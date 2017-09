330 43

COMUNICADO: HeiQ patrocina los trajes de triatlón de alta tecnología en la Super League Jersey Island

ZüRICH y SAINT HELIER, Jersey, September 26, 2017 /PRNewswire/ --

El innovador tecnológico suizo HeiQ [http://heiq.com/inside-heiq ] ha patrocinado los revolucionarios trajes de triatlón de los atletas de la Super League Jersey Island [https://superleaguetriathlon.com ] la semana pasada con el fin de ayudar a la MaccaNow Foundation [https://superleaguetriathlon.com/?post_id=338 ] para la lucha contra el cáncer. Este tritraje que cuenta con la tecnología de HeiQ se innovó en asociación con la fábrica italiana de tela técnica Taiana [http://www.taiana.it ] y el líder de mercado en prendas deportivas hechas a medida REGNA.com [http://www.regna.com ] para conseguir un traje de carreras de altas prestaciones que proporcione apoyo ideal durante la práctica del triatlón.

Los días 23 y 24 de septiembre se celebró el segundo triatlón de la Super League en Jersey Island. La Super League presenta un nuevo formato de triatlón de ritmo rápido que llega a millones de personas en todo el mundo. Durante la celebración del evento de la Super League Jersey, HeiQ ha patrocinado los trajes de triatlón para atletas que han participado en el relevo empresarial para apoyar a la MaccaNow Foundation.

MaccaNow es una organización no gubernamental (ONG) fundada por medio del australiano dos veces campeón del Ironman Chris "Macca" McCormack. Su fundación está consiguiendo fondos para los atletas y sus miembros familiares que luchan contra el cáncer. Chris McCormack explicó: "El triatlón es una familia muy pequeña con Fuertes lazos, y no te das cuenta de cuánta gente ha sido golpeada por una enfermedad que tanto roba a las familias. Así es como se me ocurrió el hecho de formar la fundación. Todos hemos viajado por el mundo compitiendo y aumentando la concienciación acerca del cáncer y de otras enfermedades". HeiQ se mostró encantada de apoyar la causa de la fundación por medio del suministro de tritrajes rápidos y sofisticados en la Super League.

El material del traje se innovó de forma conjunta con la fábrica italiana de tela técnica asociada con HeiQ, Taiana, y contiene la versátil tecnología de acabado de Swiss HeiQ. La estructura de tejido especial de Taiana proporciona al estirado de la tela una relación extrema entre peso y compresión. Se aplicó además el acabado secreto de HeiQ para reducir más el rozamiento, lo que permite un secado rápido y una mejora de las propiedades hidrodinámicas y aerodinámicas. Mientras HeiQ y Taiana gestionaron... lea más! [http://heiq.com/2017/09/26/heiq-sponsors-the-athletes-high-tech-triathlon-suits-at-super-league-jersey-island ]

Entrevista de HeiQ con Chris McCormack acerca de MaccaNow [https://www.youtube.com/watch?v=DWHPqIvRLB4 ]

Acerca de HeiQ [http://www.heiq.com ] Fundada en 2005 como división del Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH), HeiQ es líder en innovación textil, creando algunos de los efectos textiles más eficaces, duraderos y de altas prestaciones que existen actualmente en el mercado. Si desea conocer más acerca de HeiQ visite la página web http://www.heiq.com

