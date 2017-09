330 43

COMUNICADO: El fabricante chino de azulejos SUMMIT presenta su nueva línea de productos en el 2017 CERSAIE

BOLONIA, Italia, 25 de septiembre 2017 /PRNewswire/ -- La edición anual de la Exposición Internacional Azulejos de Cerámica y Muebles de Baño de CERSAIE se inauguró el 25 de septiembre de 2017 en Bolonia (Italia), y SUMMIT, fabricante de azulejos líder en China, participó en el encuentro con una serie de productos nuevos que la empresa denominó con el rótulo de "Oasis Urbano". Los nuevos productos están expuestos en el stand G7-H8, sala 15/A. Como empresa grande e influyente, CERSAIE marca tendencia en el sector mundial de los azulejos. El evento ocupa 20 salas de exposición y cinco pabellones externos que albergan 855 expositores, incluido SUMMIT. Esta es la tercera vez que el fabricante chino de azulejos participa en el evento.

http://mma.prnewswire.com/media/560600/Chinese_Tiles_Manufacturer_Summit.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/560600/Chinese_Tiles_Manufacturer_Summit.jpg]

En el encuentro, SUMMIT ha dado a conocer su visión de estilo de vida responsable desde el punto de vista medioambiental. SUMMIT ha continuado mejorando y actualizando el proceso de fabricación de sus azulejos de acabado símil madera de una manera que permite a la empresa reproducir de manera verosímil la textura de la madera natural en los azulejos, lo que reemplaza la necesidad de recurrir a madera autentica. Al ofrecer al consumidor una alternativa a los productos de madera verdadera, cada azulejo con acabado símil madera representa un paso en la reducción de la deforestación. En la edición del año 2017 de CERSAIE, SUMMIT expuso diez tipos de azulejos con acabado símil madera que reproducen la textura intensa de la madera natural. Además, la empresa china líder en azulejos está construyendo una nueva línea de producción inteligente automatizada, que probablemente sea única en su tipo en China.

El año 2017 marca el tercer año consecutivo en que SUMMIT participa en la exposición. En 2015, SUMMIT, como expositor nuevo, mostró tres productos (pañuelos de seda, cerámica y diseño de pintura de tinta china) que promovían la cultura china junto con su imagen de marca en Bolonia.

Este año, SUMMIT vuelve a la exposición con un plan entorno al tema del Oasis Urbano. En su stand, la empresa demostró el poder de la tecnología verde ante el mundo mediante productos verdes y ecológicos destacados por los elementos naturales y los azulejos de acabado símil madera. SUMMIT tiene previsto seguir implementando su estrategia de marca global descrita en el lema "Go Global, While Bringing in the Best the World Can Offer" (Se global y toma lo mejor que el mundo ofrece), mientras se mantiene al corriente de las tendencias más novedosas que se exhibieron en la exposición. La misión de la empresa es fomentar el desarrollo del sector de los azulejos y las baldosas de China, al tiempo que ofrece a las familias de todo el mundo casas atractivas y respetuosas con el medioambiente mediante la incorporación de diseños de calidad superior en sus productos.

CONTACTO: CONTACTO: Wu Xuelian, +86-13392229991, 550192381@qq.com

