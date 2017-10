330 43

COMUNICADO: Spin Master asegura la medida cautelar sobre el litigio de patente relativo a sus productos Hatchimals(R)

TORONTO, October 2, 2017 /PRNewswire/ --

Spin Master Corp. (http://www.spinmaster.com), una empresa de entretenimiento para niños líder mundial, ha entrado en un Juicio Estipulado Final sobre consentimiento y acuerdo confidencial y notificación, con Maxima Wearable Tech y Michael Sultan, que vendieron productos de juguete bajo el nombre de 'Fuzzy Wonderz'.

Judge Rakoff, de la Corte del Districto de Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York, recientemente aprobó y ordenó el Juicio Estipulado Final sobre consentimiento, que, entre otras cosas, permanentemente prohibe a Maxima Wearable Tech y Michael Sultan, junto con cualquier persona actuando en concierto o en participación con ellos, la venta de juguetes Fuzzy Wonderz o cualquier otro producto que infrinja alguna de las dos patentes de utilidad de Spin Master relativas al producto Hatchimals(R).

Mediante el Juicio Estipulado Final sobre consentimiento, Maxima Wearable Tech y Michael Sultan también han reconocido la validez y exigibilidad de las patentes mencionadas de Spin Master. El Juicio Estipulado Final sobre consentimiento y acuerdo confidencial y notificación sirve para resolver la disputa entre las partes, y la demanda resultante de las mismas (Civil Action No. 17-cv-5422-JSR, Spin Master Ltd. v. Maxima Wearable Tech, et al.), que surgió de las denuncias de las alegaciones de Spin Master sobre la venta de Maxima Wearable Tech y Michael Sultan del producto Fuzzy Wonder vulnerando las patentes de Spin Master y la manera en la que promovieron las mismas, constituye competencia desleal y publicidad engañosa.

El director general y de operaciones de Spin Master, Ben Gadbois declaró, "La innovación es una de las competencias centrales de Spin Master. La línea de juguetes Hatchimals(R) se ha convertido rápidamente en una de nuestras marcas globales de más éxito, y creemos que esto es así debido a la innovación e ingenuidad de la tecnología única en los productos Hatchimals(R)." El asesor general de Spin Master Christopher Harrs ha añadido, "Valoramos nuestra propiedad intelectual y haremos siempre lo que necesitamos, proteger nuestros derechos de propiedad intelectual y las marcas y productos de vanguardia que hemos llevado al mercado."

Acerca de Spin Master

Spin Master (http://www.spinmaster.com) es una compañía con liderazgo internacional dedicada al entretenimiento infantil que crea, diseña, fabrica y comercializa una diversificada cartera de innovadores juguetes, juegos, productos y accesorios de entretenimiento. Spin Master es famosa por marcas premiadas como Zoomer(R), Bakugan(R), Meccano(R), y los Juguetes del Año 2017: Hatchimals(R), Air Hogs(R) y PAW Patrol(R). Desde 2005, Spin Master ha recibido 82 nominaciones a los premios al Juguete del Año (Toy of The Year, TOTY) de la TIA con 21 galardones en las más diversas categorías de producto. Spin Master ha sido reconocida con 13 nominaciones TOTY por el Juguete Innovador del Año, cifra que supera a todos sus competidores. Hasta la fecha, Spin Master ha producido seis series de televisión, entre ellas la exitosa serie de 2007 Bakugan Battle Brawlers y su actual éxito Paw Patrol, con transmisiones en más de 160 países y territorios del mundo. Spin Master da empleo a más de 1500 personas en el mundo y tiene oficinas en Canadá, Estados Unidos, México, Francia, Italia, Reino Unido, Eslovaquia, Polonia, Alemania, Suecia, Países Bajos, China, Hong Kong, Japón, Vietnam y Australia.

Contacto: Tara Tucker Vicepresidente Comunicaciones de Marketing Global mediarelations@spinmaster.com

