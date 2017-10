330 43

COMUNICADO: Martell® revela su inspiradora serie de eventos H.O.M.E. by Martell con Jhené Aïko

LOS ANGELES, September 29, 2017 /PRNewswire/ --

El 28 de septiembre, la House of Martell lanzó el primero de sus innovadores eventos H.O.M.E by Martell, cuando la cantante nominada al Grammy Jhené Aiko realizó una experiencia única que presentó su aportación personal al arte de ser anfitrión de Martell. Llevado a cabo en una lujosa residencia en Hollywood Hills, el resultado ofreció una amplia variedad de ideas para futuros eventos H.O.M.E by Martell en todo el mundo.

Para ver el comunicado multimedia, haga clic:

https://www.multivu.com/players/uk/8186851-martell-events-h-o-m-e-jhene-aiko

Aiko presentó su propia visión distintiva del arte de ser anfitrión de Martell. Los huéspedes fueron invitados al genio culinario colectivo Ghetto Gastro, un cóctel de la firma creado por Jhené Aïko con Martell Blue Swift y un programa musical que incluyó una actuación exclusiva en vivo de Jhené.

"El entretenimiento en el hogar es algo de lo que siempre he sido apasionada," dijo Aiko. "Estaba encantada de presentar la primera experiencia de H.O.M.E. by Martell y aportar mi visión de ser anfitrión y el espíritu de Martell de curiosidad por la vida."

La noche también fue una celebración de Martell Blue Swift(TM), con el maestro de bodega de Martell, Christophe Valtaud presentando la más reciente innovación de la House en una experiencia de bodega exclusiva. Una única Eau de Vie de Vin, hecha de 100% Martell VSOP Cognac acabado en barricas de Bourbon de Kentucky, sus insospechados aromas de frutas confitadas y ciruelas - complementado con la sutil dulzura de la vainilla - ofrecen una nueva experiencia emocionante para disfrutar en casa.

Con los promotores y agitadores de Los Angeles en asistencia, la ocasión desafiando al género fue sin lugar a dudas el lugar para estar. Entre los invitados especiales de Jhené Aiko estaban los raperos Quavo y Wale y el artista nigeriano de hip hop Mister Incredible - todos serán anfitriones de eventos H.O.M.E by Martell en un futuro cercano. Jhené fue una anfitriona perfectoa, llevándoles a través de la lujosa residencia y compartiendo todos los apasionantes detalles. Con consejos culinarios de Ghetto Gastro o aprendiendo a hacer un cóctel personal con Martell Blue Swift, fueron capaces de obtener una gran cantidad de inspiración para sus propios eventos H.O.M.E by Martell. Invitados especiales que asistieron al evento incluyeron al actor Jamie Foxx y los cantantes Lana del Rey y Kelis.

Los próximos eventos H.O.M.E by Martell se celebrarán en Atlanta y Chicago en octubre y Detroit, Washington D.C. y Houston en noviembre; todos los eventos son privados, sólo por invitación. Eventos paralelos también están programados en Lagos (Nigeria) y Kuala Lumpur, Malasia en noviembre.

La House of Martell en los medios sociales

Instagram [https://www.instagram.com/martellcognac ] / Twitter [https://twitter.com/martellcognac ] / Pinterest [https://fr.pinterest.com/perrierjouet ] / Facebook [https://www.facebook.com/martell ] / Website [https://www.martell.com/en-ww ] / Digital Pressroom [http://digitalpressroom.martell.com ]

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/564620/Maison_Martel.jpg )

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/564620/Maison_Martel.jpg

Video: https://www.multivu.com/players/uk/8186851-martell-events-h-o-m-e-jhene-aiko

CONTACTO: Para consultas de medios: The House of Martell,gaelle.marcel@pernod-ricard.com, +33-6-07-70-55-67

PUBLICIDAD