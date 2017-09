330 43

COMUNICADO: Plásticos biodegradables necesarios para aumentar la eficiencia del reciclaje

BERLIN, September 25, 2017 /PRNewswire/ --

A la luz de los actuales debates sobre la próxima estrategia de la UE en plásticos y en la revisión de la legislación de residuos de la UE, European Bioplastics (EUBP), la asociación de la industria de los bioplásticos en Europa, se hace eco de la llamada para la implementación de corrientes de reciclaje para plásticos biodegradables, hecho por la Asociación Plastics Recyclers Europe (PRE) la semana pasada. EUBP apoya los esfuerzos para mejorar la eficiencia de la gestión de residuos en toda Europa y para asegurar una alta calidad de los plásticos reciclados.

El reciclado orgánico es un proceso industrial bien establecido, asegurando el uso circular para plásticos biodegradables al crear un mercado secundario de materia prima y la oportunidad de generación de energía renovable. Los plásticos biodegradables ayudan a reducir la contaminación de corrientes de reciclaje mecánico facilitando la recogida selectiva de residuos biológicos y por lo tanto desviando los desechos orgánicos de otros flujos de reciclaje. Numerosos proyectos beacon en toda Europa demuestran los efectos positivos de las bolsas compostables en la eficiencia y la calidad de recogida separada de bioresiduos, incluyendo en las ciudades de Milán, Munich y París.

Si los productos plásticos biodegradables introducen secuencias de reciclaje mecánico, pueden fácilmente organizarse con las tecnologías disponibles tales como el infrarrojo cercano. La Universidad de Wageningen ha analizado los plásticos biodegradables en corrientes de reciclaje mecánicoa y detectó niveles no superiores al 0,3%. También encontraron que no había efectos negativos en las propiedades de productos reciclados que contiene película biodegradable reciclada. Por otro lado, la contaminación de los flujos de residuos orgánicos por la falta de tirar plásticos no biodegradables es alta y constituye un verdadero problema para las instalaciones de compostaje y afecta negativamente la calidad del compost. Este problema puede abordarse sólo mediante el establecimiento de una colección de separar de forma obligatoria bioresiduos apoyada por el uso de bolsas de plástico y envases biodegradables y acompañadas de información al consumidor sobre la correcta eliminación y reciclaje.

Más información en http://www.european-bioplastics.org.

Contacto de prensa: Katrin Schwede press@european-bioplastics.org +49(0)30-284823-53

