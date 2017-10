330 43

COMUNICADO: El Institut Pasteur firma un MoU con la Hamad Bin Khalifa University de Qatar (2)

Acerca de la Hamad Bin Khalifa University La Hamad Bin Khalifa University (HBKU), miembro de la Qatar Foundation for Education, Science and Community Development, es una universidad de investigación emergente que está construyendo su base con colaboraciones únicas de socios locales e internacionales. Situada en Education City, la HBKU proporciona programas de licenciatura y diplomatura a través de su College of Science and Engineering, College of Law and Public Policy, College of Health and Life Sciences, College of Islamic Studies, y de sus College of Humanities and Social Sciences. Proporciona además oportunidades sin precedentes para la investigación y becas a través de sus institutos de investigación, y su Executive Education Center proporciona programas personalizados para la comunidad empresarial de Qatar y la región, en línea con Qatar National Vision 2030.

Acerca del Institut Pasteur El Institut Pasteur, una fundación privada con el reconocimiento oficial de organización caritativa creado por Louis Pasteur en 1887, es actualmente un prestigioso centro internacional para la investigación biomédica situado en el centro de una red de 33 institutos repartidos por todo el mundo. En la búsqueda de su misión para prevenir y luchar contra las enfermedades en Francia y en todo el mundo, el Institut Pasteur realiza operaciones en cuatro áreas principales: investigación científica y médica, salud pública y control de la salud, formación y desarrollo de negocios y transferencia de tecnología. En su campus de París trabajan más de 2.500 personas. El Institut Pasteur es un líder con reconocimiento mundial centrado en las enfermedades infecciosas, microbiología e inmunología. Sus 130 unidades se centran además en la investigación de algunos tipos de cáncer, enfermedades genéticas y neurodegenerativas, en la genómica y biología de desarrollo. Esta investigación pretende ampliar nuestro conocimiento de los organismos vivos en una apuesta para establecer las bases de las nuevas estrategias de prevención y los nuevos productos terapéuticos. Desde su creación, 10 científicos del Institut Pasteur han sido premiados con el Premio Nobel de Medicina, incluyendo dos en el año 2008 por el descubrimiento en 1983 del virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) que causa el SIDA.

www.pasteur.fr/en [http://www.pasteur.fr/en ]

