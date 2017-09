COMUNICADO: WilsonHCG ha sido mencionada en la lista Baker's Dozen de HRO Today como uno de los mejores proveedores de RPO

330 43

¡Siete años en el podio! WilsonHCG ha sido mencionada en la lista Baker's Dozen de HRO Today como uno de los mejores proveedores de RPO

TAMPA, Florida, 27 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- WilsonHCG, un líder internacional en soluciones de talento innovadoras, con sede en Tampa, Florida, se complace en anunciar que HRO Today [http://www.hrotoday.com/uncategorized/2017-hro-today-bakers-dozen-recruitment-process-outsourcing/] ha incluido a la compañía por séptimo año consecutivo en la lista Baker's Dozen, la lista anual sobre RPO de 2017 que elabora la revista [http://www.hrotoday.com/uncategorized/2017-hro-today-bakers-dozen-recruitment-process-outsourcing/]. Basándose únicamente en las opiniones de los compradores, la lista Baker's Dozen es la única clasificación que analiza el ámbito de RPO (externalización de procesos de contratación) a nivel internacional.

"El nombramiento de WilsonHCG en la lista Baker's Dozen de la revista HRO Today durante siete años consecutivos es un ejemplo del carácter único de nuestra gente, en particular en lo referente a las relaciones responsables, consultivas y duraderas con nuestros clientes", afirmó John Wilson, consejero delegado de WilsonHCG. "Estamos orgullosos de aparecer de nuevo en la lista, pero aparte de eso estamos agradecidos de que nuestros socios hayan recibido un servicio de alta calidad y hayan alcanzado resultados excepcionales trabajando con WilsonHCG".

Las clasificaciones de la revista HRO Today ofrecen una perspectiva transparente del sector de RPO debido a que están totalmente basadas en encuestas anónimas a clientes. Los proveedores RPO se clasifican por el tamaño de sus acuerdos, así como por la amplitud y la calidad de servicio. Los resultados se determinan por los análisis estadísticos usando un algoritmo ponderado para garantizar unos resultados precisos y transparentes.

"WilsonHCG se ha consolidado como líder dentro del ámbito de RPO", comentó Elliot Clark, consejero delegado de SharedXpertise, editor de HRO Today. "Al formar parte de nuestra lista durante siete años consecutivos, la compañía se ha ganado claramente una buena reputación en innovación y excelentes servicios. WilsonHCG continúa creciendo, evolucionando y siendo líder de mercado, unas características fascinantes para el mercado de talentos y, en última instancia, para prever y cumplir con los requisitos de sus clientes".

Tanto WilsonHCG como HRO Today se comprometen con la investigación de los requisitos de los destinatarios de los servicios de RPO de hoy en día, y tratan de averiguar qué es lo que hace eficaz una asociación de RPO. Cabe destacar que WilsonHCG publicó recientemente un informe conjunto entre WilsonHCG y HRO Today donde se presenta una amplia investigación sobre el efecto de una fuerza de trabajo de ventas de elevada calidad, el coste de la rotación y las analíticas más importantes en lo que respecta al personal de ventas de una empresa. El informe, "A Guide to Measuring Sales Representative Turnover's Impact on the Bottom Line [http://info.wilsonhcg.com/sales-hiring-report-download-2017]" (Guía para medir el impacto de la rotación del personal de ventas en los resultados finales) se puede encontrar siguiendo el enlace.

Acerca de SharedXpertiseSharedXpertise, editor de HRO Today, es líder dentro del suministro de medios, cumbres y foros que desarrollan las prácticas profesionales en áreas de responsabilidad empresarial, recursos humanos y gestión de finanzas. Sus ofertas de medios incluyen las publicaciones impresas y en línea; sus cumbres consisten en conferencias y sus foros ofrecen programas de miembros de asociaciones. SharedXpertise presta servicios a los ejecutivos empresariales de nivel estratégico dentro de las áreas de los recursos humanos, finanzas, compatibilidad y sostenibilidad en Norteamérica, Europa y Asia.

Para obtener más información sobre la RPO Baker's Dozen anual, visite www.hrotoday.com [http://www.hrotoday.com/]

Acerca de WilsonHCG Wilson Human Capital Group, Inc., (WilsonHCG) es un líder global en soluciones de talento conforme a la máxima de ofrecer una verdadera asociación a sus clientes. Reforzamos los esfuerzos de las organizaciones para atraer, captar y retener el talento que necesitan para alcanzar el éxito en un mercado de talentos en rápida evolución. A través de nuestro modelo integrado y altamente configurable, Talent Ecosystem(TM), transformamos la función de talento de cada cliente en un empleador predilecto que impulsa resultados estratégicos y relevantes para el negocio. Aunque optimizar las estrategias de talento de los clientes resulta esencial, WilsonHCG reconoce que las relaciones que desarrolla conducen a los resultados que consiguen sus clientes. Better People, Better Business.®

