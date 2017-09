330 43

COMUNICADO: Nuveo, en asociación con Grupo Rendimento, crea Levpay, un nuevo método de pago para comercio electrónico

SÃO PAULO, 27 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- Brasil es el cuarto país del mundo con más usuarios de Internet. Hay 140 millones de usuarios, de los que más de 66 millones son jugadores de videojuegos. Los juegos virtuales en los que se interactúa con otros jugadores de todo el mundo son cada vez más comunes para los brasileños, que el año pasado gastaron aproximadamente 1300 millones de reales. Pensando en este público, Levpay llega a Brasil para facilitar el acceso a numerosas tiendas.

La empresa es el resultado de una asociación entre Grupo Rendimento y Nuveo. Grupo Rendimento está formado por las empresas Cotação DTVM, Agilitas Soluções de Pagamentos, y Banco Rendimento, con 25 años a sus espaldas en el mercado. En este proyecto, la empresa es responsable de convertir y abonar importes a firmas internacionales, lo cual es una de las especialidades del banco. Nuveo, por su parte, aporta a la asociación su experiencia en inteligencia artificial y aprendizaje automático. La empresa, especializada en la automatización de proyectos por medio de la inteligencia artificial, es proveedora de las mayores empresas de Brasil (tanto nacionales como multinacionales), y recientemente ha abierto una sede en Canadá.

"El objetivo de Levpay en Brasil es facilitar la capacidad de compra en tiendas internacionales a los consumidores que no tienen una tarjeta de crédito internacional. Más del 25% de la población brasileña no tiene una cuenta bancaria y, por lo tanto, no tienen acceso al comercio electrónico internacional" afirmó Roger Ades, responsable de desarrollo de productos e innovación del Grupo Rendimento.

En el otro extremo del proceso y proporcionando soluciones de pago innovadoras y completas, Levpay pretende superar las restricciones de este tipo de comercio internacional en Brasil y, de esta forma, formar parte de la estrategia de crecimiento en el mercado Brasileño.

Experiencia

Para el cliente, la experiencia de comprar en una tienda internacional será como comprar un producto en una empresa local. Tras seleccionar un depósito bancario o un recibo de pago bancario, el cliente pagará a Levpay en reales. A través de los servicios ofrecidos por el Grupo Rendimento, Levpay convertirá los reales a la moneda de origen del comercio electrónico y abonará el importe al vendedor.

"Hemos pensado en todas las etapas hasta dar con el modelo actual. Todo el proceso se ha diseñado para tener éxito tanto en términos de experiencia del consumidor como de recepción por parte de nuestros clientes. La asociación con el Grupo Rendimento en esta iniciativa es fundamental para poder proporcionar un servicio seguro y ágil que garantice el pago al propietario de la tienda internacional en un periodo determinado", dijo Christian Ribeiro, consejero delegado de Levpay.

Contacto de MediosFernanda Domingues - consejera delegadafernanda.domingues@fdcomunicacao.com.br+55 (11) 99963-4966http://www.fdcomunicacao.com.br [http://www.fdcomunicacao.com.br/]

