COMUNICADO: Plug and Play selecciona los grupos para Winter 2017

125 empresas emergentes participan en los últimos programas de Plug and Play

SUNNYVALE, California, 29 de septiembre, 2017 /PRNewswire/ -- Plug and Play [http://plugandplaytechcenter.com/] ha anunciado formalmente los nombres de las empresas aceptadas en sus grupos de Winter 2017. Este trimestre Plug and Play contará con cinco programas enfocados en Salud y Bienestar, Insurtech (o la aplicación de las nuevas tecnologías al sector de los seguros), Internet de las Cosas, Movilidad y Viajes y Hostelería. En su proceso de selección, diferente al de otros programas de aceleración, los socios corporativos de Plug and Play participan seleccionando empresas emergentes directamente relacionadas con sus áreas de actividad. Para estos últimos grupos, Plug and Play evaluó a más de 4.000 empresas emergentes de todo el mundo, aceptando a emprendedores de Bélgica, Canadá, China, Alemania, India, Israel, Estambul, Japón, Polonia, Suiza y el Reino Unido. Las 125 empresas se graduarán en el Winter Summit, que tendrá lugar los días 6 y 7 de diciembre. La lista de empresas aceptadas está publicada en su sitio web: bit.ly/pnpwinter2017 [http://bit.ly/pnpwinter2017]

«Las empresas emergentes tienen la capacidad de transformar un sector y de impulsar el crecimiento económico. Nuestro objetivo es encontrar emprendedores que no solo tengan pasión por cambiar el mundo, sino que hayan creado tecnologías que tengan un impacto directo en las áreas de actividad de nuestros socios corporativos», dice Saeed Amidi, fundador y director general de Plug and Play. «Tenemos muchas ganas de invitar a estas empresas emergentes a nuestras oficinas para ayudarles a consolidarse como empresas».

Durante los próximos tres meses, las empresas entrarán en contacto con la red de socios corporativos, inversores y mentores de Plug and Play. Como novedad de este Winter 2017, Plug and Play va a lanzar Focus Weeks (semanas temáticas) mensuales, durante las que las empresas emergentes y los socios que trabajen a distancia podrán ir a Silicon Valley para reunirse durante una emocionante semana de presentaciones de empresas, negociaciones privadas, sesiones con mentores y horas de oficina corporativa. Las Focus Weeks conectarán a las empresas emergentes con corporaciones y les brindarán nuevas oportunidades de proyectos piloto e inversión. Las corporaciones tendrán la oportunidad de dedicar una semana a trabajar de forma individual con empresas emergentes para ayudarles a mejorar su estrategia de innovación en el corazón de Silicon Valley.

Plug and Play acepta empresas en todas las etapas de desarrollo y no requiere capital para que participen. Las empresas emergentes interesadas en formar parte del ecosistema de Plug and Play pueden enviar su solicitud hoy mismo: plugandplaytechcenter.com/startup-application [http://plugandplaytechcenter.com/startup-application]

Acerca de Plug and Play Plug and Play es una plataforma global de innovación que conecta a empresas emergentes y corporaciones. Desde su fundación en 2006, nuestros programas se han expandido a nivel internacional y actualmente estamos presentes en 24 lugares de todo el mundo, desde donde proporcionamos a las empresas emergentes los recursos necesarios para tener éxito en Silicon Valley y más allá. Las empresas de nuestra comunidad han conseguido más de 6.000 millones de dólares en financiación, con una exitosa cartera que incluye Danger, Dropbox, Lending Club, PayPal, SoundHound, y Zoosk. Para más información, visite www.plugandplaytechcenter.com [http://www.plugandplaytechcenter.com/energy]

