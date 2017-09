330 43

COMUNICADO: SI-BONE, Inc. anuncia la publicación de iMIA: un 2° ensayo multicéntrico, aleatorizado y controlado comparativo (2)

Para las otras articulaciones principales del cuerpo humano, como las rodillas, las caderas, los tobillos y los hombros, se dispone de soluciones quirúrgicas basadas en dispositivos especializados. La articulación SI es la más grande de las ocho articulaciones principales del cuerpo humano y la última para la cual se dispone de una solución quirúrgica probada. iFuse Implant(TM) se diseñó específicamente para resistir las fuerzas extremas generadas por el soporte de carga y el movimiento de rotación y traslación exclusivo de la articulación SI, conocido como nutación, y está respaldado por más de 50 publicaciones en revistas profesionales arbitradas, incluidos dos ensayos aleatorizados y controlados de nivel 1.

Información sobre SI-BONE, Inc.SI-BONE, Inc. [http://www.si-bone.com/] (San José, California) es una empresa líder en dispositivos médicos y creadora de iFuse Implant System, un sistema patentado de implante quirúrgico mínimamente invasivo para fusionar la articulación sacroilíaca con el fin de tratar los trastornos frecuentes de la articulación que pueden causar dolor lumbar. Los pacientes con ciertos tipos diferentes de disfunción de la articulación sacroilíaca experimentan un dolor que puede debilitarlos. SI-BONE tiene la convicción de que la articulación sacroilíaca es la última de las ocho articulaciones principales del cuerpo humano para la cual se dispone de un tratamiento quirúrgico probado, y que el implante iFuse, el primero en recibir la aprobación de la Administración Estadounidense de Alimentos y Medicamentos (FDA) en 2009, es el único dispositivo para el tratamiento de la disfunción de la articulación SI que está respaldado por evidencias clínicas significativas publicadas, entre las que se incluyen ensayos de nivel 1 que muestran la seguridad y la eficacia duradera, y permite el alivio prolongado del dolor.

iFuse Implant System ha sido concebido para la fusión sacroilíaca en afecciones que incluyen la disfunción de la articulación sacroilíaca causada directamente por la alteración de la articulación sacroilíaca y la sacroileítis degenerativa. Esto incluye afecciones cuyos síntomas comenzaron directamente durante el embarazo o en el periodo de periparto y han persistido en el posparto durante más de 6 meses. El iFuse Implant System supone ciertos riesgos potenciales, y podría no ser adecuado para todos los pacientes y no todos los pacientes podrían beneficiarse. Para obtener más información sobre los riesgos, visite la web: www.si-bone.com/risks [http://www.si-bone.com/risks]

SI--BONE e iFuse Implant System son marcas registradas de SI-BONE, Inc. ©2017 SI-BONE, Inc. Todos los derechos reservados. 9760,092517

