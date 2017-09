330 43

COMUNICADO: Alpha-Ionone: nuevo, compuesto aromático de Blue California producido mediante fermentación

RANCHO SANTA MARGARITA, California, 26 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- Blue California, un fabricante de ingredientes especiales y compuestos de sabores naturales purificados para su uso en productos alimentarios ha presentado hoy Alpha-Ionone natural, una cetona con un delicado aroma afrutado-amaderado y de violeta para su uso en una serie de productos alimentarios y otros productos de consumo.

Alpha--Ionone es un compuesto versátil de sabor aromático de origen natural que se encuentra en diversas frutas y frutos secos comestibles así como en tés y otras fuentes alimenticias. Este compuesto aromático se usa ampliamente en fragancias por su valioso aroma de violeta y en sabores para productos de consumo como chicles, bebidas, panadería y pastelería.

El desarrollo de este compuesto de sabor y fragancia se consiguió mediante la tecnología enzimática y de fermentación de la empresa utilizando cepas silvestres y naturales de microbios para garantizar el estado "EU Natural" de este ingrediente.

"El Alpha-Ionone producido mediante fermentación ofrecerá más versatilidad a los desarrolladores de productos en las industrias de las fragancias, los alimentos y las bebidas". Comentó Cecilia McCollum, vicepresidente executiva de Blue California. "La exclusiva tecnología de fermentación desarrollada por Conagen, Inc para Blue California, garantiza la naturalidad y la calidad de no OMG de estos ingredientes aromáticos y hace que sean especialmente apropiados para el mercado mundial" añadió McCollum. El estado de no OMG de los ingredientes alimentarios se considera cada vez más un requisito para el acceso al mercado.

Las instalaciones de fabricación de la empresa cuentan con certificaciones GMP y BRC para garantizar la pureza así como el valor y la calidad constantes de los ingredientes naturales que ofrecen al mercado mundial.

Blue California es un líder industrial reconocido en innovación y fabricación de compuestos naturales y extractos botánicos de gran pureza para las industrias de los alimentos, las bebidas, los cosméticos y los sabores.

CONTACTO: CONTACTO: Cecilia McCollum at Blue California, 30111 Tomas,Rancho Santa Margarita, CA 92688. (949) 635-1990, (949) 635-1984 (fax)sales@bluecal-ingredients.com, http://bluecal-ingredients.com

Sitio Web: http://www.bluecal-ingredients.com/

