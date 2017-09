330 43

COMUNICADO: El Informe de situación de la innovación 2017 de Clarivate Analytics evidencia un desarrollo más lento de la innovación

- El Informe de situación de la innovación 2017 de Clarivate Analytics evidencia el desarrollo de la innovación mundial, pero a un ritmo más lento

La desaceleración en las invenciones patentadas procedentes de China y la decreciente inversión en I+D produce un descenso en 12 sectores

FILADELFIA, 26 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- Según el Informe de situación de la innovación 2017: el imparable deseo de avanzar (2017 State of Innovation Report: The Relentless Desire to Advance) publicado hoy, el análisis de la actividad interanual de investigación y patentes en 12 sectores fundamentales muestra que la tasa de crecimiento se ralentizó en 2016. El volumen de patentes sigue aún una trayectoria ascendente, con más de 2,6 millones de patentes publicadas en 2016. Esto indica que las empresas internacionales, universidades, organismos gubernamentales y centros de investigación están aportando sin descanso nuevas soluciones para abordar los mayores problemas mundiales.

https://mma.prnewswire.com/media/561435/clarivate_logo_for_press_release_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/561435/clarivate_logo_for_press_release_Logo.jpg]

En el octavo estudio anual de Clarivate Analytics, el principal proveedor mundial de perspectivas y analíticas de confianza para acelerar el ritmo de innovación, se realiza un análisis de datos globales de propiedad intelectual, entre los que se incluyen la actividad de solicitudes de patentes y las publicaciones de estudios científicos, en tanto que indicador destacado de innovación. El estudio de este año muestra un crecimiento en lo que respecta al registro de patentes del ocho por ciento, por debajo del 14 por ciento del año anterior. El informe también advierte que el mayor crecimiento en innovación procede del sector de la alimentación, bebidas y tabaco, con un 39 por ciento.

El estudio analiza los siguientes 12 sectores: aeroespacial y defensa; automoción; biotecnología; cosmética y bienestar; alimentación, bebidas y tabaco; electrodomésticos; tecnología de la información; dispositivos médicos; petróleo y gas; farmacéutico; semiconductores, y telecomunicaciones.

El Informe de situación de la innovación también analiza las publicaciones de estudios científicos a nivel mundial, que considera como una ventana a la investigación científica y académica que, comúnmente, antecede al descubrimiento y la protección de los derechos de innovación. La producción total de publicaciones científicas ha registrado de nuevo un declive interanual, lo que refuerza una posible futura desaceleración en el crecimiento de la innovación.

"Aunque resulta indiscutible que el crecimiento de la innovación se ha visto ralentizado, este no se ha paralizado", afirmó Jay Nadler, consejero delegado de Clarivate Analytics. "La innovación sigue una trayectoria ascendente, razón por la que evaluamos sistemáticamente la innovación con parámetros concretos para tener una idea clara del futuro".

De acuerdo con la Fundación para la Tecnología de la Información e Innovación (ITIF, por sus siglas en inglés), la innovación impulsa el crecimiento económico[1]. Las actividades de investigación y desarrollo (I+D) permiten a los científicos e investigadores desarrollar nuevos conocimientos, técnicas y tecnologías que hacen posible que las personas produzcan más, ya sea con menos o los mismos recursos. El consiguiente aumento de productividad alimenta el crecimiento económico. La investigación indica que un aumento del 1 por ciento del gasto en I+D supone un incremento económico del 0,61 por ciento.

Las principales conclusiones del informe de este año incluyen:

-- Una desaceleración de la tasa de crecimiento, con el 8 por ciento de crecimiento interanual en lo que respecta al número de invenciones que aparecen en patentes publicadas, en comparación con el 14 por ciento del año anterior y un crecimiento medio del 12 por ciento del quinquenio comprendido entre 2011-2015. Esta desaceleración fue causada principalmente por China, que en la actualidad da cuenta de unas 6 de cada 10 invenciones patentadas a escala mundial. -- Un crecimiento del 9 por ciento interanual de 2015 a 2016, en comparación con el crecimiento del 25 por ciento registrado entre 2014 y 2015, que puede deberse a la paralización del crecimiento económico de China y la correspondiente disminución de la inversión en I+D (el crecimiento del gasto interior bruto en investigación y desarrollo --GERD-- estimado de China fue del 8,5 por ciento en 2016, por debajo del 8,9 por ciento en 2015). -- Innovación impulsada por los sectores de productos consumibles (alimentación, tabaco, cerveza, cosméticos), ciencias biológicas (biotecnología, farmacéutica) y ciertos sectores de alta tecnología (aeroespacial, semiconductores, tecnología de la información). Estas industrias sobrepasaron la tasa de crecimiento general del 8 por ciento en 2016. El sector de alimentación, bebidas y tabaco registró la mayor subida, con un 39 por ciento. Los otros cinco sectores (cosmética, biotecnología, farmacéutica, tecnología de la información, y aeroespacial) también experimentaron un crecimiento de dos dígitos con un 23, 22, 20, 15 y 13 por ciento, respectivamente.

Los datos incluidos en el Informe de situación de la innovación 2017 fueron recopilados por medio del índice Derwent World Patents Index [https://clarivate.com/products/derwent-world-patents-index/] y la plataforma Web of Science [https://clarivate.com/products/web-of-science/databases/].

Descargue una infografía del estudio y el propio Informe de situación de la innovación 2017: el imparable deseo de avanzar aquí [https://clarivate.com/stateofinnovation].

Clarivate Analytics

Clarivate(TM) Analytics es un líder internacional en la provisión de perspectivas y analíticas de confianza con las que imprimir un mayor ritmo a la innovación. Con un legado que se remonta más de siglo y medio, hemos desarrollado algunas de las marcas más conocidas en el ciclo de vida de la innovación, entre las que se incluyen Web of Science(TM), Cortellis(TM), Derwent(TM), CompuMark(TM), MarkMonitor® y Techstreet(TM). Hoy en día, Clarivate Analytics es una empresa nueva e independiente embarcada en la valiente misión emprendedora de ayudar a nuestros clientes a reducir radicalmente el tiempo que tardan en materializar sus nuevas ideas en innovaciones capaces de cambiar la vida de las personas. Para obtener más información, visite clarivate.com [http://www.clarivate.com/].

[1] Fueling Innovation: The Role of R&D in Information Technology and Innovation Foundation Economic Growth [https://itif.org/publications/2015/12/07/fueling-innovation-role-rd-economic-growth], Fundación para la Tecnología de la Información e Innovación, 2015.

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/561435/clarivate_logo_for_press_release_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/561435/clarivate_logo_for_press_release_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Heidi Siegel, directora de Relaciones Externas deClarivate Analytics, +1 215 823 5646 (despacho), +1 215 356 4504 (móvil),heidi.siegel@clarivate.com

PUBLICIDAD