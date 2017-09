330 43

COMUNICADO: El líder mundial en lingüística cognitiva se incorpora a machineVantage

- La inteligencia artificial y el marketing con metáforas: el líder mundial en lingüística cognitiva se incorpora a machineVantage

BERKELEY, California, 27 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- machineVantage [http://www.machinevantage.com/] anuncia hoy que el lingüista cognitivo reconocido mundialmente, el Dr. George Lakoff, se ha incorporado a la compañía como asesor lingüístico jefe.

El Dr. Lakoff es muy conocido por su investigación revolucionaria como experto líder en el campo de la estructuración de las ideas y el lenguaje, y en la investigación del pensamiento metafórico y el lenguaje metafórico que expresa principalmente pensamientos metafóricos no conscientes. Ahora va a aportar estos conocimientos al trabajo pionero que está llevando a cabo machineVantage en torno a la aplicación de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para la mejora de ambos productos, así como del marketing de productos que sirvan mejor al público.

"Las metáforas evocan respuestas profundas y poderosas en la mente no consciente, donde se centra la tecnología de machineVantage y donde se toman más del 95% de las decisiones tales como las decisiones de compra", explicó el Dr. A.K. Pradeep, fundador y consejero delegado de la empresa. "Los líderes en el ámbito del marketing entienden este poder único, pero hasta ahora ha sido un reto emplearlo de forma efectiva y consistente para mejorar tanto los productos como sus marcas. Al combinar la experiencia del Dr. Lakoff en las metáforas con nuestros algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático, ofrecemos a las empresas una ventaja competitiva inigualable en el mercado para crear productos más sanos y mejor promocionados. Los consumidores requieren mejoras en la salud y en la vida, pero también en los productos que quieren y los que compran siempre y cuando estén promocionados de forma honesta y efectiva".

machineVantage trabaja con muchas de las empresas líderes a nivel mundial en sectores tales como el de los envases para la venta al público, la sanidad, los servicios financieros, la alimentación, las bebidas, etc. La especialidad de la empresa es el desarrollo de innovaciones en la mejora de los productos y de su promoción y mensajes.

El Dr. Lakoff es profesor emérito de Ciencia Cognitiva y Lingüística en la Universidad de California en Berkeley. Es el autor de once libros importantes, por ejemplo el líder de ventas del New York Times No pienses en un elefante. Anteriormente Lakoff fue profesor emérito de la cátedra Richard and Rhoda Goldman de Ciencia Cognitiva y Lingüística en la Universidad de California en Berkeley, donde enseñó durante 44 años. Antes de eso, impartió clases en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Michigan. Se graduó en Matemáticas y Literatura en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y completó su doctorado en Lingüística en la Universidad de Indiana.

"La mayoría de los pensamientos no son conscientes, los pensamientos conscientes son la punta del iceberg mental. El motivo es que el pensamiento es físico, lo lleva a cabo el circuito neuronal, al que no tenemos acceso consciente", explicó el Dr. Lakoff. "Tanto el lenguaje como los pensamientos usan estructuras mentales llamadas 'marcos'. A ello se suma el hecho de que la mayoría de los pensamientos metafóricos no conscientes se dan de forma natural en todo el mundo. El pensamiento metafórico refleja lo más importantes de la vida humana, y las metáforas lingüísticas juegan un papel fundamental en lo que es importante para el ser humano: vivimos de acuerdo a nuestras metáforas".

machineVantage y su plataforma de inteligencia artificial y aprendizaje automático ofrecen oportunidades extraordinarias para aplicar los paradigmas cognitivos basados en la neurociencia y los modelos computacionales de la lingüística para sugerir nuevos productos que mejorarían la salud y la calidad de vida en general. Los avances también aportarían innovación en los mensajes promocionales. La integración continua de las metáforas con la innovación de mejores productos y su promoción es un gran paso.

machineVantage se puso en marcha este año con inversiones de serie A de Unilever Ventures e IRI.

