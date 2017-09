330 43

COMUNICADO: NTT Com y Dell EMC se unen para crear una plataforma de pruebas de aplicaciones para Microsoft Azure Stack

LONDRES, September 26, 2017 /PRNewswire/ --

Los clientes europeos disponen de acceso inmediato a esta plataforma de pruebas de aplicaciones para Azure Stack

NTT Communications Corporation (NTT Com), proveedor de soluciones globales TIC y de comunicaciones dentro del Grupo NTT, se complace en anunciar que se ha asociado con Dell EMC para proporcionar un laboratorio de pruebas de aplicaciones en Azure Stack para entornos virtuales no productivos y a escala limitada.

NTT Com es en la actualidad el único proveedor de servicios a nivel global que ofrece, o bien on premise, o bien en modalidad hosting en uno de los 140 centros de datos que tiene la compañía, soluciones de cloud privado completamente gestionadas que utilizan Microsoft Azure Stack. Esta plataforma de pruebas de concepto refuerza aún más está oferta única.

Esta plataforma que servirá para probar aplicaciones en Azure Stack funcionará en un servidor de nodo único en uno de los centros de datos de NTT Com. El bajo coste de esta prueba de concepto incluye los servicios de ingeniería especializados en Azure Stack para cargar y probar la aplicación, tiempo de alquiler en el servidor de prueba y un informe pormenorizado con los objetivos y resultados obtenidos. El coste de la PoC será reembolsado si el cliente apuesta por una solución gestionada Azure Stack de NTT Com.

Azure Stack está diseñado para proporcionar muchas de las prestaciones de la plataforma cloud Azure dentro del centro de datos empresarial, proporcionando a los clientes de cloud híbrido, la flexibilidad e innovación necesarias para cumplir con los objetivos de negocio de aquellas empresas que adopten una estrategia de transformación de datos. Azure Stack ya está disponible en servidor dedicado de Dell, aunque es muy recomendable probar la compatibilidad de la aplicación antes de migrar a Azure Stack.

"Es un placer colaborar con NTT Communications para proporcionar una potente plataforma de pruebas de aplicaciones centrada en Azure Stack. Esta plataforma permitirá a los clientes la posibilidad de migrar de forma eficaz las aplicaciones existentes a medida que definen su estrategia a largo plazo de cloud híbrido", afirmó Jay Snyder, vicepresidente senior de alianzas globales de Dell EMC.

La plataforma de hardware Dell EMC proporciona una experiencia consistente y automatizada de Azure en una única plataforma de cloud híbrido para aplicaciones tradicionales y nativas de cloud, que combinado con los servicios gestionados de NTT Com, proporcionan a los clientes una opción real cuando requieran un partner para este nuevo producto en el mercado.

"Estamos encantados de unir nuestras fuerzas con Dell EMC para proporcionar a nuestros clientes la plataforma de pruebas de aplicaciones en Azure para facilitar el despliegue de Azure Stack," destacó Roger Vilà, vicepresidente senior de servicios empresariales de NTT Europe. "Azure Stack es la columna vertebral de la nueva estrategia de cloud de Microsoft. Al utilizar esta plataforma, las organizaciones se aseguran de aprovechar todo el potencial que ofrece la nube de Microsoft y unificar los diferentes sistemas que pueden estar funcionando en su negocio de forma eficaz desde el inicio."

NTT Com ha sido un miembro clave de la iniciativa Microsoft Early Adopter para Azure Stack desde hace ocho meses, y proporciona servicios gestionados de manera global a través de NTT Com Managed Services, desplegando servicios gestionados de cloud híbrido. NTT Com cuenta con numerosos grandes clientes dentro de la plataforma Azure gestionada, y está completamente preparada para el lanzamiento de Microsoft Azure Stack.

Si desea más información sobre este tema visite la página web: http://eu.ntt-azurestack.com.

Acerca de NTT Communications Corporation

NTT Communications proporciona servicios de consultoría, arquitectura, seguridad y cloud para optimizar los entornos de tecnología de la información y la comunicación (ICT) de las empresas. Estas ofertas están respaldadas por la infraestructura a nivel mundial de la compañía, incluyendo su red global IP Tier 1 la red Arcstar Universal One(TM) VPN presente en 196 países y regiones, y 140 centros de datos seguros en todo el mundo. Las soluciones de NTT Communications aprovechan los recursos globales de las compañías del NTT Group, entre ellas Dimension Data, NTT DOCOMO y NTT DATA.

Más información en Europa, Oriente Medio y Africa: http://www.eu.ntt.com | Twitter @NTT Europe [https://twitter.com/NTT_Europe ]

CONTACTO: Alan Hill, director de marketing de NTT Com Managed Services;Neil Curtis, director de marketing para la UE de NTT Europe, press@ntt.eu,+44(0)7772-578-810

