COMUNICADO: SPORTLOGiQ da la bienvenida a un prestigioso profesor de ciencias informáticas e investigador de IA

MONTREAL, September 27, 2017 /PRNewswire/ --

SPORTLOGiQ se complace al dar la bienvenida a Jim Little [http://www.cs.ubc.ca/~little ] dentro de su equipo de investigación líder a nivel mundial. Como destacado profesor de ciencias informáticas e investigador de inteligencia artificial de la University of British Columbia, Little ha trabajado como asesor a tiempo parcial, y ahora tendrá un papel más activo al trabajar de forma directa con el equipo.

"Estamos emocionados al contar con Jim Little junto a nosotros, siendo un pionero en la analítica deportiva basada en la visión", afirmó Mehrsan Javan, cofundador y responsable tecnológico de SPORTLOGiQ. "Lo que Jim ha logrado en su investigación acerca de la visión informática, aprendizaje de máquina y analítica deportiva en los últimos 30 años es realmente impresionante. Trabajar con él para llevar la analítica deportiva hasta el próximo nivel es un sueño para cualquier investigador de IA que ame el deporte".

Little es un profesor del departamento de ciencias informáticas de la UBC, estando especializado en visión informática y aprendizaje de maquinaria, y cuenta con más de 30 años de experiencia dentro de la industria. Está entre los pioneros en el desarrollo de herramientas de visión informáticas para la analítica empresarial desde las emisiones. Teniendo en cuenta su experiencia en IA, y más específicamente el análisis de video deportivo, la asociación con SPORTLOGiQ, líderes en análisis de movimiento de múltiples jugadores con una sola cámara, era el paso obvio.

"Me atrajo la pasión de la compañía de cara a la tecnología y el deporte. En concreto, las capacidades avanzadas del equipo de expertos dentro de la IA, visión informática y aprendizaje de máquina", explicó Little. "Estoy emocionado por unirme a su equipo y formar parte de la evolución de la experiencia deportiva. Son revolucionarios del mercado y siempre están por delante del resto. De forma conjunta, vamos a definir el nuevo idioma del deporte".

Little ayudará al desarrollo de la compañía y a la estrategia de contratación, acelerando la construcción de uno de los principales equipos de IA en todo el mundo. Ayudará además en la transición de la plataforma de analítica deportiva inteligente de la compañía con el fútbol, entre otros deportes y mercados.

Acerca de SPORTLOGiQ Inc. (http://www.SPORTLOGiQ.com) SPORTLOGiQ es una empresa de IA de nueva creación con sede en Montreal formada por algunos de los principales investigadores mundiales en visión informática y aprendizaje de máquina. La plataforma analítica avanzada de la compañía sigue la localización y acciones de cada jugador, permitiendo a los equipos y seguidores visualizar el juego de forma que antes era impensable.

Contacto para medios de SPORTLOGiQ Inc.: Cassandra Sera, coordinadora de marketing, cassandra@sportlogiq.com, +1-514-941-8479

