COMUNICADO: APEX Official Airline Ratings nombra a Aeroflot como Five Star Global Airline

MOSCU, September 26, 2017 /PRNewswire/ --

Aeroflot - Russian Airlines ha sido reconocida como 2018 Five Star Global Airline en las Official Airline Ratings(TM) de APEX. Este honor se otorgó ayer a Aeroflot durante la celebración de los APEX EXPO Awards en Long Beach, California.

Las Official Airline Ratings(TM) son el primer programa de clasificación de la industria que se basa solo en una valoración de pasajero verificada. APEX (la Airline Passenger Experience Association) es una organización de miembros sin ánimo de lucro que tiene cuatro décadas de antigüedad y que está formada por las principales aerolíneas mundiales, proveedores industriales, principales grupos de medios y líderes industriales de aviación relacionados que se dedica a mejorar la experiencia de los pasajeros.

Aeroflot fue reconocida durante la celebración de la APEX EXPO Awards Ceremony en Long Beach, hospedada por The Points Guy, Brian Kelly.

Para entrar en las Official Airline Ratings(TM), APEX buscó un socio tecnológico neutral a nivel industrial que sirviese para recolectar los itinerarios verificados validados por medio de la geo-localización y certificado a través de auditores externos. Mejorando la aplicación móvil TripIt utilizada por millones de viajeros aéreos en todo el mundo, las Official Airline Ratings(TM) analizaron el respaldo de los pasajeros en 470 aerolíneas de todo el mundo hasta el 31 de julio de 2017. Los viajeros de aerolíneas fueron validados en los itinerarios confirmados y la geo-localización de los dispositivos móviles.

Solo el 12% de las aerolíneas de todo el mundo recibieron la clasificación 2018 Five Star.

Las aerolíneas se clasificaron como Global Airlines, Major Regional Airlines, Commuter Airlines y Low-Cost Carriers. Aeroflot fue reconocida dentro de la categoría Global Airlines.

El consejero delegado de Aeroflot, Vitaly Saveliev, explicó: "Estamos orgullosos de que la experiencia de los pasajeros de Aeroflot haya sido galardonada con la categoría Five Star por medio de una organización destacada en Estados Unidos, el principal mercado de viajes aéreos en todo el mundo. La clasificación APEX se va a convertir en un sello de aprobación de Estados Unidos con reconocimiento en todo el mundo. La clasificación se basa en la encuesta de satisfacción global de pasajeros en la que se ha preguntado a millones de clientes a través de cada continente, mejorando la última tecnología digital. Este honor supone un reconocimiento bienvenido a nuestros esfuerzos y acompaña a muchos otros premios que recientemente hemos recibido como reconocimiento de nuestro liderazgo en el mercado europeo".

En 2016, Aeroflot fue premiada con la categoría 4-Star Airline de la consultora británica Skytrax, principal autoridad mundial en calidad de aerolínea. A principios de este año, los viajeros de TripAdvisor votaron a Aeroflot como Best Major Airline en Europa y Best Business Class a nivel mundial.

Acerca de Aeroflot

Aeroflot es la aerolínea insignia de Rusia y miembro orgulloso de la alianza mundial de aerolíneas de SkyTeam. Aeroflot y sus socios dan servicio a 1.074 destinos en 177 países de todo el mundo. En 2016, Aeroflot transportó 29 millones de pasajeros (43,4 millones de pasajeros si se considera al Aeroflot Group incluyendo sus filiales).

Aeroflot se convirtió en la primera aerolínea rusa en conseguir la categoría Four Star Airline de Skytrax como reconocimiento de su alta calidad de servicio al cliente. En el año 2017, Aeroflot fue nombrada Best Airline in Eastern Europe por sexta vez consecutiva en los Skytrax World Airline Awards.

En 2017, Aeroflot fue nombrada marca más poderosa de Rusia y marca de aerolínea más fuerte del mundo por la destacada consultora de estrategia y valoración, Brand Finance. Aeroflot fue además nombrada Best Major Airline in Europe según los viajeros de TripAdvisor, siendo reconocida como Favourite International Airline en China en la Flyer Award Ceremony 2017.

Aeroflot opera una de las flotas más jóvenes del mundo con sus 202 aviones. La sede de Aeroflot está en Moscú, en el Sheremetyevo International Airport.

Aeroflot está entre los líderes mundiales en seguridad de aviación, contando con un European Community Safety Assessment of Foreign Aircraft (SAFA) Index, el principal parámetro de seguridad con reconocimiento mundial, siendo comparable a la de sus similares a nivel mundial.

Como primera aerolínea rusa en entrar en el registro IATA Operational Safety Audit (IOSA), ha renovado su registro por séptima vez en 2017, por lo que Aeroflot ha superado con éxito la IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO) y es totalmente compatible con ISO 9001:2015, ISO 14001:2004.

Descubra más a través de la página web http://www.aeroflot.com/ [http://www.aeroflot.com ]

