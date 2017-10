330 43

COMUNICADO: La Japanese Cancer Association y Debiopharm Group anuncian a los ganadores del 2017 JCA-Mauvernay Award

LAUSANNE, Suiza, September 29, 2017 /PRNewswire/ --

El 'JCA-Mauvernay Award 2017' se otorga a los doctores Yasuhiro Yamada y Hiroyoshi Nishikawa

Debiopharm Group(TM) (Debiopharm - http://www.debiopharm.com), una compañía biofarmacéutica mundial con sede en Suiza, va a presentar el 'JCA-Mauvernay Award' el 30 de septiembre al doctor Yasuhiro Yamada del Laboratory of Stem Cell Oncology de la Kyoto University por su investigación básica acerca de la disección del cancer epigenetics with reprogramming technology y al doctor Hiroyoshi Nishikawa de la Division of Cancer Immunology, Research Institute/EPOC del National Cancer Center / Department of Immunology, de la Nagoya University Graduate School of Medicine, por su investigación aplicada acerca de la immune suppressive mechanisms as a target of effective cancer immunotherapy.

Los doctores Yamada y Nishikawa recibirán sus premios durante la asamblea general de la 76[th ] Annual Meeting of the Japanese Cancer Association (JCA) en Yokohama, que se centrará en el tema de este año: 'Prevention and Cure of Cancer through Understanding of the Networks'. El doctor Kohei Miyazono, director general de la JCA y Thierry Mauvernay, director general y delegado del consejo de administración de Debiopharm Group, presentarán los trofeos para ambos científicos.

Las alteraciones epigenéticas desempeñan un papel destacado en el desarrollo del cáncer tanto de forma in vitro como in vivo. El doctor Yamada ha demostrado que la regulación epigenética afecta al desarrollo de numerosos tipos de cáncer. Para diseccionar los modificadores epigenéticos causados por las anormalidades genéticas, utilizó tecnologías de reprogramación para alterar de forma activa las regulaciones epigenéticas al tiempo que preserva la información genómica. Con esta aproximación, ha proporcionado pruebas in vivo que demuestran que las regulaciones epigenéticas impactan en el inicio, mantenimiento y progresión del cáncer. Sus estudios recientes han demostrado además que las células de cáncer se pueden reprogramar en células no neoplásticas al dirigirse a las señales oncogénicas del impulsor y a los reguladores epigenéticos asociados al contexto celular.

El doctor Nishikawa ha trabajado en las respuestas inmunes anti-tumorales desde hace muchos años, habiendo realizado estudios revolucionarios para comprender la contribución de las células T reguladoras con la disfunción inmune en tumores sólidos. Su análisis detallado de las sub-poblaciones de células T reguladoras proporciona las visiones dentro de los medios posibles de mejorar las respuestas inmunes anti-tumorales sin causar auto-inmunidad in vivo y para identificar los marcadores de prognosis de los tratamientos de inmunoterapia en cáncer colorrectal.

"Los hitos científicos destacados de los doctores Yamada y Nishikawa son una demostración de la importancia e impacto mundial de la investigación del cáncer en Japón, pudiendo abrir nuevas formas de tratar el cáncer en el futuro, además de mejorar la calidad de vida de los pacientes", destacó Thierry Mauvernay, director general y delegado del consejo de administración de Debiopharm Group.

Acerca del JCA-Mauvernay Award

Desde el año 2005, la Japanese Cancer Association (JCA) y Debiopharm Group han organizado de forma conjunta el 'JCA-Mauvernay Award'. El premio ilustra la curiosidad que impulsa a los investigadores y a la cooperación científica entre Japón y Suiza. Se destina a reconocer los logros destacados en el campo de la oncología entre los investigadores de Japón, en los aspectos clínicos y fundamentales. El premio presenta un valor total de 25.000 CHF.

Acerca de Debiopharm Group

Debiopharm Group(TM) es un grupo farmacéutico global con sede en Suiza formado por cinco compañías activas en desarrollo de fármacos, fabricación de fármacos y herramientas de diagnóstico. Debiopharm se centra en el desarrollo de fármacos de prescripción que se orientan a las necesidades médicas no cubiertas. La compañía obtiene licencias y desarrolla candidatos a fármacos prometedores. Los productos se comercializan por socios farmacéuticos que otorgan licencias para dar acceso al mayor número de pacientes en el mundo.

