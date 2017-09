330 43

COMUNICADO: Equifax anuncia cambios en su directiva

- El presidente y consejero delegado de la empresa, Richard Smith, se jubila; el Consejo de Administración nombra presidente al actual miembro del Consejo Mark Feidler; Paulino do Rego Barros, Jr. es nombrado consejero delegado interino; la empresa va a iniciar la búsqueda de su próximo consejero delegado

ATLANTA, 27 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- El Consejo de Equifax Inc. anunció hoy la jubilación de Richard Smith, presidente del Consejo y consejero delegado, que entrará en efecto desde el día 26 de septiembre de 2017. El Consejo de Administración nombró al actual miembro del mismo, Mark Feidler, como presidente no-ejecutivo. Paulino do Rego Barros, Jr., que desempeñó recientemente el cargo de presidente de la región Asia-Pacífico, y que ya lleva siete años en la empresa, ha sido nombrado consejero delegado interino tras la jubilación de Smith. El Consejo realizará una búsqueda para encontrar un nuevo consejero delegado permanente y considerará a candidatos tanto internos como externos. El Sr. Smith se ha comprometido a actuar como asesor no remunerado de Equifax durante el proceso de transición.

Mark Feidler declaró: "El Consejo sigue profundamente preocupado y completamente centrado en el incidente relativo a ciberseguridad. Estamos trabajando duramente para apoyar a los consumidores y efectuar los cambios que sean necesarios para minimizar el riesgo de que pueda repetirse algo así. En nombre de todos los miembros del Consejo me gustaría ofrecer mis más sinceras disculpas. Hemos creado un Comité Especial del Consejo que tiene como objetivo concentrarse en los problemas derivados del incidente y garantizar que se tomen todas las medidas adecuadas".

"Nuestro consejero delegado interino, Paulino, es un líder con amplia experiencia y un profundo conocimiento de nuestra empresa y del sector. El Consejo de Administración tiene total confianza en su capacidad para guiar a la empresa durante la transición", añadió el Sr. Feidler.

Richard Smith dijo: "Trabajar como consejero delegado de Equifax ha sido un honor, y estoy en deuda con los 10.000 empleados que han dedicado sus vidas a convertir a Equifax en una empresa mejor".

"El incidente relativo a ciberseguridad ha afectado a millones de consumidores y me he dedicado por completo a corregirlo. En este momento tan crucial, creo que lo mejor para la empresa es contar con un nuevo liderazgo que actúe como fuerza impulsora", añadió el Sr. Smith.

"En nombre del Consejo, me gustaría expresar mi agradecimiento a Rick por sus doce años de liderazgo", dijo el Sr. Feidler. "Equifax es ahora una empresa significativamente más fuerte que hace doce años. No obstante, en estos momentos el Consejo y Rick están de acuerdo en que es necesario un cambio de liderazgo".

Feidler es socio y cofundador de MSouth, una empresa de inversión de capital privado. Ha actuado como director independiente de Equifax desde 2007. El Sr. Feidler ocupó los cargos de presidente y director de Operaciones de BellSouth Corporation hasta su fusión con AT&T en diciembre de 2006. Anteriormente, de 2000 a 2003, el Sr. Feidler fue director de Operaciones de Cingular Wireless, que comenzó con la creación de Cingular cuando BellSouth y AT&T (antes conocida como SBC) fusionaron sus operaciones inalámbricas nacionales para dar lugar a Cingular.

Recientemente, Paulino Barros lideró el negocio de la región Asia-Pacífico de la empresa, que incluye a Veda, la mayor adquisición en la historia de Equifax y el proveedor líder de análisis e información crediticia de Australia y Nueva Zelanda. Previamente, Barros estuvo al frente del negocio de Soluciones de Información para EE. UU. (USIS, por sus siglas en inglés) y, antes, lideró la unidad de Negocio Internacional de la empresa. Antes de incorporarse a Equifax, Barros fundó y fue presidente de PB&C - Global Investments, LLC y, previamente, ocupó varios puestos ejecutivos en BellSouth Corporation y AT&T, incluido el cargo de presidente de Operaciones Globales para AT&T. Su experiencia previa incluye además puestos ejecutivos y directivos en Motorola, Inc., The NutraSweet Company y Monsanto Company.

Acerca de Equifax

Equifax es una empresa internacional de soluciones de información que utiliza datos exclusivos fiables, analíticas innovadoras y su experiencia y conocimientos en tecnología y en el sector para capacitar a organizaciones y particulares de todo el mundo a la hora de transformar el conocimiento en una información que contribuye a tomar unas decisiones empresariales y personales mejor argumentadas.

Equifax, con sede central en Atlanta (Georgia), opera o cuenta con inversiones en 24 países de América del Norte, América Central y Suramérica, Europa y la región Asia-Pacífico. Es un miembro del Indice Standard & Poor's (S&P) 500®, y sus acciones ordinarias cotizan en la bolsa de Nueva York (NYSE) con el símbolo EFX. Equifax dispone de aproximadamente 10.000 empleados en todo el mundo.

