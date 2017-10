330 43

COMUNICADO: Alzheimer Europe: Encuesta destaca los retrasos continuados en la diagnosis de la demencia en los países

BERLIN, October 3, 2017 /PRNewswire/ --

- Alzheimer Europe: Encuesta de 5 países acerca de los cuidadores destaca los retrasos continuados en la diagnosis de la demencia en los países

Hoy, durante la 27th Alzheimer Europe Conference de Berlín, el profesor Bob Woods (Bangor University, Gales, Reino Unido), presentó los resultados de primera línea de una encuesta realizada en cinco países acerca de la experiencia de 1.409 cuidadores relacionada con la diagnosis de la demencia. Entre los principales descubrimientos indicados dentro de la encuesta destacan:

- La mayor parte de los cuidadores participantes eran mujeres (82,8%) en todos los países participantes (abarcando desde un 75,8% en los Países Bajos hasta un 88,4% en Escocia). - Existieron diferencias relacionadas con la relación entre los cuidadores para con la persona que padecía demencia con una mayoría de cuidadores participantes de los Países Bajos siendo maridos/mujeres o pareja (53,7%), mientras que en el grupo más grande todos los otros países participantes fueron los hijos de las personas con demencia (que abarcaron entre un 45,8% de los cuidadores en Escocia hasta un 64,8% en Italia). - Como media, el 47% de los cuidadores piensa que la diagnosis sería mejor en fase primaria (que abarca entre un 36,5% en los Países Bajos y hasta un 52,1% en Italia). - Entre las principales barreras identificadas para con la diagnosis primaria, los cuidadores indicaron el primer profesional visitado que no considerar nada mal (33%) o que pensó que no hacía falta buscar una diagnosis (6,6%) y que rechazó que la persona con demencia buscase ayuda (37,9%). - Los cuidadores indicaron la cifra de casos (19,2% en los Países Bajos y hasta un 31,8% en la República Checa y un 31,9% en Italia), con otra enfermedad diagnosticada antes de la diagnosis de la demencia. - El papel de los profesionales de la salud implicados en la diagnosis de la demencia difiere entre los países europeos con el porcentaje de cuidadores indicando que primero buscarían ayuda de un médico de familia/cuidados primarios abarca entre un 31,9% en Italia y hasta un 83,9% en Escocia. - Los cuidadores indicaron además las diferencias en relación a las evaluaciones, que se desarrollaron como parte de la diagnosis con los test de memoria que se han indicado en un 78,7% de los cuidadores de la República Checa hasta un 92,8% de los cuidadores de Finlandia, con entrevistas con la persona con demencia abarcando entre un 62,3% en la República Checa hasta un 86,7% en Italia, test de sangre desde un 31,8% en Italia hasta un 64,2% en Finlandia, escáneres de cerebro que van desde un 56,1% en la República Checa hasta un 84,3% en Finlandia y pinchazos lumbares desde un 1,7% en Escocia hasta un 18,3% en los Países Bajos. - Existen diferencias destacadas entre los países de Europa en relación al porcentaje de personas con demencia informadas en relación a su diagnosis, con un 59,3% de los cuidadores italianos indicando que la persona no había sido informada acerca de su diagnosis, con el porcentaje cayendo hasta un 23,2% en la República Checa, un 8,2% en los Países Bajos, un 4,4.% en Escocia y un 1,1% en Finlandia.

Cuando se presentaron los descubrimientos, el profesor Bob Woods destacó: "Más de 1.400 cuidadores proporcionaron visiones muy importantes de sus experiencias acerca de la diagnosis de la demencia. Nos ha interesado concretamente ver su existen diferencias entre personas que habían sido diagnosticadas más recientemente (después del año 2013) en comparación con los que habían sido diagnosticados anteriormente. Varios países cuentan con estrategias acerca de la demencia, y existe una concienciación pública y profesional. Fue esperanzador ver que los profesionales médicos fueron menos propensos a ser una barrera sobre la diagnosis en todos los países con una cifra de profesionales que consideraba que no había nada malo en reducirse de un 36,8% hasta un 28,7%. Por supuesto vamos a seguir analizando estos resultados y presentándolos en un documento científico a finales de este año".

Dando la bienvenida a los resultados, Jean Georges, director ejecutivo de Alzheimer Europe, explicó: "Gracias a los cuidadores participantes, conocemos mejor las barreras existentes entre Europa, que retrasan a las personas con demencia y a sus cuidadores de conseguir una diagnosis a tiempo. Las diferencias entre Europa demuestran a pesar de ello que cada sistema nacional necesitará de la identificación de medidas específicas para mejorar las tasas de diagnosis".

Notas para los redactores: Alzheimer Europe es una organización paraguas de asociaciones nacionales de Alzheimer que actualmente cuenta con 39 asociaciones miembro de 34 países. (http://www.alzheimer-europe.org).

La encuesta de cuidadores de cinco países se llevó a cabo en República Checa, Finlandia, Italia, Países Bajos y Reino Unido (Escocia), y fue posible gracias a la beca de formación de Roche para Alzheimer Europe. La encuesta fue desarrollada por el profesor Bob Woods, de la University of Bangor (Gales, Reino Unido) en colaboración con representantes de Alzheimer Europe, Alzheimer Nederland, Alzheimer Scotland, la Czech Alzheimer's Society, la Federazione Alzheimer Italia y la Finnish Alzheimer's Society.

La encuesta está disponible en cinco idiomas europeos de forma online y en formato en papel. El enlace de la encuesta online se distribuyó por medio de la asociación nacional participante de Alzheimer, estando disponible bajo demanda o enviándose por correo a las circunscripciones locales. La versión en papel no se utilizó en los Países Bajos. El plan era conseguir un objetivo de 200 encuestas de carrera completadas en cada uno de los 5 países participantes. Al final, esta cifra se superó en cada uno de los países.

Encuestas online Encuestas en papel TOTAL Escocia 211 16 227 Italia 193 146 339 Países Bajos 268 268 Finlandia 356 7 363 República Checa 150 62 212 TOTAL 1178 231 1409

