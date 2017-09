330 43

COMUNICADO: Bill y Melinda Gates celebran un evento de "Goalkeepers" con líderes para luchar contra la pobreza y las enfermedades (2

-- Laura Ulloa (Colombia) ganadora del premio Young Leader Award -- Felix Manyogote (Tanzania) ganador del premio Leave No One Behind Award -- Marieme Jamme (Senegal/Reino Unido) ganadora del premio Innovation Award -- Bernard Coulibaly (Mali) ganador del premio Healthy Not Hungry Award -- La presidenta Ellen Johnson Sirleaf (Liberia) ganadora de la mención especial Global Goalkeeper -- Ria Sharma (India) ganadora del premio Leadership Award

Estos eventos se celebraron tras la publicación la semana pasada de Goalkeepers: The Stories Behind the Data [http://www.globalgoals.org/goalkeepers/datareport/?utm_source=IN&utm_medium=EM&utm_campaign=UNGA17&utm_term=GLRPT&utm_content=REP] (historias detrás de los datos), un nuevo informe elaborado por Bill y Melinda Gates que emplea predicciones de datos proporcionadas por el Instituto de Métricas de Salud y Evaluación (IHME) de la Universidad de Washington para pronosticar situaciones futuras mejores y peores en relación a 18 de los indicadores de los Objetivos Mundiales, entre los que se incluyen la mortalidad infantil y materna, el VIH y el sida, el retraso del crecimiento, la planificación familiar y el acceso a los servicios financieros.

Acerca de la Fundación Bill y Melinda GatesInspirada por la creencia de que todas las vidas revisten el mismo valor, la Fundación Bill y Melinda Gates trabaja para ayudar a todas las personas a llevar una vida saludable y provechosa. En los países en vías de desarrollo, la fundación se centra en mejorar la salud de las personas y en otorgarles la oportunidad de salir del círculo del hambre y la pobreza extrema. En Estados Unidos, procura garantizar que todas las personas, sobre todo aquellas con menos recursos, dispongan de acceso a las oportunidades necesarias para alcanzar el éxito en el ámbito académico y en la vida. Con sede en Seattle (Washington), la fundación está encabezada por su consejera delegada, Sue Desmond-Hellmann, y su copresidente, William H. Gates Sr., quienes trabajan bajo la dirección de Bill y Melinda Gates y de Warren Buffett.

Acerca de Goalkeepers Goalkeepers es el primer informe anual y evento global de la fundación dedicado a agilizar el progreso de cara a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (u Objetivos Mundiales). Al compartir las historias y datos que se esconden tras los objetivos, esperamos inspirar a toda una nueva generación de líderes o "Goalkeepers" capaces de propiciar una mayor concienciación sobre el progreso, exigir responsabilidades a sus líderes y poner en marcha acciones para la consecución de los objetivos.

Acerca de los Objetivos Mundiales El 25 de septiembre de 2015, en la sede de la ONU de Nueva York, 193 líderes mundiales se comprometieron con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (u Objetivos Mundiales). Se trata de una serie de ambiciosos objetivos con los que conseguir tres cosas extraordinarias en los próximos 15 años: erradicar la extrema pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y combatir el cambio climático.

Project Everyone, cocreadora de Goalkeepers, fue fundada por el escritor, director y activista por los Objetivos de Desarrollo Sostenible Richard Curtis con la ambición de ayudar a alcanzar los Objetivos Mundiales mediante la promoción de una mayor concienciación, la exigencia de responsabilidades a los líderes y el paso a la acción. Para obtener más información, visite www.project-everyone.org [http://www.project-everyone.org/]

Con especial agradecimiento a los socios de Proyect Everyone en los premios Global Goals Awards: Fundación Caterpillar, Pearson, UNICEF, Unilever, Foro Económico Mundial y Programa Mundial de Alimentos.

