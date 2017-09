330 43

COMUNICADO: Anuncio de reembolso de acciones preferentes no acumulativas perpetuas por 250 millones de dólares de Sirius Group

- El holding anuncia el reembolso de acciones preferentes no acumulativas perpetuas de interés fijo/variable por valor de 250 millones de dólares estadounidenses el 25 de octubre de 2017

HAMILTON, Bermudas, 26 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- Sirius International Insurance Group, Ltd. ("Sirius Group") ha anunciado hoy que su filial de propiedad integral indirecta, Sirius International Group, Ltd. ("Sirius"), ha emitido un aviso con relación a su decisión de rescatar todas sus 250.000 acciones preferentes no acumulativas perpetuas de interés fijo/variable (las "acciones preferentes") pendientes. La fecha de rescate de las acciones está marcada para el 25 de octubre de 2017. El precio de rescate será equivalente a la preferencia de liquidación de 1000 dólares estadounidenses por acción preferente.

https://mma.prnewswire.com/media/561008/Sirius_logga_Group.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/561008/Sirius_logga_Group.jpg]

Sirius ha instruido a Computershare Inc., situada en el n.° 250 de Royall Street, Canton, 02021 (Massachusetts, EE. UU.), como agente de pago para entregar la retribución debida tras el rescate de las acciones preferentes a The Depository Trust Company ("DTC"), como titular del registro, el día 25 de octubre de 2017. Sirius entiende que DTC entregará dichas cantidades a las partes correspondientes a partir de entonces.

Sirius Group es un holding con sede en las islas Bermudas con empresas de seguros y reaseguros operativas en las Bermudas, Estocolmo, Nueva York y Londres. Las filiales de Sirius Group, que suscriben seguros de una manera sistemática y profesional, ofrecen una evaluación de riesgos superior y una tecnología de asignación de precios líder en su categoría, proporcionan una capacidad de seguros y reaseguros multirramo en más de 140 países, con capacidades líderes en seguros de bienes raíces, accidentes y salud, y otras áreas. Podrá encontrar más información en el sitio web de Sirius Group, www.siriusgroup.com [http://www.siriusgroup.com/].

CONTACTO: CONTACTO: Matt Kirk, presidente de Sirius Investment Advisors,212-312-0226

