330 43

COMUNICADO: Johnnie Walker lanza el "whisky del futuro", inspirado en Blade Runner 2049 (2)

La película está protagonizada por los nominados al Oscar Ryan Gosling (La Ciudad de las Estrellas) como K, y Harrison Ford (Unico testigo, la saga de La Guerra de las Galaxias) que vuelve a dar vida a Rick Deckard. El reparto internacional también incluye a Ana de Armas (Juego de armas), Sylvia Hoeks (Renegades), Robin Wright (Wonder Woman), Mackenzie Davis (Halt and Catch Fire), Carla Juri (Brimstone) y Lennie James (The Walking Dead), además de a Dave Bautista (visto en la saga Guardianes de la Galaxia) y al ganador del Oscar Jared Leto (Dallas Buyers Club).

Blade Runner 2049 fue producida por los nominados al Oscar Andrew A. Kosove y Broderick Johnson (Un sueño posible), así como por Bud Yorkin y Cynthia Yorkin. Ridley Scott, director de la primera Blade Runner, actuó como productor ejecutivo junto con Tim Gamble, Frank Giustra, Yale Badick, Val Hill y Bill Carraro. El Sr. Villeneuve dirigió este largometraje con un guion de Hampton Fancher y Michael Green (con historia de Fancher), basado en los personajes de la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? de Philip K. Dick.

Blade Runner 2049, que se estrenará en todo el mundo a partir del día 4 de octubre de 2017 en 2D y 3D en salas seleccionadas, así como en IMAX, será una presentación de Alcon Media Group, en asociación con Columbia Pictures, una producción de Ridley Scott/Alcon Entertainment/Bud Yorkin, en asociación con Torridon Films y 16:14 Entertainment, y una película de Denis Villeneuve. Será distribuida a nivel nacional por Warner Bros. Pictures, empresa de la Warner Bros. Entertainment Company, y a escala internacional por Sony Pictures Entertainment.

www.bladerunnermovie.com [http://www.bladerunnermovie.com/]

Acerca de Sony Pictures Entertainment

Sony Pictures Entertainment (SPE) es una empresa filial de Sony Entertainment Inc., filial a su vez de Sony Corporation, con sede en Tokio. Las operaciones a nivel internacional de SPE engloban la producción, adquisición y distribución de largometrajes, la producción, adquisición y distribución de televisión, redes de televisión, la creación y distribución de contenidos digitales, la operación de estudios de producción y el desarrollo de nuevos productos, servicios y tecnologías de entretenimiento. Motion Picture Group de SPE incluye a las productoras Columbia Pictures, TriStar Pictures, Screen Gems, Sony Pictures Animation y Sony Pictures Classics. Para obtener más información, visite http://www.sonypictures.com.

POR FAVOR, BEBA DE MANERA RESPONSABLE. Importado por Diageo, Norwalk, CT.

Blade Runner 2049 © 2017 Alcon, WBEI y CTMG. Todos los derechos reservados. Película para mayores de 17 años.

CONTACTO: CONTACTO: contacto para US Film: Chris Nutley, Warner Bros.Pictures, (818) 954-6626, Chris.nutley@warnerbros.com; Sony PicturesEntertainment: Jean Guerin, vicepresidenta principal de Relaciones con losMedios, Sony Pictures Entertainment, 310.244.2923,Jean_Guerin@spe.sony.com; contacto global para Johnnie Walker: SelinaWallace, Smarts Communicate, Selina.Wallace@smartscommunicate.com

Sitio Web: https://www.multivu.com/players/uk/8174551-johnnie-walker-whisky-blade-runner-2049//http://www.diageo.com/

PUBLICIDAD