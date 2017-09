330 43

COMUNICADO: Supermicro lanza sus nuevos sistemas de servidores distribuidos SuperBlade en 6U compatibles con Rack Scale Design (1)

- Supermicro lanza sus nuevos sistemas de servidores distribuidos SuperBlade en 6U compatibles con Rack Scale Design y refrigeración por aire corriente

Hasta 14 servidores de hoja por bastidor en 6U que admiten un máximo de configuraciones de memoria, unidades NVMe, módulos Battery Backup Power (BBP) y conmutadores de Ethernet de 25G (100G) para aplicaciones empresariales, en la nube y de centros de datos

SAN JOSE, California, 23 de septiembre de 2017 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc., un líder mundial en soluciones de computación, almacenamiento y redes para empresas, así como de tecnología de computación verde, ha anunciado hoy la disponibilidad de sus nuevas soluciones SuperBlade® en 6U diseñadas para ser compatibles con la última generación de procesadores, así como con otras generaciones futuras.

Los nuevos sistemas SuperBlade® conjugan funcionalidades de computación, redes y almacenamiento en un bastidor en 6U para una configuración de 10 o 14 servidores de hoja, hasta 28 puertos U.2 NVMe o 42 unidades SAS SSD, y hasta cuatro conmutadores de Ethernet de 25G/10G y compatibilidad para las próximas soluciones de red de 50G y 100G. Los servidores de hoja son compatibles con los procesadores Intel® Xeon® Scalable (hasta 205 vatios) con 24 ranuras DIMM (servidores de hoja de 2 conectores) y con 12 ranuras DIMM (servidores de hoja de 1 conector) para un máximo rendimiento y eficiencia. Asimismo, esta gama de servidores es compatible con los puertos M.2 NVMe, Intel Optane(TM) y Apache Pass. Los bastidores utilizan los mismos conmutadores de Ethernet, módulos de gestión de chasis y software que los sistemas SuperBlade en 8U/4U y MicroBlade en 6U/3U para una mayor fiabilidad y un precio más asequible.

"Nuestro nuevo diseño SuperBlade en 6U se basa en el éxito de nuestro sistema SuperBlade® en 8U/4U, que presentamos a comienzos de este año", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Con una configuración de hasta 14 servidores de hoja con procesadores Intel® Xeon® Scalable para ofrecer la máxima capacidad de memoria, unidades NVMe, módulos BBP y compatibilidad para conmutadores de Ethernet de 25G, nuestros clientes empresariales, en la nube y de centros de datos podrán aprovechar las ventajas de esta solución de elevado rendimiento y alta densidad. La arquitectura distribuida elimina la interdependencia entre los principales subsistemas de servidores y permite una actualización independiente de CPU, memoria, almacenamiento, entrada y salida (I/O), y sistemas de alimentación y refrigeración. Ahora cada componente puede actualizarse de forma puntual para maximizar las mejoras de la Ley de Moore en términos de rendimiento y eficiencia, en lugar de esperar un ciclo de actualización único de servidores monolíticos".

"Una arquitectura distribuida de servidores permite realizar actualizaciones de los módulos de computación sin tener que sustituir por ello el resto de elementos del bastidor, como aquellos dedicados a las redes, almacenamiento, ventiladores y otros del sistema de alimentación, ya que presentan un ciclo de actualización más lento", dijo Shesha Krishnapura, miembro de Intel y director de Tecnología de Intel. "Al conseguir una distribución de la CPU y los componentes de memoria, podemos actualizar cada recurso de forma independiente, lo que permite a los centros de datos reducir los costes de los ciclos de actualización. Cuando esto se analiza a lo largo de un ciclo de actualización de tres a cinco años, una arquitectura distribuida de servidores SuperBlade® con procesadores Rack Scale Design de Intel puede ofrecer, de media, servidores más eficientes y con un mayor rendimiento a un coste menor que los modelos clásicos de eliminar y sustituir al permitir a los centros de datos optimizar de forma independiente la adopción de nuevas y mejoradas tecnologías".

Los sistemas SuperBlade de Supermicro ofrecen las piezas de construcción perfectas para una solución de centros de datos Rack Scale Design (RSD). Con hasta un 90% de reducción del cableado en comparación con las soluciones de servidor en 1U, el coste total de propiedad es menor y mejora el flujo de aire, lo que a su vez hace que sean necesarios un menor número de ventiladores de refrigeración y esto propicia recortes de gastos operativos. Se obtiene una mejora de hasta el 54% de la eficiencia energética de los ventiladores de refrigeración gracias a compartir 8 ventiladores de refrigeración y módulos de alimentación integrados entre los 14 servidores SuperBlade. Libres de bloqueos por parte de sus proveedores, estas soluciones se distribuyen con el estándar abierto IPMI 2.0 del sector y API Redfish diseñadas para reducir los costes generales de administración en centros de datos de gran envergadura. Los nuevos sistemas SuperBlade en 6U, con hasta 98 servidores de hoja con conectores duales o simples y conmutadores de Ethernet de 25G o 100G por rack en 42U, son ideales para un amplio espectro de aplicaciones empresariales, en la nube o de centros de datos, entre las que se incluyen:

-- Virtualización: -- Simulación, CAE, EDA -- Inteligencia Artificial (IA) -- Datos masivos / Inteligencia de negocio -- Sistemas ERP / CRM -- HPC

Su exclusivo módulo opcional Battery Backup Power (BBP) proporciona la alimentación que necesita el bastidor en caso de corte o fallo eléctrico. Esto aporta además una mayor fiabilidad al sistema, ya que evita la corrupción o pérdida de datos durante su transmisión debido a un corte eléctrico. También es posible emplear una costosa solución tipo SAI, opcional con el módulo BBP disponible.

Servidores SuperBlade en 6U N.º de producto --------------------------- --------------- Servidor de hoja con conector simple SBI-6419P-C3N ----------------------------- ------------- Servidor de hoja con conector dual SBI-6429P-C3N ----------------------------- ------------- Bastidores SuperBlade en 6U N.º de producto --------------------------- --------------- Bastidores estándar SBE-614E-822/622/422 ------------------- -------------------- Batería de reserva habilitada SBE-614EB-422 ----------------------------- -------------

Acerca de Super Micro Computer, Inc. Supermicro® , la empresa de innovación líder en tecnologías de servidor de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Server Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio disponibles en el mercado.

Supermicro, SuperServer, Server Building Block Solutions, SuperBlade y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

