta de servicios para ahora incluir inmunoanálisis epigenéticos para el control inmunológico en ensayos clínicos. Actualmente, Epiontis da servicio a 17 de las 20 principales compañías farmacéuticas del mundo y ha aportado sus conocimientos en casi 100 ensayos clínicos centrados fundamentalmente en las áreas de enfermedades autoinmunes e inmuno-oncología.

Hoy en día, los principales desarrolladores de fármacos dirigidos a enfermedades autoinmunes y cáncer se enfrentan a singulares cambios relacionados con el control integral de las células inmunitarias en investigación y estudios clínicos. El equipo científico de Epiontis goza de una buena reputación debido a su habilidad para identificar zonas con marcadores epigenéticos de alta especificidad, llevar a cabo la confirmación biológica del marcador, desarrollar un análisis de PCR cuantitativa para el mismo y validarlo en términos de precisión, especificidad, estabilidad y robustez. Estos análisis ponen fin a un poderoso obstáculo en los estudios globales: la necesidad de criopreservación y el complejo tratamiento de muestras. Esta creciente lista de perfiles de análisis, junto con la experiencia de Precision en servicios de laboratorio de especialidades, como la citometría de flujo avanzada para el control inmunológico, la recogida global de muestras biológicas o los servicios bioanalíticos, proporciona a sus clientes una oferta completa y distinta a la de sus competidores.

"La adquisición de Epiontis permite que en Precision ampliemos significativamente nuestras posibilidades de control inmunológico, y su tecnología ofrece una solución más rápida, fácil y económicamente viable para el control inmunológico en diversas situaciones", declaró Chad Clark, presidente de Precision for Medicine. "Además, tras la reciente apertura de oficinas de Precision en París y Edimburgo, el funcionamiento de Epiontis en Berlín nos proporciona otra base operativa en Europa mientras continuamos con nuestra expansión internacional".

"Estamos muy entusiasmados de entrar a formar parte de la familia de Precision for medicine", explica el Dr. Sven Olek, cofundador y presidente de Epiontis. "Formar parte de Precision nos permite ofrecer a nuestros clientes una solución de control inmunológico completa y personalizada, y, además, nos brinda la oportunidad de presentar nuestra propia tecnología epigenética y nuestra experiencia a una mayor cartera de clientes. Juntos, Precision y Epiontis pueden ofrecer muchas opciones de control inmunológico a los clientes innovadores del sector de ciencias de la vida, como nuestros marcadores epigenéticos patentados, así como capacidades globales en citometría de flujo".

Con la incorporación de Epiontis, Precision continúa desarrollando la infraestructura, tecnología y el personal científico especializado que se necesita para encontrar nuevos enfoques de cara al desarrollo de fármacos de medicina de precisión a escala mundial, manteniéndose así al frente del cambio mundial hacia la medicina de precisión.

Acerca de Precision for MedicinePrecision for Medicine presta apoyo a las empresas del sector de las ciencias biosanitarias con el uso de biomarcadores, que son necesarios para tratar a los pacientes de una forma más precisa y efectiva. Precision aplica novedosos enfoques relacionados con los biomarcadores en la investigación clínica, aprovechando los últimos avances en ciencia y tecnología y centrados principalmente en genómica, análisis de la respuesta inmunitaria, logística de muestras globales, análisis de biomarcadores y soluciones de pruebas diagnósticas complementarias. Precision for Medicine forma parte del Grupo Precision Medicine, con más de 900 empleados y presencia en más de 15 emplazamientos de EE. UU., Canadá y Europa. Para obtener más información, visite precisionformedicine.com [http://www.precisionformedicine.com/].

Acerca de EpiontisEpiontis se fundó en 2003 y tiene su sede en Berlín (Alemania). Con una novedosa tecnología de diagnóstico molecular, Epiontis ofrece un servicio de control de inmunocitos, así como un desarrollo personalizado de análisis epigenéticos. Actualmente, Epiontis da servicio a clientes entre los que se cuentan 17 de las principales compañías farmacéuticas del mundo y ha aportado sus conocimientos en casi 100 ensayos clínicos, centrados fundamentalmente en las áreas de enfermedades autoinmunes e inmuno-oncología. Para obtener más información, visite epiontis.com.

