330 43

COMUNICADO: Dubai hospedará el mayor congreso internacional sobre desalinización de agua

DUBAI, EAU, October 2, 2017 /PRNewswire/ --

- La Dubai Electricity & Water Authority (DEWA): Dubai hospedará el mayor congreso internacional sobre desalinización de agua

La Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) anunció que Dubai hospedará el International Desalination Association's 2019 World Congress sobre desalinización el agua. Anteriormente, ese congreso se había celebrado en Dubai en el año 2009. Este evento mundial es el mayor del mundo y la conferencia más destacada acerca de las áreas especializadas en desalinización de agua. Asistirán los líderes, responsables senior, expertos y académicos, además de 2.000 participantes procedentes de 60 países. El evento se anunció durante la celebración de la rueda de prensa del hotel Burj Al Arab en Dubai, en presencia de Su Excelencia Saeed Mohammed Al Tayer, MD y consejero delegado de la DEWA, y Su Excelencia Helal Saeed Al Marri, director general del Dubai Department of Tourism and Commerce Marketing, y Patricia Burke, secretaria general de la International Desalination Association (IDA).

(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/565396/Dubai_Electricity_and_Water_Logo.jpg )

(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/565397/Dubai_World_Congress_Press_Conference.jpg )

Video: http://mma.prnewswire.com/media/565402/Press_Conference_Dubai_Hosting_IDA_2019_World_Congr ess.mp4 [http://mma.prnewswire.com/media/565402/Press_Conference_Dubai_Hosting_IDA_2019_World_Congress.mp4 ]

Al Tayer expresó su orgullo en el éxito de los EAU en celebrar el World Congress on Water Desalination 2019, que fue la culminación de una serie de destacados eventos internacionales hospedados con éxito por los EAU. El éxito de Dubai en el hospedaje de esta importante conferencia llegó como resultado de la fructífera cooperación entre la DEWA y el Department of Tourism and Commerce Marketing en la preparación de la proposición de hospedaje del evento. Dubai fue seleccionada por la IDA tras revisar cautelosamente su perfil, superando a ciudades internacionales, como Barcelona en España, Busan en Corea del Sur y Muscat en Omán. La IDA ha recibido nominaciones de 8 países, incluyendo Canadá, Sudáfrica, la India y Malta, además de los países anteriormente mencionados.

La conferencia se celebrará en 2019, coincidiendo con la 21st Water, Energy, Technology and Environment Exhibition (WETEX), que se celebrará bajo la dirección de Su Excelencia Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y Primer Ministro de los EAU y Gobernador de Dubai, y bajo el patrocinio de Su Excelencia Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, ayudante del Gobernador de Dubai, Ministro de Finanzas y director general de la DEWA.

La IDA, organizadora de la conferencia, tiene su sede central sita en Topsfield, Massachusetts, Estados Unidos. Se trata de una organización sin ánimo de lucro dentro de la United Nations NGO Network, formada por científicos, ingenieros, consultores e investigadores de los sectores públicos y privados, además de instituciones académicas. El IDA World Congress 2017 se llevará a cabo en São Paulo, Brasil, del 15 al 20 de octubre de 2017.

Si desea consultar el comunicado de prensa completo haga click en el siguiente enlace https://www.dewa.gov.ae/en/about-dewa/news-and-media/press-and-news/latest-news/2017/10/dubai-to-host-the-largest-international-congress-on-water-desalination

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/565397/Dubai_World_Congress_Press_Conference.jpg http://mma.prnewswire.com/media/565396/Dubai_Electricity_and_Water_Logo.jpg

CONTACTO: Iman Saeed, Dubai Electricity and Water Authority,+971-4-515-0512,iman.saeed@dewa.gov.ae

PUBLICIDAD