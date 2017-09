330 43

COMUNICADO: Mumford & Sons se unen a Calvin Harris & P!Nk para los conciertos Yasalam después del Abu Dhabi Grand Prix

ABU DHABI, EAU, September 26, 2017 /PRNewswire/ --

Está confirmada la actuación de los rockeros británicos Mumford & Sons la noche de sábado en el concierto Yasalam después de la carrera

Tras una gran anticipación, el Yas Marina Circuit y FLASH Entertainment han anunciado hoy de forma conjunta otro artista internacional destacado que se va a añadir a la impresionante lista de participantes en los conciertos Yasalam de después de la carrera para este año.

Las cuatro noches completas del entretenimiento musical de nivel mundial se celebrarán en du Arena, Yas Island, durante el 2017 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX.

Se ha confirmado que tocarán el sábado 25 de noviembre, el grupo británico de rock alternativo Mumford & Sons. El grupo va a realizar un show impresionante, gracias a su mezcla del arte de entretenimiento de grandes multitudes al tiempo que ha encabezado el Glastonbury Festival y tocado delante de 65.000 personas en el Hyde Park. El grupo entretendrá a la multitud con sus temas favoritos, como 'Believe', 'The Wolf', 'The Cave', 'I Will Wait' y 'Little Lion Man'.

Sus tres anteriores discos de estudio entraron en las listas de éxitos Reino Unido y Estados Unidos, y Mumford & Sons han conseguido diversos premios musicales destacados en su carrera, incluyendo el 'Best British Band' en los Brit Awards, y el codiciado Grammy Award como 'Album of the Year'.

Al Tareq Al Ameri, consejero delegado del Yas Marina Circuit, destacó: "El anuncio de hoy comienza con el arranque de este año del Abu Dhabi Grand Prix, y podemos sentir la emoción que ya ha comenzado a emanar".

"Con el anuncio del último artista, ahora contamos con cuatro días de entretenimiento impresionante para los miles de personas que asistirán procedentes de más de 170 países. Este año, hemos introducido además nuevas iniciativas para aumentar el nivel de experiencia hasta llegar a nuevas cotas, con la adición de Kids Go Free, F1(R) Experiences y mejora de Golden Circle, además de favoritos ya celebrado antes, como los GP Parks".

"Al tiempo que llevamos a cabo este anuncio, se han empezado a entregar las primeras entradas para el Abu Dhabi Grand Prix a los asistentes a la carrera procedentes de todo el mundo, añadiendo emoción antes del fin de semana de competición".

Las entradas están disponibles de forma online a través de http://www.yasmarinacircuit.com, por medio del Yas Marina Circuit Call Centre (800 927) o en +971(0)2-659-9800.

CONTACTO: Nick Cooper, director de Seven Media, móvil: +971-50-883-6715,e-mail: nickcooper@sevenmedia.ae; Jennifer Pearson, directora de RR. PP. deSeven Media, móvil: +971-55-347-1496, e-mail:jenniferpearson@sevenmedia.ae

