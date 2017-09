330 43

COMUNICADO: Johnnie Walker lanza el "whisky del futuro", inspirado en Blade Runner 2049 (1)

Johnnie Walker Black Label The Director's Cut, de edición limitada, celebra el espíritu de progreso y el legado de la marca en la película

NUEVA YORK, 28 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- Johnnie Walker está entusiasmado de poder anunciar el lanzamiento oficial de Johnnie Walker Black Label The Director's Cut, un whisky de edición limitada creado en colaboración con el visionario director de Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, y el maestro destilador de Johnnie Walker, Jim Beveridge. La nueva mezcla llega 35 años después de que Johnnie Walker Black Label hiciese su aparición en la película Blade Runner original como whisky emblemático del futuro.

La mezcla, única y especialmente elaborada, y la botella futurista fueron creadas en colaboración con Blade Runner 2049, que será estrenada en cines el día 4 de octubre (las fechas de estreno podrían variar; consulte su cartelera local). Ambas reflejan el compromiso de Johnnie Walker con el progreso y la dedicación de Alcon Entertainment a la hora de mantener el legado del clásico original de la ciencia ficción. Los seguidores tuvieron la oportunidad de ver la nueva botella en primicia durante la Experiencia Blade Runner 2049 de Alcon Entertainment, presentada por Johnnie Walker en la Comic-Con de San Diego. La botella también aparecerá en la nueva película.

Para la celebrar la colaboración promocional que rodea el largometraje, Johnnie Walker ha lanzado cuatro viñetas digitales protagonizadas por el Sr. Villeneuve, quien habla sobre el proyecto. "Como muchos seguidores, me acuerdo de la botella de Johnnie Walker de la primera película, por lo que colaborar con Johnnie Walker en el diseño de una botella totalmente original y especialmente creada para la nueva película ha sido un privilegio incomparable", afirma. "Contribuir a crear la edición limitada de la mezcla Director's Cut, que captura a la perfección el complejo y misterioso mundo de Blade Runner 2049, supuso asimismo una experiencia única en la vida".

Por su parte, el Sr. Beveridge señaló: "Lo que hemos creado con Johnnie Walker Black Label The Director's Cut es algo realmente especial, que atraerá a los seguidores de la película y hará las delicias de los amantes del whisky por igual. Me sentí verdaderamente inspirado por la visión artística del Sr. Villeneuve para Blade Runner 2049, y por la forma en que podría cobrar vida en esta nueva mezcla. Comprendí que hacer películas es muy parecido a elaborar mezclas: es necesario ofrecer un compromiso constante para crear el mejor resultado posible. La tradición de mezclas de Johnnie Walker se remonta a 1820 y me siento orgulloso de continuar con el legado y la memoria colectiva de los destiladores que nos precedieron para garantizar que el mismo whisky del que se disfruta hoy en día pueda disfrutarse de manera responsable en 2049".

Johnnie Walker ha creado una serie de vídeos dedicados que incluyen cinco cócteles innovadores inspirados en Blade Runner 2049: el Deckard, Oda a los sueños, Penicilina 2049, Búsqueda y Ahara. Estos cócteles diseñados ex profeso los preparan algunos de los cocteleros más destacados del país, entre los que se cuentan Ezra Star y Tenzin Samdo, de Boston, y Sam Anderson, de la ciudad de Nueva York, y ofrecen a los seguidores una muestra de la nueva película.

Solo se han producido 39.000 botellas de Johnnie Walker Black Label The Director's Cut, que estarán disponibles en países seleccionados de todo el mundo hasta agotar existencias. La suntuosa y suave mezcla, con sabores aromáticos y a vainilla, envuelta en una nube ahumada, se presentará en botellas con un contenido alcohólico del 49%, que hace un guiño al periodo futurista en el que se desarrolla Blade Runner 2049.

Sea cual sea el siglo o el universo, el compromiso de Johnnie Walker con el espíritu de progreso humano permanece intacto. En esta celebración del futuro, los creadores de Johnnie Walker le ruegan que disfrute de su whisky de manera responsable.

Johnnie Walker Black Label The Director's Cut está a disposición de los seguidores de Blade Runner en Reino Unido a través de Amazon.co.uk [https://www.amazon.co.uk/Johnnie-Walker-Directors-Limited-Whisky/dp/B074H56QXX] (en Gran Bretaña, Alemania y España), con un PVR de 99,99 libras esterlinas. Los precios podrían variar.

Acerca de Johnnie Walker Black Label The Director's Cut

Johnnie Walker Black Label The Director's Cut es un nuevo whisky escocés creado por el maestro destilador Jim Beveridge en colaboración con el visionario director de cine Denis Villeneuve. Esta mezcla de edición limitada está inspirada en la tremendamente esperada película Blade Runner 2049 de Villeneuve y se presenta en una botella con aire futurista.

Johnnie Walker Black Label The Director's Cut es una mezcla suntuosa y suave con sabores aromáticos y a vainilla, envuelta en una nube ahumada. La botella dispone de un contenido alcohólico del 49%, que hace un guiño al periodo futurista en el que se desarrolla Blade Runner 2049.

Acerca de Johnnie Walker

Johnnie Walker es la marca de whisky escocés número uno en todo el mundo y se disfruta en más de 180 países de todo el mundo. Desde la era de su fundador, John Walker, todos aquellos que destilan sus whiskies han puesto el sabor y la calidad por encima de todo.

Seis generaciones de excepcionales maestros destiladores han creado y elaborado nuevos y audaces sabores que han transformado una pequeña tienda de alimentación escocesa, fundada en 1820, en un negocio del whisky internacional que ofrece mezclas elegantes, auténticas y emblemáticas.

La gama actual de whiskies galardonados incluye Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold Label Reserve, 18 Años y Blue Label. Conjuntamente, representan casi 19 millones de cajas vendidas al año (IWSR, 2016), lo que convierte a Johnnie Walker en la marca de whisky escocés más popular del mundo.

Acerca de Diageo

Diageo es un líder global de bebidas alcohólicas con una extraordinaria cartera de marcas, que incluye los whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's y Windsor, los vodkas Smirnoff y Cîroc, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray y Guinness.

Diageo cotiza tanto en la bolsa de Londres (DGE) como en la de Nueva York (DEO), y nuestros productos están a la venta en más de 180 países de todo el mundo. Para obtener más información sobre Diageo, nuestra gente, nuestras marcas y nuestros resultados, visítenos en www.diageo.com [http://www.diageo.com/]. Visite la fuente global de consumo responsable de Diageo, www.DRINKiQ.com [http://www.drinkiq.com/], para obtener información, iniciativas y formas de compartir mejores prácticas.

Una celebración de la vida, todos los días, en todos los sitios.

Acerca de Blade Runner 2049

El thriller de ciencia ficción Blade Runner 2049, la tremendamente anticipada secuela del aplaudido clásico del género Blade Runner, llega ahora de la mano de Alcon Entertainment y el director Denis Villeneuve, nominado al Oscar por La llegada.

Treinta años después de los eventos de la primera entrega, un nuevo blade runner, el agente K del LAPD, desentierra un secreto sepultado durante mucho tiempo que podría sumir en el caos a lo que queda de la sociedad. El descubrimiento de K le sumerge en una búsqueda para localizar a Rick Deckard, un antiguo blade runner del LAPD que lleva 30 años desaparecido.

