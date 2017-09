330 43

COMUNICADO: Abogados exigen la liberación del ex-ministro de justicia ucraniano

KIEV, Ucrania, September 26, 2017 /PRNewswire/ --

-- Abogados exigen la liberación del ex-ministro de justicia ucraniano, alegando que los cargos contra él son infundados

La ONG ucraniana "Ukrainian Rule of Law Institute" demanda a las autoridades de Ucrania seguir el estado de derecho y respetar los derechos humanos en el caso del ex-ministro de justicia de Ucrania Oleksandr Lavrynovych.

Oleksandr Lavrynovych fue detenido el 15 de septiembre por el Kyiv Pechersk District Court de Ucrania. Los fiscales le han acusado de incautación forzosa del gobierno, mientras que la Corte había ordenado su arresto por "un cambio ilegal del orden constitucional".

La acusación se refiere a los eventos de 2010, cuando el Tribunal Constitucional de Ucrania restauró la Constitución de 1996, que aumentó los poderes del Presidente Viktor Yanukovych.

Los abogados de Lavrynovych alegaron infundadas sus acusaciones. Está acusado de publicar la decisión del Tribunal Constitucional en la prensa oficial y además de aplicarlo junto con otros ministerios y autoridades públicas. Uno de los motivos de la detención inmediata por el fiscal del estado era la posibilidad de que Lavrynovych influyera en la opinión pública al proporcionar información falsa a los medios de comunicación.

Oleksandr Lavrynovych actualmente está detenido en un centro de prisión preventiva esperando a apelar su detención el 27 de septiembre. En caso de no poder encontrar una solución en los tribunales ucranianos, los abogados tienen previsto apelar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En particular, ECHR tiene una historia de descartar la necesidad de la detención de las personas que no estuvieron involucradas en crímenes violentos y no plantean ninguna amenaza a la sociedad.

Lavrynovych demanda a los fiscales que le ofrecieron la libertad a cambio de perjurio contra sí mismo, los jueces del Tribunal Constitucional y el ex-presidente.

La orden constitucional de Ucrania ha sufrido una importante transformación desde 1996. Originalmente establecida como una República Presidencial, en 2004 Ucrania se transformó en una República Parlamentaria Presidencial como consecuencia de la Revolución Naranja. Los poderes del entonces Presidente Viktor Yushchenko fueron significativamente reducidos y redistribuidos entre el Gobierno y el Parlamento. Sin embargo, en 2010 el Tribunal Constitucional anuló las enmiendas de 2004.

Oleksandr Lavrynovych es un conocido abogado ucraniano y académico. Fue uno de los activistas por la independencia de Ucrania en 1991 y coautor de la primera Constitución Ucraniana de 1996. Fue Ministro de Justicia de varios gobiernos ucranianos, así como previamente primer jefe adjunto del Parlamento Ucraniano.

CONTACTO: Para más información contactar con Ukrainian Rule of LawInstitute: tel +38-0444-940-283, http://www.lavrynovych.news

PUBLICIDAD