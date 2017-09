330 43

COMUNICADO: Presentación del "Algoritmo de Heidelberg" para reducción broncoscópica del volumen pulmonar en la ERS 2017

El Profesor Dr. med Ralf Eberhardt presenta un algoritmo para seleccionar a pacientes para tratamientos de reducción pulmonar

MILAN, 25 de septiembre, 2017 /PRNewswire/ -- En la reunión anual de la Sociedad Respiratoria Europea (ERS) de la pasada semana en Milán, Italia, el Prof. Dr. med Ralf Eberhardt de la Thoraxklinik de Heidelberg presentó el algoritmo (Figura 1) empleado en la práctica clínica para seleccionar la técnica adecuada de reducción del volumen pulmonar de acuerdo con los datos publicados actuales. La reducción del volumen pulmonar es un procedimiento pensado para tratar a pacientes con enfisema en estadio avanzado con el fin de mejorar su función pulmonar, su tolerancia al ejercicio y su calidad de vida. En Heidelberg, después de identificar a un paciente con enfisema grave, se le estudia con una TC de alta resolución, que luego se envía para análisis cuantitativo de TC (QCT). El QCT aporta información sobre integridad de las fisuras y distribución de la enfermedad del enfisema a nivel segmentario. A los pacientes con enfermedad predominante en el lóbulo superior en la que todos los segmentos tienen más enfermedad que en el lóbulo inferior y sin ventilación colateral (VC-), se les ofrecen válvulas o cirugía para el tratamiento. Al resto de los pacientes con enfermedad predominante en el lóbulo superior se les ofrece Ablación Broncoscópica con Vapor Térmico (InterVapor Bronchoscopic Thermal Vapor Ablation - BTVA) de Uptake Medical o cirugía. Esto incluye tanto a los pacientes con VC+ como a los pacientes que tienen un segmento del lóbulo superior sano en el lóbulo de tratamiento.

"El reciente análisis de subgrupos del ensayo controlado aleatorizado BTVA STEP-UP(1) muestra muy claramente que los pacientes con ventilación colateral tienen una mejoría significativa y clínicamente importante de la función pulmonar y la calidad de vida con una tasa muy baja de complicaciones médicas importantes. En estos pacientes, se ha demostrado que la BTVA tiene el mejor perfil de eficacia en relación con seguridad, por lo que la BTVA es nuestra primera elección en pacientes con ventilación colateral. Además, el hecho de que la BTVA puede dirigirse a la enfermedad a nivel segmentario es una ventaja en determinados pacientes debido a la presentación individual de la enfermedad dentro de un lóbulo definido. Ahora tenemos los tratamientos que nos permiten evaluar a cada paciente individualmente y ofrecemos el tratamiento más eficaz de acuerdo con la presentación de su enfermedad individual," afirma el Profesor Ralf Eberhardt.

El Sistema BTVA InterVapor tiene la marca CE y está aprobado para su venta en la Unión Europea. PRECAUCION: el sistema BTVA InterVapor no está aprobado para su uso en Estados Unidos.

1. Gompelmann, D., Eberhardt, R., Schuhmann, M., Valipour, A., Shah, P. L., Herth, F. J. F., & Kontogianni, K. (2016). Lung Volume Reduction with Vapor Ablation in the Presence of Incomplete Fissures: 12-Month Results from the STEP-UP Randomized Controlled Study. Respiration; International Review of Thoracic Diseases, 92(6), 397-403. https://doi.org/10.1159/000452424 [https://doi.org/10.1159/000452424]

Foto -- http://mma.prnewswire.com/media/559868/Uptake_Medical_Algorithm_Infographic.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/559868/Uptake_Medical_Algorithm_Infographic.jpg]

