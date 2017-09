330 43

COMUNICADO: Este año, la ceremonia de precintado de licores tradicionales chinos del Grupo Fenjiu foco del interés internacional

FENYANG, China, 29 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- El 28 de septiembre, el Grupo Fenjiu fue el anfitrión de la ceremonia anual de precintado en la ciudad de Fenyang, provincia de Shanxi. Miles de espectadores se reunieron para presenciar el precintado del lote de este año de la primera cuba de puré fenjiu, un baijiu o bebida alcohólica tradicional china de gran calidad elaborada por el Grupo Fenjiu.

La ceremonia de precintado, que formaba parte de la inauguración de la Exposición Mundial sobre Cultura Vinícola de Shanxi 2017, fue el momento más esperado de este acontecimiento de intercambio multinacional.

El primer lote de 100 jarros de la primera cuba de puré fenjiu de edición limitada de 2017 se colocó en una zona de exhibición llamada la «pared de los 100 vinos» donde el público podía adquirirlos. Cada jarro de licor llevaba grabada su propia frase única o proverbio chino, cuidadosamente seleccionados por el jurado designado entre las numerosas sugerencias enviadas online por decenas de miles de entendidos en este licor. Cada frase expresaba un proverbio o un enunciado con un sentido profundo. El lote completo de vino de edición limitada se agotó rápidamente después del evento.

http://mma.prnewswire.com/media/563782/wall.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/563782/wall.jpg]

La puja es el momento más emocionante de la ceremonia.

El famoso empresario chino Jin Zhiguo, presidente de la cadena de hipermercados con sede en china, New Huadu Supercenter Co., Ltd., adquirió un jarro de 10 litros de la primera cuba del puré fenjiu destilado originalmente en 1987, al precio récord de 3,2 millones de yuanes.

Un jarro de licor con 30 años de crianza tiene una calidad extrema y su disponibilidad es limitada, como consecuencia de su laborioso proceso de envejecimiento. Cada jarro del lote lleva impresa a un lado la firma conjunta del maestro destilador de 110 años, Qin Hanzhang, del presidente del Grupo Fenjiu, Li Qiuxi, y del director general Tan Zhongbao. En consecuencia, este licor es considerado único, como así lo han ratificado de forma conjunta varias de las autoridades más importantes del sector.

https://mma.prnewswire.com/media/563783/Tan_Zhongbao.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/563783/Tan_Zhongbao.jpg]

Casi todos los productores de marcas de licores tradicionales y de baijiu de China asistieron a la jornada inaugural de la Exposición Mundial de la Cultura Vinícola, cuyas sesiones tuvieron lugar en su mayoría en las instalaciones del Grupo Fenjiu. Después de mostrar el Grupo Fenjiu y la mayoría de productores de baijiu de China su entusiasmo ante la perspectiva de desarrollo internacional, se espera que este evento marque el principio del establecimiento de la presencia del baijiu chino en los mercados internacionales y su posterior consolidación.

