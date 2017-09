330 43

COMUNICADO: Mendix llega a un acuerdo de distribución global con SAP (2)

Declaración de futuro de SAP Cualquier declaración del presente documento que no sea datos históricos, es una declaración de futuro tal y como se define en la Ley de reforma de litigios privados y valores de 1995 de EE.UU. Términos tales como "anticipar", "creer", "estimar", "esperar", "prever", "planear", "poder que", "planificar", "proyectar", "debería", "será" y expresiones similares tal y como se relacionan con SAP, se han concebido para identificar dichas declaraciones de futuro. SAP no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ni revisar ninguna declaración de futuro. Todas las declaraciones de futuro están asociadas con varios riesgos e incertidumbres que podrían tener un resultado que difiera significativamente de las expectativas. Los factores que podrían afectar el resultado financiero futuro de SAP se abordan a fondo en el informe que SAP ha presentado a la Comisión de Cambios y Valores ("SEC") de EE.UU, incluyendo el informe anual más reciente de SAP en el formulario 20-F presentado a SEC. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza excesiva en dichas declaraciones de futuro, que solo son válidas para la fecha en la que fueron elaboradas.

Para más información, póngase en contacto con: Sarah Salbu

Gerente de comunicacionesSarah.Salbu@mendix.com[mailto:Sarah.Salbu@mendix.com]

Foto -- http://mma.prnewswire.com/media/560732/social_LinkedIn_SAPannouncement.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/560732/social_LinkedIn_SAPannouncement.jpg]

Sitio Web: http://www.mendix.com/

PUBLICIDAD